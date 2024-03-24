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"Лига безопасного интернет" заявила об активной вербовке российских школьников для терактов

"Лига безопасного интернет" заявила об активной вербовке российских школьников для терактов

Автор:
24 марта 2024 21:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Мизулина   Росси   Социальные сети   Угрозы   вербовка   предупреждение   теракт   шантаж   школьники   
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Российские подростки в эти дни получают сообщения от неизвестных, которые призывают детей совершить теракт, обещая при этом деньги или прибегая к запугиванию и угрозам. Об этом предупредила в телеграм-канале глава "Лиги безопасного интернет" Екатерина Мизулина.

"Лига Безопасного Интернет" предупреждает, что в сети началась активная вербовка подростков для террористических атак.

Дети получают на телефоны сообщения от неизвестных лиц с предложением совершать теракты за деньги.

Провокаторы пишут подросткам по всей стране в мессенджерах сообщения и предлагают совершить теракт. Обещают деньги, наркотики, алкоголь. Запугивают тем, что якобы знают все данные о ребенке. Будьте осторожнее. Блокируйте сразу при получении таких сообщений. Расскажите друзьям, что с такими людьми в диалог вступать не нужно.

, — пишет Екатерина Мизулина.

.

Вредоносные смс-ки получают дети по всей стране:

Москва, Челябинск, Пермь, Владимир, Балашиха, Томск, Екатеринбург, Анапа, Хабаровск, Авдеевка, Ракитное, Гоголевка: информацию о каналах с угрозами школам и другим учреждениям, а также о рассылке жутких сообщений, направили в правоохранительные органы
PS Каналы создаются на территории Украины. Полиция всю информацию проверяет.

Якутск, Воронеж, Самара, Иркутск, Нефтекамск, Мытищи, Щёлково, Королев, Краснодар: информацию о каналах и рассылке с угрозами школам и другим учреждениям направили в правоохранительные органы. Не поддавайтесь на провокации. Ожидаем появление новых подобных каналов в ближайшие дни. Присылайте в бот скриншоты и обязательно ссылки на публикации

Глава "Лиги Безопасного Интернет" рекомендует в целях безопасности сразу же заблокировать неизвестного отправителя, предлагающего пойти на преступление.

Категорически нельзя вступать с провокаторами в диалог, чтобы не попасть в их психологическую ловушку

Напомним, сегодня по всей стране объявлен траур по погибшим от теракта в «Крокус Сити» два дня назад. По данным на сегодняшний день погибло 137 человека, ранено 180 человек.

Источник:

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Метки: Мизулина   Росси   Социальные сети   Угрозы   вербовка   предупреждение   теракт   шантаж   школьники   
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12  комментариев
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2k
Pinhead 54 минуты назад
Кончать надо с 404. Не в смысле переговорами, а просто заканчивать их физическое существование.
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35k
Юр21 50 секунд назад
И почему центры с этими тварями ещё целы?
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7k
Progressor 8 минут назад
Два года войны, топчась на месте, непрерывные обстрелы ДНР и ЛНР, а потом и областей РФ, о чем, замечу, при начале СВО вообще никто не заикался, гибель множества гражданских, крымский мост, нефтебазы, теперь Крокус и так далее.
У меня простой вопрос - КТО, конкретно, отдал приказ об отводе войск от Киева весной 2022 года? Фамилия. Далее, почему при ПОДАВЛЯЮЩЕМ преимуществе ВС РФ, способном порвать ВСУ как Тузик грелку, войска топчатся на месте по сути? Почему "очень жалко мирное население Украины, братьев", но нихрена не жалко своих?
Очень любят поговорить что в Европе все сдохло и все замерзло - вот только сами европейцы не в курсе. И то что нам санкции похер тоже верно - но до поры до времени. Сейчас перекроют сжиженный газ и зерно - откуда будем брать доходы? Запас есть, но он не вечный.

Сколько еще должно погибнуть гражданских и военных пока прекратятся политические игры?
Если в течении нескольких месяцев наши танки не встанут в Одессе, на границе с Польшей и на границе между Приднестровьем и Молдовой, будет хреново. Если завтра Крокус повторится в других местах огромной страны, невозможно будет объяснить людям почему они и дальше должны терпеть это.
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5k
Руслан 16 минут назад
ЦИПСО работает. Почерк похож на «работу» тех самых «колл-центров». Кстати, почему по ним не еб@шим до сих пор? Одна ракета - десятки дохлых специалистов Центрального банка
Думаю, после пары метких попаданий по этим гадюшникам, звонков таких станет меньше на несколько порядков.
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11
Друг Человека Полчаса назад
Этим и должно заниматься ФСБ. Мизулина может помогать, но вести дела должен ФСБ. Это не должно уходить на аутсорс. И переписка на фото какая-то тупорылая. Главное запомнить. Если к Вам на телефон пришло такое сообщение, не нужно сразу отвечать. Нужно срочно позвонить 112 и сообщить. Этим вы поможете борьбе с терроризмом.
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22k
Shtoppi 36 минут назад
племя террористов из т. н. государства укрАина, своими же руками роют себе могилу. думаю что эта обезумевшая свора скоро доиграется до того, что их будет ждать не только полное территориальное уничтожение, но и ликвидация всех причастных к террористической деятельности, вне зависимости от места их нахождения. и никаких переговоров от слова "СОВСЕМ". ибонейух!!!
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 42 минуты назад
простым гражданам и то ясно..что укронацистские коол-центры наносят даже больше вреда чем банделожьи войска, а МО РФ не ясно..долбить их нужно в первую очередь..Калибров и Гераней не жалеть...а если эти крысы в бункерах..то и Кинжалы не жалеть...после их уничтожения в сети сразу станет спокойней...и за русских пенсионерок нужно ответить..которых они грабят на миллионы...
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10k
sedoisever 46 минут назад
Почитав сейчас соцсети, я нисколько не удивлюсь, что желающих они найдут... Уже находят.
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22k
иванов дмитрий 47 минут назад
Не знаю как в других случаях, но тут по моему мизулина сама придумывает и сама борется.
-эй малыш, я дам тебе много денег, совершил теракт!!!
Как говорил Станиславский, - не верю.
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60k
Мойша 49 минут назад
Чтобы больше не вели подобные переговоры и провокации, лишить хохлостан электричества.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1403 поста (1330 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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