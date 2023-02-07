Во все вкусные: звезды культового сериала «Во все тяжкие» вернулись к своим ролям в рекламе чипсов

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Актёры Брайан Крэнстон, Аарон Пол и Рэймонд Крус вновь сыграли героев сериала «Во все тяжкие». На этот раз для рекламы чипсов, которую покажут в перерыве Супербоула — крупного спортивного мероприятия в США.
По сюжету ролика Уолтер Уайт и Джесси Пинкман вновь оказались в фургоне и начали «готовить». Однако на этот раз речь идёт не о метамфетамине, а о чипсах. После этого они встречаются с местным "бизнесменом" Туко Саламанке и предлагают сотрудничество. Тот оказывается в восторге от товара.
Ролик на русском языке. Перевод и озвучка Dr Lemon
Видео на английском языке для любителей смотреть в оригинале
Энтузиасты уже успели нарезать и сравнить сцены в рекламе и сериале
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Метки: Аарон Пол Брайан Крэнстон Джесси Пинкман Уолтер Уайт Юмор видео во все тяжкие интересно реклама сериал
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