FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11048 постов • 1192 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино
В России сняли первый в мире дипфейк-сериал

В России сняли первый в мире дипфейк-сериал

Автор:
11 октября 2022 09:45
Сообщество : Кино
Метки: Дипфейк   Юмор   актеры   видео   джейсон стэйтем   роль   сериал   умора   фото   
1596
7
1

В нём Джейсон Стэйтем и Киану Ривз жарят шашлыки в деревне, а Марго Робби торгуется при покупке «Жигулей».

  • Действие сериала «ПМЖейсон» происходит в 2027 году. По сюжету шоу, Джейсон Стэйтем остаётся жить в русской деревне после пяти лет съёмок в России. Когда ему исполняется 60 лет, к нему домой приезжают отпраздновать его друзья: Марго Робби и Киану Ривз.


  • Сериал сняла компания Agenda Media Group, которая воссоздала образы голливудских звёзд при помощи дипфейк-технологии, заменив лица оригинальных актёров.
  • Глава Agenda Media Group Алексей Парфун пояснил, что использование образов актёров для создания юмористического или пародийного контента не запрещено, «если он не порочит честь, достоинство и деловую репутацию человека».

«ПМЖейсон» — лёгкий юмористический веб-сериал пародийного характера. Это ироничный взгляд иностранца в лице Стэйтема на русский быт. Проект раскрывает попытки главного героя охотно понять и интегрироваться в этот быт, который, в свою очередь, интегрируется в Джейсона на полную катушку.

Алексей Парфун, глава Agenda Media Group


  • Комедийный веб-сериал доступен для просмотра на YouTube. В шоу 10 серий каждая продолжительностью около трёх минут.



Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Дипфейк   Юмор   актеры   видео   джейсон стэйтем   роль   сериал   умора   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
138
Ffffff Ffffffffff 2 часа назад
А я посмотрела. Прикольно получилось
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
49k
dima423 2 часа назад
не плохо))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

291223



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как жили обычные люди в СССР
Как жили обычные люди в СССР
Рыдал после распада СССР и умер в купе поезда
Рыдал после распада СССР и умер в купе поезда
Набирающие популярность в сообществах
Французский авианосец, который должен был стать линкором. История «Беарна»
Французский авианосец, который должен был стать линкором. История «Беарна»
Чёрный лебедь: Их самцы образуют пары друг с другом, а самки настолько часто изменяют, что каждый третий птенец у этих птиц «загульный»
Чёрный лебедь: Их самцы образуют пары друг с другом, а самки настолько часто изменяют,...
Как не платить за обслуживание дебетовой карты, при этом получая кешбэк и процент на остаток
Как не платить за обслуживание дебетовой карты, при этом получая кешбэк и процент на...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот оно что!

Лучшие демотиваторы
Фото на памят....ник

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#подборка#фотографии#сатира#актеры#природа#животные#сарказм#роль
#Юмор#Прикол#в мире#забавно#Разное#Приколы#история#красиво#факты#съемка
#интересно#картинки#кино#Россия#Украина#СССР#фильм#новости#удивительно#девушки
Хакеры украли и выложили в открытый доступ исходный код процессоров Intel Alder Lake Хакеры украли и выложили в открытый доступ исходный код процессоров Intel Alder Lake Как выглядели актёры из популярных сериалов 2000-х тогда и сейчас Как выглядели актёры из популярных сериалов 2000-х тогда и сейчас «Миссия невыполнима 7»: сцена крушения паровоза «Миссия невыполнима 7»: сцена крушения паровоза Интересные факты о сериале «Паук» Интересные факты о сериале «Паук» Чем закончились любимые сериалы 90-х Чем закончились любимые сериалы 90-х Девушка эпично провалила тест на доверие Девушка эпично провалила тест на доверие

На что жалуетесь?

Вернуться