"Он знает, за что": в Нижнем Новгороде женщина избила и переехала на машине мужа-изменщика





Как после рассказала главная героиня этой драмы, всё случилось из-за неверности её супруга. Тот обещал, что с любовницей покончено, однако сам продолжал ходить налево. Однажды вечером Анна решила проследить за супружником, а когда обнаружила его авто во дворе 37-летней разлучницы Маши, рассверипела.

Бить и, тем более, давить его машиной она не собиралась - просто муженёк стоял на пути.



