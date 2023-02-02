"Он знает, за что": в Нижнем Новгороде женщина избила и переехала на машине мужа-изменщика

Дама была пьяна и крайне опасна. Узнав о наличии у супруга любовницы, она пошла вразнос.
Ночью 31 января в Нижнем Новгороде разыгралась эпичная семейная драма. В Автозаводском районе пьяная дамочка устроила настоящий дебош. Сначала очевидцы наблюдали, как женщина крушит Toyota Camry. Обезумевшая мадам отломала бампер авто, попрыгала на капоте, но, видимо, удовлетворения от процесса не получила.
После на камеру сняли, как дама, матерясь словно портовый грузчик, избивала лежащего на асфальте мужчину, а затем села за руль Chevrolet Cruze и наехала ему на ногу. Бросившийся на помощь пострадавшему здоровяк был сбит. По нему также проехало авто.
Захрипевшего мужчину оттащили с пути женщины, которая с новыми силами принялась таранить несчастную "Тойоту".
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Как после рассказала главная героиня этой драмы, всё случилось из-за неверности её супруга. Тот обещал, что с любовницей покончено, однако сам продолжал ходить налево. Однажды вечером Анна решила проследить за супружником, а когда обнаружила его авто во дворе 37-летней разлучницы Маши, рассверипела.
Бить и, тем более, давить его машиной она не собиралась - просто муженёк стоял на пути.
Подводя итоги того нескучного вечера, можно сказать, что он прошёл с огоньком: 7 покорёженных авто, сломанная лодыжка у неверного супруга Максима и уголовное дело, фигуранткой которого стала оскорблённая Анна (ч. 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство").
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Однажды вечером Анна решила проследить за похотливым супружником и обнаружила его тачку во дворе 37-летней разлучницы Маши. Правда, в этот момент в квартире пассии разворачивался другой любовный треугольник: Максим приехал выяснять отношения с любовницей, когда туда же нагрянул и её бывший муж.
В это время троица услышала под окнами жуткий лязг и скрежет металла: Анна яростно таранила "Камри" горе-муженька. Несчастную "Тойоту" побежали спасать все вместе и зря: сначала дебоширка переехала неверного, а потом заодно ещё и бывшего мужа его любовницы.