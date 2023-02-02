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"Он знает, за что": в Нижнем Новгороде женщина избила и переехала на машине мужа-изменщика

"Он знает, за что": в Нижнем Новгороде женщина избила и переехала на машине мужа-изменщика

Автор:
02 февраля 2023 17:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Нижний Новогород   видео   любовница   месть   неверный муж   отомстила   ревность   семейная драма   уголовное дело   
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Дама была пьяна и крайне опасна. Узнав о наличии у супруга любовницы, она пошла вразнос.

Ночью 31 января в Нижнем Новгороде разыгралась эпичная семейная драма. В Автозаводском районе пьяная дамочка устроила настоящий дебош. Сначала очевидцы наблюдали, как женщина крушит Toyota Camry. Обезумевшая мадам отломала бампер авто, попрыгала на капоте, но, видимо, удовлетворения от процесса не получила.


После на камеру сняли, как дама, матерясь словно портовый грузчик, избивала лежащего на асфальте мужчину, а затем села за руль Chevrolet Cruze и наехала ему на ногу. Бросившийся на помощь пострадавшему здоровяк был сбит. По нему также проехало авто.


Захрипевшего мужчину оттащили с пути женщины, которая с новыми силами принялась таранить несчастную "Тойоту".



Как после рассказала главная героиня этой драмы, всё случилось из-за неверности её супруга. Тот обещал, что с любовницей покончено, однако сам продолжал ходить налево. Однажды вечером Анна решила проследить за супружником, а когда обнаружила его авто во дворе 37-летней разлучницы Маши, рассверипела.

Бить и, тем более, давить его машиной она не собиралась - просто муженёк стоял на пути.



Подводя итоги того нескучного вечера, можно сказать, что он прошёл с огоньком: 7 покорёженных авто, сломанная лодыжка у неверного супруга Максима и уголовное дело, фигуранткой которого стала оскорблённая Анна (ч. 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство").


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Метки: Нижний Новогород   видео   любовница   месть   неверный муж   отомстила   ревность   семейная драма   уголовное дело   
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53  комментария
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28k
Levyathan 2 часа назад
Читал об этом случае сегодня в Телеге. Тут не вся пикантность ситуации передана. Читайте)

Однажды вечером Анна решила проследить за похотливым супружником и обнаружила его тачку во дворе 37-летней разлучницы Маши. Правда, в этот момент в квартире пассии разворачивался другой любовный треугольник: Максим приехал выяснять отношения с любовницей, когда туда же нагрянул и её бывший муж.

В это время троица услышала под окнами жуткий лязг и скрежет металла: Анна яростно таранила "Камри" горе-муженька. Несчастную "Тойоту" побежали спасать все вместе и зря: сначала дебоширка переехала неверного, а потом заодно ещё и бывшего мужа его любовницы.
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5k
Кистень 7 минут назад
Дура еПанутая. Нет, чтобы найти ёПаря на стороне и успокоиться!
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1k
Antarez 21 минуту назад
Ага как баба сразу покушение на убийство. Как мужик - бьет значит любит.
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4k
Трям Полчаса назад
Судя по тому как он захрапел - ему похер на все происходящее ))
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1k
Duke_kir Полчаса назад
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1k
Алексей 44 минуты назад
Понятно дело разозлилась. Машу ипли двое, а её только один.
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9k
krivsan 54 минуты назад
какие драмы в этой жизни ,писечка идиоты
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4k
Барсук 56 минут назад
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17k
Сергей 59 минут назад
Вот это "Санта-Барбара"!
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2k
Fiverknot Час назад
У толпы дегенератов не нашлось ни одного создания, у которого остался мозг. Ибо после наезда недекватной бабы на человека НИКТО не догадался вытащить ее из машины, отнять ключи и загушить двигатель. Дегенераты продолжили смотреть как она давит людей и таранит чужие автомобили.
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32k
Олег Час назад
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3k
Platinum Час назад
Х.З. но мне понравился боевичёк. И что характерно, дама очень даже лихо таранила камри, не заглохла и каждый раз с пробуксом. Девка боевая, но еПанутая
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
тут пост был..где пиндоска или британка...вообще мужу член отрезала ипанашка)
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3k
Leonid Час назад
В тюрьму суку, лет на 10
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6k
Дмитрий Час назад
Как минимум плюс 167 УК РФ. В общем порезвилась мадам.
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5k
5 копеек Час назад
Будни сурового Нижнего Новгорода. Видели бы натовские генералы... – обмочились бы до упора
.
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2k
Любушка Час назад
Уважаю!!!
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55
Бяка Час назад
Единственное что мне жалко из всех и всего, это Шевроле Круз.
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5k
Компьютер DELL монитором Час назад
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350
Messa1ina 2 часа назад
Круто покуражилась))) но стоит ли оно того?
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187
Вася Васильев 2 часа назад
Он сам её выбрал ))
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