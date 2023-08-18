В Якутии подполковник полиции 16 лет работал по поддельному диплому

В Якутии уволили с должности главы центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД подполковника полиции Руслана Тюменцева, который устроился в органы по поддельному диплому о высшем образовании и успешно проработал там целых 16 лет.



За это время неплохо поднялся по карьерной лестнице. Коллеги отзывались о нём исключительно в положительном ключе, как о крепком профессионале. Однако в июле во время проверки отдела собственной безопасности выяснилось, что документ, давший старт его карьере — поддельный. Во время допроса бывший подпол признался, что диплом Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого ему подарила бывшая жена на день рождения.