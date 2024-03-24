"Лига безопасного интернет" заявила об активной вербовке российских школьников для терактов

Якутск, Воронеж, Самара, Иркутск, Нефтекамск, Мытищи, Щёлково, Королев, Краснодар: информацию о каналах и рассылке с угрозами школам и другим учреждениям направили в правоохранительные органы. Не поддавайтесь на провокации. Ожидаем появление новых подобных каналов в ближайшие дни. Присылайте в бот скриншоты и обязательно ссылки на публикации

Глава "Лиги Безопасного Интернет" рекомендует в целях безопасности сразу же заблокировать неизвестного отправителя, предлагающего пойти на преступление.

Категорически нельзя вступать с провокаторами в диалог, чтобы не попасть в их психологическую ловушку

Напомним, сегодня по всей стране объявлен траур по погибшим от теракта в «Крокус Сити» два дня назад. По данным на сегодняшний день погибло 137 человека, ранено 180 человек.