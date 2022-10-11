В России сняли первый в мире дипфейк-сериал

В нём Джейсон Стэйтем и Киану Ривз жарят шашлыки в деревне, а Марго Робби торгуется при покупке «Жигулей».
- Действие сериала «ПМЖейсон» происходит в 2027 году. По сюжету шоу, Джейсон Стэйтем остаётся жить в русской деревне после пяти лет съёмок в России. Когда ему исполняется 60 лет, к нему домой приезжают отпраздновать его друзья: Марго Робби и Киану Ривз.
- Сериал сняла компания Agenda Media Group, которая воссоздала образы голливудских звёзд при помощи дипфейк-технологии, заменив лица оригинальных актёров.
- Глава Agenda Media Group Алексей Парфун пояснил, что использование образов актёров для создания юмористического или пародийного контента не запрещено, «если он не порочит честь, достоинство и деловую репутацию человека».
«ПМЖейсон» — лёгкий юмористический веб-сериал пародийного характера. Это ироничный взгляд иностранца в лице Стэйтема на русский быт. Проект раскрывает попытки главного героя охотно понять и интегрироваться в этот быт, который, в свою очередь, интегрируется в Джейсона на полную катушку.
Алексей Парфун, глава Agenda Media Group
- Комедийный веб-сериал доступен для просмотра на YouTube. В шоу 10 серий каждая продолжительностью около трёх минут.
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