Во все вкусные: звезды культового сериала «Во все тяжкие» вернулись к своим ролям в рекламе чипсов

По сюжету ролика Уолтер Уайт и Джесси Пинкман вновь оказались в фургоне и начали «готовить». Однако на этот раз речь идёт не о метамфетамине, а о чипсах. После этого они встречаются с местным "бизнесменом" Туко Саламанке и предлагают сотрудничество. Тот оказывается в восторге от товара.