"Лига безопасного интернет" заявила об активной вербовке российских школьников для терактов

Российские подростки в эти дни получают сообщения от неизвестных, которые призывают детей совершить теракт, обещая при этом деньги или прибегая к запугиванию и угрозам. Об этом предупредила в телеграм-канале глава "Лиги безопасного интернет" Екатерина Мизулина.
"Лига Безопасного Интернет" предупреждает, что в сети началась активная вербовка подростков для террористических атак.
Дети получают на телефоны сообщения от неизвестных лиц с предложением совершать теракты за деньги.
Провокаторы пишут подросткам по всей стране в мессенджерах сообщения и предлагают совершить теракт. Обещают деньги, наркотики, алкоголь. Запугивают тем, что якобы знают все данные о ребенке. Будьте осторожнее. Блокируйте сразу при получении таких сообщений. Расскажите друзьям, что с такими людьми в диалог вступать не нужно.
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Вредоносные смс-ки получают дети по всей стране:
Москва, Челябинск, Пермь, Владимир, Балашиха, Томск, Екатеринбург, Анапа, Хабаровск, Авдеевка, Ракитное, Гоголевка: информацию о каналах с угрозами школам и другим учреждениям, а также о рассылке жутких сообщений, направили в правоохранительные органы
PS Каналы создаются на территории Украины. Полиция всю информацию проверяет.
Якутск, Воронеж, Самара, Иркутск, Нефтекамск, Мытищи, Щёлково, Королев, Краснодар: информацию о каналах и рассылке с угрозами школам и другим учреждениям направили в правоохранительные органы. Не поддавайтесь на провокации. Ожидаем появление новых подобных каналов в ближайшие дни. Присылайте в бот скриншоты и обязательно ссылки на публикации
Глава "Лиги Безопасного Интернет" рекомендует в целях безопасности сразу же заблокировать неизвестного отправителя, предлагающего пойти на преступление.
Категорически нельзя вступать с провокаторами в диалог, чтобы не попасть в их психологическую ловушку
Напомним, сегодня по всей стране объявлен траур по погибшим от теракта в «Крокус Сити» два дня назад. По данным на сегодняшний день погибло 137 человека, ранено 180 человек.
Источник:
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У меня простой вопрос - КТО, конкретно, отдал приказ об отводе войск от Киева весной 2022 года? Фамилия. Далее, почему при ПОДАВЛЯЮЩЕМ преимуществе ВС РФ, способном порвать ВСУ как Тузик грелку, войска топчатся на месте по сути? Почему "очень жалко мирное население Украины, братьев", но нихрена не жалко своих?
Очень любят поговорить что в Европе все сдохло и все замерзло - вот только сами европейцы не в курсе. И то что нам санкции похер тоже верно - но до поры до времени. Сейчас перекроют сжиженный газ и зерно - откуда будем брать доходы? Запас есть, но он не вечный.
Сколько еще должно погибнуть гражданских и военных пока прекратятся политические игры?
Если в течении нескольких месяцев наши танки не встанут в Одессе, на границе с Польшей и на границе между Приднестровьем и Молдовой, будет хреново. Если завтра Крокус повторится в других местах огромной страны, невозможно будет объяснить людям почему они и дальше должны терпеть это.
-эй малыш, я дам тебе много денег, совершил теракт!!!
Как говорил Станиславский, - не верю.