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В Якутии подполковник полиции 16 лет работал по поддельному диплому

В Якутии подполковник полиции 16 лет работал по поддельному диплому

Автор:
18 августа 2023 19:12
Сообщество : Криминал
Метки: МВД   Якутия   диплом   подложные документы   подполковник   уголовное дело   
1807
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Трогательная подробность: фальшивый документ ему подарила жена на день рождения.

В Якутии уволили с должности главы центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД подполковника полиции Руслана Тюменцева, который устроился в органы по поддельному диплому о высшем образовании и успешно проработал там целых 16 лет.

За это время неплохо поднялся по карьерной лестнице. Коллеги отзывались о нём исключительно в положительном ключе, как о крепком профессионале. Однако в июле во время проверки отдела собственной безопасности выяснилось, что документ, давший старт его карьере — поддельный. Во время допроса бывший подпол признался, что диплом Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого ему подарила бывшая жена на день рождения.

Тюменцева, разумеется, сразу же уволили и возбудили против него уголовное дело о подделке документов.


На основании собранных оперативниками материалов следственными органами принято процессуальное решение. При подтверждении вины, он понесет наказание в установленном законом порядке


Мужчину не стали на время расследования отправлять в СИЗО, а отпустили под подписку о невыезде. Сейчас полицейские ищут его бывшую жену, чтобы она рассказала, где и как приобрела диплом, а затем вместе с экс-супругом и продавцами подложных корочек понесла заслуженное наказание.

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Метки: МВД   Якутия   диплом   подложные документы   подполковник   уголовное дело   
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33  комментария
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113k
parallax Час назад
Лучше хороший работник без диплома, чем плохой с двумя высшими.
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1k
Николай 5 минут назад
Ну и нахрен его уволили раз он успешно работал? Вообще долбанутые?
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37k
Алексей 7 минут назад
опять охота на ведьм вместо реальной работы...
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5k
Jora Kyky(Kukunaher) 11 минут назад
В Верховной Раде с 2014 года больше половины с купленными дипломами. Вчера ещё под Житомиром свиней пас, на Майдане поорал и сегодня в ВР с дипломом юриста-экономиста. С полной ответственностью могу сказать, 80% дипломов экономиста за последние 30 лет куплены.
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−1
* 20 минут назад
На России президент работает на поддельных выборах уже не один десяток лет и ничего))) Народ привык)))
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133
Александра С 21 минуту назад
В Москве сама не один раз видела, как в подземных переходах продавали дипломы различных ВУЗов. Правда, это было еще в 1998-2000-х годах.
Были просто настоящие дипломы без проводки. Но были и с проводкой.
Диплом с проводкой, это диплом, который делался с занесением всех данных в выбранном ВУЗе. То есть, при проверке показывало, что да, что действительно тогда в том ВУЗе учился владелец диплома.
Знавала одного парня, который купил диплом с проводкой. Какой-то экономический ВУЗ "закончил". Говорил, что диплом с проводкой ему делали больше недели времени. И стоил достаточно дорого.
Помню, тогда ВАЗовский завод восстановил выпуск Жигулей шестой модели, и эта "шестерка" тогда стоила чуть больше пяти тысяч долларов. Тот парень говорил, что заплатил за тот диплом три четверти стоимости машины.
После "получения" работал довольно долгое в каком-то городе в управлении железной дороги.
Лет пять назад уехал за границу, там тот диплом ему тоже помогает реализовать свои "знания".
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19k
Bill Полчаса назад
Во всех странах критерием твоего профессионализма считается или диплом, или 5 лет успешной работы по какой-то профессии. Причем последнее предпочтительнее при приеме на работу.
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52k
Мойша 36 минут назад
Тоже мне - где диплом взяли? Да в Москве 16 лет назад в переходах продавали. И корочки ЛЮБЫЕ лежали на развалах.
16 лет человек работал КРЕПКИМ профессионалом. Значит работал головой, а не бумажкой.
А сколько народа работают "бумажкой", давя стул и перекладывая бумажки.
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133
Александра С Мойша 18 минут назад
16 лет назад - вряд-ли уже можно было купить в подземке дипломы. В 2000-м году разогнали тех продавцов.
Но, не исключено, что остался теневой, подпольный бизнес этих дипломов.
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17k
Алекс 43 минуты назад
возбудили против него уголовное дело о подделке документов.
За мошенничество может быть? Он же диплом сам не подделывал.
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2k
Александр Долматов 47 минут назад
"Без бумажки ты букашка..."
То есть шестнадцать лет успешной работы не доказывают его компетентность?
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7k
Горец Ю 50 минут назад
Хохо!!)))))
Аттестацию кто проводил,?!)))
Его и его начальника так же уволить)))
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57k
Олег 52 минуты назад
а сроки привлечения не вышли?
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51k
Прораб 52 минуты назад
Джимми Хендрикс и Пол Маккартни не знали нотной грамоты. Моцарт не заканчивал никаких музыкальных школ.
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1k
Я мыслю, следовательно, существую. Час назад
16 лет человек работал, судя по всему, хорошо. Нахноа бумажка? Для галочки? Ну был бы у него диплом "Заборостроительного", что бы это изменило?
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10k
Бритва Час назад
>чтобы она рассказала, где и как приобрела диплом

в подземном переходе у метро?
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13k
кот базилий Час назад
Жена и вложила муженька.
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1
Li@N Час назад
Ну если чел норм работал, пускай и дальше работает! Ну на край обучился заочно и все! Что за государство дегенерат!
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16k
Majul 2 часа назад
"...подарила бывшая жена на день рождение."

День РождениЯ. Что за день рождениЕ?
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21k
Corvus Corax 2 часа назад
Работал качественно? Профессионально? Ну и наплевать тогда на бумаги...
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