Как снимали тизер-трейлер сериала «Властелин колец»

В трейлере не использовали компьютерную графику — вместо этого авторы «Колец власти» сняли настоящий расплавленный металл (медь и алюминий) с помощью камеры Phantom Flex 4k при частоте 5 тысяч кадров в секунду. Чтобы металл мерцал, вместе с ним использовали специальную пыль, аргон и жидкий водород.

Галадриэль в сериале сыграла Морфидд Кларк, известная по «Святой Мод» и «Истории Дэвида Копперфилда». Вместе с ней в актёрский состав вошли, среди прочих, Роберт Арамайо («Игра престолов») и Джозеф Моул («Улица потрошителя»), который исполнил роль главного злодея.



