В Якутии подполковник полиции 16 лет работал по поддельному диплому

Трогательная подробность: фальшивый документ ему подарила жена на день рождения.
В Якутии уволили с должности главы центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД подполковника полиции Руслана Тюменцева, который устроился в органы по поддельному диплому о высшем образовании и успешно проработал там целых 16 лет.
За это время неплохо поднялся по карьерной лестнице. Коллеги отзывались о нём исключительно в положительном ключе, как о крепком профессионале. Однако в июле во время проверки отдела собственной безопасности выяснилось, что документ, давший старт его карьере — поддельный. Во время допроса бывший подпол признался, что диплом Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого ему подарила бывшая жена на день рождения.
Тюменцева, разумеется, сразу же уволили и возбудили против него уголовное дело о подделке документов.
На основании собранных оперативниками материалов следственными органами принято процессуальное решение. При подтверждении вины, он понесет наказание в установленном законом порядке
Мужчину не стали на время расследования отправлять в СИЗО, а отпустили под подписку о невыезде. Сейчас полицейские ищут его бывшую жену, чтобы она рассказала, где и как приобрела диплом, а затем вместе с экс-супругом и продавцами подложных корочек понесла заслуженное наказание.
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Были просто настоящие дипломы без проводки. Но были и с проводкой.
Диплом с проводкой, это диплом, который делался с занесением всех данных в выбранном ВУЗе. То есть, при проверке показывало, что да, что действительно тогда в том ВУЗе учился владелец диплома.
Знавала одного парня, который купил диплом с проводкой. Какой-то экономический ВУЗ "закончил". Говорил, что диплом с проводкой ему делали больше недели времени. И стоил достаточно дорого.
Помню, тогда ВАЗовский завод восстановил выпуск Жигулей шестой модели, и эта "шестерка" тогда стоила чуть больше пяти тысяч долларов. Тот парень говорил, что заплатил за тот диплом три четверти стоимости машины.
После "получения" работал довольно долгое в каком-то городе в управлении железной дороги.
Лет пять назад уехал за границу, там тот диплом ему тоже помогает реализовать свои "знания".
16 лет человек работал КРЕПКИМ профессионалом. Значит работал головой, а не бумажкой.
А сколько народа работают "бумажкой", давя стул и перекладывая бумажки.
Но, не исключено, что остался теневой, подпольный бизнес этих дипломов.
За мошенничество может быть? Он же диплом сам не подделывал.
Я не защищаю мента, но нужно быть объективными
То есть шестнадцать лет успешной работы не доказывают его компетентность?
Аттестацию кто проводил,?!)))
Его и его начальника так же уволить)))
У академика И. П. Алимарина было множество наград ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда, он награжден четырьмя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени и шестью медалями. В 1972 г. академику присуждена Государственная премия СССР.
Не меньшим было и международное признание: почётный член-корреспондент Академии наук Финляндии, член Королевского химического общества (Великобритания), Почётный доктор Будапештского технического университета, Гетеборгского университета, Бирмингемского университета (Великобритания). Награждён медалями и премиями научных организаций и обществ Финляндии, Венгрии, Австрии, Чехословакии, Японии.
Высшего образования, академик не имел. Он окончил 2-ой Московский промышленно-экономический техникум им. Г.В. Плеханова в 1923г.
в подземном переходе у метро?
А государство-дегенерат за это сажает. Беспредел просто.
День РождениЯ. Что за день рождениЕ?