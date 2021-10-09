Удивительные факты о Юпитере

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Юпитер - пятая планета от Солнца, самый могучий из гигантов Солнечной систем. Вот, пожалуй, и все, что мы помним о нем из уроков астрономии - а какие еще тайны он скрывает?
Юпитер вдвое тяжелее всех остальных планет Солнечной системы, вместе взятых
Юпитер был первой планетой в нашей Солнечной системе и остается самой массивной. Его масса в 2,5 раза больше массы других планет в нашей Солнечной системе вместе взятых. Вся эта масса сжата в сферу диаметром чуть менее 140 000 километров, что обеспечивает его огромное гравитационное притяжение, которое, вероятно, сформировало орбиту Земли и остальных планет в нашем районе.
Гигантской планете требуется около 12 земных лет, чтобы завершить свой оборот по орбите, однако ее атмосфера вращается с невероятной скоростью, завершая в среднем (в зависимости от широты) «день» чуть менее чем за 10 часов.
Гигантской планете требуется около 12 земных лет, чтобы завершить свой оборот по орбите, однако ее атмосфера вращается с невероятной скоростью, завершая в среднем (в зависимости от широты) «день» чуть менее чем за 10 часов.
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У Юпитера нет поверхности
Нет резкого различия между газами, составляющими атмосферу Юпитера, и его плотным жидким водородным ядром. Для удобства астрономы обычно используют линию, на которой давление превышает один бар или одну атмосферу давления на уровне моря на Земле, как способ отметить, где заканчивается атмосфера и начинается ядро. Ниже этой линии вещество медленно сжимается до странных состояний. А над ней слои красных и белых облаков, содержащих аммиак, гидросульфид аммония и воду, поднимаются в зонах потепления и падают в полосах охлаждения друг на друга, когда ветры толкают их во время сильных штормов.
Знаменитое красное пятно Юпитера постоянно сжимается
Один из штормов на Юпитере, называемый Большим красным пятном, длится уже почти два столетия, если не больше. Хотя когда-то он был достаточно большим, чтобы поглотить три Земли, но в последние годы его объем уменьшился, что заставило астрономов задуматься, не становится ли шторм слабее. Однако более поздние оценки делают маловероятным прекращение сильного урагана. А последние данные телескопа Хаббла недавно показали, что ветры вокруг Большого Красного Пятна, похоже, усиливаются.
Юпитер испускает больше энергии, чем получает
Находясь в пять раз дальше от Солнца, чем Земля, Юпитер получает всего несколько процентов солнечного света от количества, изливаемого на Землю. Однако большая часть его энергии исходит из глубины, поскольку гравитация втягивает его газы в плотное жидкое состояние на уровне сотен миллионов атмосфер в ядре, создавая температуру в десятки тысяч градусов по Цельсию. Это означает, что Юпитер излучает примерно в 1,6 раза больше энергии, чем получает от Солнца.
Иногда Юпитер называют "несостоявшейся звездой"
Считается, что в самой сердцевине горячего плотного шара Юпитера водород переходит в металлическое состояние, которое до сих пор не могут до конца понять физики. Хотя Юпитер больше некоторых звезд, его иногда называют «неудавшейся звездой», потому что у него нет достаточной массы, чтобы преобразовать водород в гелий. Планета на самом деле не настоящая неудавшаяся звезда - это звание принадлежит коричневым карликам, которые стоят в ряду между газовыми гигантами и настоящими звездами.
Магнитное поле Юпитера в 20000 раз сильнее земного
Токи в необычном заряженном водороде внутри Юпитера могут быть причиной сильного магнитного поля планеты, которое в 20 000 раз сильнее земного и простирается на расстояние, превышающее диаметр Солнца. Эти мощные магнитные каналы ускоряют электроны до экстремальных значений, создавая одни из самых ярких полярных сияний в Солнечной системе.
На полюсах Юпитера не прекращается полярное сияние
Хотя полярные сияния постоянны вокруг полюсов газового гиганта, мы не можем увидеть их невооруженным глазом, потому что они светятся невидимыми длинами волн. Недавние данные, полученные с зонда "Юнона" и рентгеновской космической обсерватории XMM-Newton, показали, что полярные сияния вызываются вибрациями вдоль силовых линий магнитного поля планеты, генерирующими плазменные волны - процесс, аналогичный тому, который вызывает полярные сияния здесь, на Земле.
У Юпитера 53 спутника
В отличие от Земли, широкая орбита Юпитера и мощное гравитационное притяжение захватили множество горных пород разного размера. Официально на орбите Юпитера обращаются 53 объекта с именами. Четыре из них - Ио, Европа, Ганимед и Каллисто - стали предметом научных наблюдений с тех пор, как их движения были впервые подробно описаны итальянским астрономом Галилео Галилеем в начале XVII века. Всего по последним данным для всех естественных спутников вокруг Юпитера 79, самой далекой горстке требуется два земных года, чтобы пройти по орбите. Как ни странно, далекая группа из девяти недавно идентифицированных спутников также движется по ретроградной орбите, то есть, в направлении, противоположном вращению Юпитера.
У Юпитера есть кольца
... только они незаметны. В 1979 году зонд «Вояджер-1» обнаружил следы пыли, также вращающейся вокруг планеты, образовывая слабую кольцевую структуру.
Метеориты на Юпитере - обычное дело
Еще один побочный эффект сильного гравитационного притяжения планеты состоит в том, что она привлекает множество метеоритов. Точно неизвестно, как часто Юпитер сталкивается с чем-то большим или достаточно быстрым, чтобы вызвать ударную вспышку, видимую с Земли, но считается, что это происходит где-то от 20 до 60 раз в год. Хорошая новость заключается в том, что газовый гигант, похоже, действует как гигантский космический пылесос, помогая защитить нашу планету от потенциально разрушительных ударов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Кто сортировал материал для Юпитера, при формировании солнечной системы из протооблака?
Прчему те же юпитерианские луны, вполне твёрдые, а сам Юпитер состоит только из газа?
...
Бессмыслица!
Что значит "это означает"?..
Да, такой факт есть, но что это означает?..
(Алгебраист)
Он никак не предполагал, что ливень окажется всего-навсего легкой пурпурной мглой, стремительно летящей над пунцовым ковром травы. Ему в голову не приходило, что змеящиеся молнии будут ликующим фейерверком, озаряющим многоцветные небеса.
На бегу он услышал музыку, она будоражила все его тело, пронизывала волнами плоть, влекла его вперед на серебряных крыльях скорости. Такая музыка льётся в солнечный день с колокольни на весеннем пригорке.
Чем ближе утёс, тем мощнее мелодия. Вся Вселенная наполнилась брызгами волшебных звуков. И он понял, что музыку рождает пенный водопад, скатывающийся по ослепительным граням скалы.
Только не водопад, конечно, а аммиакопад, и скала такая белая потому, что состоит из твёрдого кислорода.
Он остановился рядом с Байбаком там, где водопад рассыпался на сверкающую стоцветную радугу. Нет, не сто, а сотни цветов видел он, потому что здесь не было привычного человеческому глазу плавного перехода между основными цветами, а спектр с изумительной чёткостью делился на элементарные линии.
Музыка… заговорил Байбак.
Да, что ты хочешь о ней сказать?
Музыку создают акустические колебания, сказал Байбак. Колебания падающей воды.
Постой, Байбак, откуда ты знаешь про акустические колебания?
А вот знаю, возразил Байбак. Меня только что осенило.
Осенило! изумился Фаулер.
И тут в его мозгу неожиданно возникла формула формула процесса, позволяющего металлу выдерживать юпитерианское давление.
Он оглянулся на купол игрушечный чёрный бугорок вдали.
Там остались люди, которым недоступна красота Юпитера. Люди, которым кажется, что лик планеты закрыт мятущимися тучами и хлещущим дождем. Незрячие глаза. Никудышные глаза… Глаза, не видящие красоту облаков, не видящие ничего из-за шторма. Тела, неспособные радостно трепетать от трелей звонкой музыки над клокочущим потоком.
Люди, странствующие в одиночестве, и речь их подобна речи мальчишек, намеренно коверкающих слова для таинственности, и не дано им общаться так, как он общается с Байбаком, безмолвно, совмещая два сознания. Не дана им способность читать в душе друг друга.
Он, Фаулер, настраивался на то, что в этом чуждом мире его на каждом шагу будут подстерегать ужасы, прикидывал, как укрыться от незнаемых опасностей, готовился бороться с отвращением, вызванным непривычной средой.
И вместо всего этого обрёл нечто такое, перед чем блекнет всё, что когда-либо знал человек. Быстроту движений, совершенство тела. Восторг в душе и удивительно полное восприятие жизни. Более острый ум. И мир красоты, какого не могли вообразить себе величайшие мечтатели Земли.
Ну, пошли? позвал его Байбак.
А куда мы пойдём?
Всё равно куда. Пошли, там видно будет. У меня такое чувство… или предчувствие…
Я всё понял, сказал Фаулер.
Потому что им владело такое же чувство. Чувство высокого предназначения. Чувство великой цели. Сознание того, что за горизонтом тебя ждёт что-то небывало увлекательное и значительное. <…>
Да, их ждут открытия… Может быть, новые цивилизации. Перед которыми цивилизация человека покажется жалкой. Встречи с прекрасным и что еще важнее способность его постичь. Ждет товарищество, какого еще никто ни человек, ни пес не знал.
И жизнь. Полнокровная жизнь вместо былого тусклого существования.
Не могу я возвращаться, сказал Байбак.
Я тоже, отозвался Фаулер.
Они меня снова в пса превратят.
А меня в человека, сказал Фаулер."
(с) К.Саймак