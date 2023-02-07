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Во все вкусные: звезды культового сериала «Во все тяжкие» вернулись к своим ролям в рекламе чипсов

Во все вкусные: звезды культового сериала «Во все тяжкие» вернулись к своим ролям в рекламе чипсов

Автор:
07 февраля 2023 08:41
Сообщество : Кино
Метки: Аарон Пол   Брайан Крэнстон   Джесси Пинкман   Уолтер Уайт   Юмор   видео   во все тяжкие   интересно   реклама   сериал   
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Актёры Брайан Крэнстон, Аарон Пол и Рэймонд Крус вновь сыграли героев сериала «Во все тяжкие». На этот раз для рекламы чипсов, которую покажут в перерыве Супербоула — крупного спортивного мероприятия в США.
По сюжету ролика Уолтер Уайт и Джесси Пинкман вновь оказались в фургоне и начали «готовить». Однако на этот раз речь идёт не о метамфетамине, а о чипсах. После этого они встречаются с местным "бизнесменом" Туко Саламанке и предлагают сотрудничество. Тот оказывается в восторге от товара.

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Метки: Аарон Пол   Брайан Крэнстон   Джесси Пинкман   Уолтер Уайт   Юмор   видео   во все тяжкие   интересно   реклама   сериал   
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3  комментария
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Copycat Полчаса назад
Блин прикольно замутили) люблю когда к рекламе подходят творчески
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411
Николай Пауков 2 минуты назад
Точняк. В пендостане кроме пропаганды блм-трангендеров не хватает пропаганды дури на государственном уровне. Вот тогда заживут)))
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27k
Киры4 Полчаса назад
Представляю с какой они добавкой.
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