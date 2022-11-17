На площади Таймс-сквер в Нью-Йорке появилась неожиданная реклама на русском языке

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На площади Таймс-сквер в центральной части Манхэттена (Нью-Йорк) с недавних пор красуется реклама "Пора возвращаться домой". Подобным образом одна из компаний приглашает специалистов вернуться в Россию.
Некоторые пользователи сети заподозрили, что реклама является фейком, однако это опровергли в пресс-службе компании:
"Кто не заметил, мы конкурируем на всех фронтах с корпорациями мирового уровня. Ниши в России освободились, мы можем платить профессионалам вознаграждение мирового уровня. Потому что перед нами стоят задачи мирового уровня.
Россияне - лучшие в мире по авиации, микроэлектронике, IT. Они востребованы нашей страной, и мы сделаем им лучшее в мире предложение".
"Кто не заметил, мы конкурируем на всех фронтах с корпорациями мирового уровня. Ниши в России освободились, мы можем платить профессионалам вознаграждение мирового уровня. Потому что перед нами стоят задачи мирового уровня.
Россияне - лучшие в мире по авиации, микроэлектронике, IT. Они востребованы нашей страной, и мы сделаем им лучшее в мире предложение".
«Алабуга» — особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Не заметил..И живу я не в Татарстане..С остальной Россеей-матушкой чё?"Кто не в Алабугу - сидите где сидели"..IT-шников, как гов..а за баней, в 90 столько бухгалтеров, юристов и манагеров не было..Технологи, Метрологи работологи руками уже совсем не нужны?
ххлоботы
Ща точно попрут...