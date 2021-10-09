Удивительные факты о Юпитере

В отличие от Земли, широкая орбита Юпитера и мощное гравитационное притяжение захватили множество горных пород разного размера. Официально на орбите Юпитера обращаются 53 объекта с именами. Четыре из них - Ио, Европа, Ганимед и Каллисто - стали предметом научных наблюдений с тех пор, как их движения были впервые подробно описаны итальянским астрономом Галилео Галилеем в начале XVII века. Всего по последним данным для всех естественных спутников вокруг Юпитера 79, самой далекой горстке требуется два земных года, чтобы пройти по орбите. Как ни странно, далекая группа из девяти недавно идентифицированных спутников также движется по ретроградной орбите, то есть, в направлении, противоположном вращению Юпитера.