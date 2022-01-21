Как снимали тизер-трейлер сериала «Властелин колец»

Недавно в сети появился тизер-трейлер сериала по вселенной «Властелина колец». Действие проекта развернется во Вторую эпоху Средиземья, за тысячи лет до истории хоббитов Бильбо и Фродо Бэггинсов. Предлагаю вам увидеть, как снимали трейлер сериала, который обещает стать самым дорогим в истории телешоу.
В первом тизере можно услышать, как Галадриэль рассказывает о 20 кольцах власти, которые выковал эльф Келебримбор для правителей разных народов Средиземья.
Тизер-трейлер с русскими субтитрами
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Сюжет сериала, по словам шоураннеров, расскажет в том числе о восхождении Саурона, создании колец власти, расцвете Нуменора и о последнем союзе эльфов и людей.
Видео о создании тизера с названием сериала
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В трейлере не использовали компьютерную графику — вместо этого авторы «Колец власти» сняли настоящий расплавленный металл (медь и алюминий) с помощью камеры Phantom Flex 4k при частоте 5 тысяч кадров в секунду. Чтобы металл мерцал, вместе с ним использовали специальную пыль, аргон и жидкий водород.
Галадриэль в сериале сыграла Морфидд Кларк, известная по «Святой Мод» и «Истории Дэвида Копперфилда». Вместе с ней в актёрский состав вошли, среди прочих, Роберт Арамайо («Игра престолов») и Джозеф Моул («Улица потрошителя»), который исполнил роль главного злодея.
«Кольца власти» будут выходить в онлайн-кинотеатре Prime Video. В первый сезон войдёт восемь эпизодов, выпускать их будут по одному в неделю. Amazon готов выпустить пять сезонов сериала, общий бюджет «Колец власти» составил около миллиарда долларов.
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