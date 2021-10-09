FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Космос 557 постов • 263 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Космос 
Удивительные факты о Юпитере

Удивительные факты о Юпитере (9 фото + 2 гиф)

Автор:
09 октября 2021 17:15
Сообщество : Космос
Метки: интересно   космос   необычно   планеты   познавательно   солнечная система   факты   юпитер   
796
11
Включить все анимашки
Юпитер - пятая планета от Солнца, самый могучий из гигантов Солнечной систем. Вот, пожалуй, и все, что мы помним о нем из уроков астрономии - а какие еще тайны он скрывает?
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Космос"
Метки: интересно   космос   необычно   планеты   познавательно   солнечная система   факты   юпитер   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Антон 2 часа назад
Ещё один факт: От Юпитера на его спутники идёт такой плотный поток радиации, что по факту человек не сможет ступить на их поверхность в скафандре, без риска получить смертельную дозу в первые минуты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
4k
Дарвин и аморальная премия 18 минут назад
Да уж,юпитерянинам не сладко приходится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
parallax Полчаса назад
По поводу отсутствия твёрдой поверхности, очень спорно.
Кто сортировал материал для Юпитера, при формировании солнечной системы из протооблака?
Прчему те же юпитерианские луны, вполне твёрдые, а сам Юпитер состоит только из газа?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Igors 37 минут назад
..."поскольку гравитация втягивает его газы в плотное жидкое состояние на уровне сотен миллионов атмосфер в ядре, создавая температуру в десятки тысяч градусов по Цельсию. Это означает, что Юпитер излучает примерно в 1,6 раза больше энергии, чем получает от Солнца."
...
Бессмыслица!
Что значит "это означает"?..
Да, такой факт есть, но что это означает?..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Igors 39 минут назад
Известно, что на большинстве газовых гиганотов обитают Насельники.
(Алгебраист)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Corvus Corax 58 минут назад
"Это был совсем не тот Юпитер, который он привык наблюдать на телевизионном экране. Он ждал, что увидит планету по-новому, но только не такой! Он ждал, что будет брошен в ад аммиачного дождя, вонючих газов и оглушительного рёва урагана. Он ждал клубящихся туч, непроницаемого тумана, зловещих вспышек чудовищных молний.
Он никак не предполагал, что ливень окажется всего-навсего легкой пурпурной мглой, стремительно летящей над пунцовым ковром травы. Ему в голову не приходило, что змеящиеся молнии будут ликующим фейерверком, озаряющим многоцветные небеса.
На бегу он услышал музыку, она будоражила все его тело, пронизывала волнами плоть, влекла его вперед на серебряных крыльях скорости. Такая музыка льётся в солнечный день с колокольни на весеннем пригорке.
Чем ближе утёс, тем мощнее мелодия. Вся Вселенная наполнилась брызгами волшебных звуков. И он понял, что музыку рождает пенный водопад, скатывающийся по ослепительным граням скалы.
Только не водопад, конечно, а аммиакопад, и скала такая белая потому, что состоит из твёрдого кислорода.
Он остановился рядом с Байбаком там, где водопад рассыпался на сверкающую стоцветную радугу. Нет, не сто, а сотни цветов видел он, потому что здесь не было привычного человеческому глазу плавного перехода между основными цветами, а спектр с изумительной чёткостью делился на элементарные линии.
Музыка… заговорил Байбак.
Да, что ты хочешь о ней сказать?
Музыку создают акустические колебания, сказал Байбак. Колебания падающей воды.
Постой, Байбак, откуда ты знаешь про акустические колебания?
А вот знаю, возразил Байбак. Меня только что осенило.
Осенило! изумился Фаулер.
И тут в его мозгу неожиданно возникла формула формула процесса, позволяющего металлу выдерживать юпитерианское давление.
Он оглянулся на купол игрушечный чёрный бугорок вдали.
Там остались люди, которым недоступна красота Юпитера. Люди, которым кажется, что лик планеты закрыт мятущимися тучами и хлещущим дождем. Незрячие глаза. Никудышные глаза… Глаза, не видящие красоту облаков, не видящие ничего из-за шторма. Тела, неспособные радостно трепетать от трелей звонкой музыки над клокочущим потоком.
Люди, странствующие в одиночестве, и речь их подобна речи мальчишек, намеренно коверкающих слова для таинственности, и не дано им общаться так, как он общается с Байбаком, безмолвно, совмещая два сознания. Не дана им способность читать в душе друг друга.
Он, Фаулер, настраивался на то, что в этом чуждом мире его на каждом шагу будут подстерегать ужасы, прикидывал, как укрыться от незнаемых опасностей, готовился бороться с отвращением, вызванным непривычной средой.
И вместо всего этого обрёл нечто такое, перед чем блекнет всё, что когда-либо знал человек. Быстроту движений, совершенство тела. Восторг в душе и удивительно полное восприятие жизни. Более острый ум. И мир красоты, какого не могли вообразить себе величайшие мечтатели Земли.
Ну, пошли? позвал его Байбак.
А куда мы пойдём?
Всё равно куда. Пошли, там видно будет. У меня такое чувство… или предчувствие…
Я всё понял, сказал Фаулер.
Потому что им владело такое же чувство. Чувство высокого предназначения. Чувство великой цели. Сознание того, что за горизонтом тебя ждёт что-то небывало увлекательное и значительное. <…>
Да, их ждут открытия… Может быть, новые цивилизации. Перед которыми цивилизация человека покажется жалкой. Встречи с прекрасным и что еще важнее способность его постичь. Ждет товарищество, какого еще никто ни человек, ни пес не знал.
И жизнь. Полнокровная жизнь вместо былого тусклого существования.
Не могу я возвращаться, сказал Байбак.
Я тоже, отозвался Фаулер.
Они меня снова в пса превратят.
А меня в человека, сказал Фаулер."
(с) К.Саймак
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Семь моделей iPhone протестировали на автономность при работе на iOS 15.01 (видео) Семь моделей iPhone протестировали на автономность при работе на iOS 15.01 (видео) 10 интересных фактов о планете Нептун 10 интересных фактов о планете Нептун Микрогосударства: маленькие, но гордые Микрогосударства: маленькие, но гордые 10 увлекательных фактов о планете Сатурн 10 увлекательных фактов о планете Сатурн 30+ невероятных фактов в копилку ваших знаний 30+ невероятных фактов в копилку ваших знаний Всё что вы должны знать o Mepкуpии Всё что вы должны знать o Mepкуpии
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2508



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Краснодаре задержали бизнесмена Намоева и его охранников, которые избили водителя "Газели"
4
296
В Краснодаре задержали бизнесмена Намоева и его охранников, которые избили водителя...
В столичном метро три кавказца жестоко избили мужчину
4
683
В столичном метро три кавказца жестоко избили мужчину
Набирающие популярность в сообществах
Боли в суставах: причины и лечение
1
2
Боли в суставах: причины и лечение
10 книг жанра трагедия, которые прочитать должен каждый
0
7
10 книг жанра трагедия, которые прочитать должен каждый
Провалы мужчин в Тиндере: 5 ошибок, которые отталкивают женщин (1 фото + 1 видео)
Провалы мужчин в Тиндере: 5 ошибок, которые отталкивают женщин (1 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Белый гетеро-мужчина пытается объяснить фемке что он человек
3
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#СССР#история#сша#новости#книги#книга#задержание#автомир
#Юмор#картинки#подборка#интересное#прикол#Разное#фотографии#аварии#космос#что почитать
#интересно#животные#люди#кино#Россия#автомобили#познавательно#дтп#авто аварии#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться