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На площади Таймс-сквер в Нью-Йорке появилась неожиданная реклама на русском языке

На площади Таймс-сквер в Нью-Йорке появилась неожиданная реклама на русском языке

Автор:
17 ноября 2022 13:16
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   баннер   в мире   видео   интересно   компания   реклама   
1654
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На площади Таймс-сквер в центральной части Манхэттена (Нью-Йорк) с недавних пор красуется реклама "Пора возвращаться домой". Подобным образом одна из компаний приглашает специалистов вернуться в Россию.
Некоторые пользователи сети заподозрили, что реклама является фейком, однако это опровергли в пресс-службе компании:

"Кто не заметил, мы конкурируем на всех фронтах с корпорациями мирового уровня. Ниши в России освободились, мы можем платить профессионалам вознаграждение мирового уровня. Потому что перед нами стоят задачи мирового уровня.

Россияне - лучшие в мире по авиации, микроэлектронике, IT. Они востребованы нашей страной, и мы сделаем им лучшее в мире предложение".

«Алабуга» — особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: США   баннер   в мире   видео   интересно   компания   реклама   
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12  комментариев
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104
Obrval 2 часа назад
Надо готовиться. Ща как попрут.
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26k
SerGProS Полчаса назад
Кто не заметил, мы конкурируем на всех фронтах с корпорациями мирового уровня. Ниши в России освободились, мы можем платить профессионалам вознаграждение мирового уровня. Потому что перед нами стоят задачи мирового уровня.

Не заметил..И живу я не в Татарстане..С остальной Россеей-матушкой чё?"Кто не в Алабугу - сидите где сидели"..IT-шников, как гов..а за баней, в 90 столько бухгалтеров, юристов и манагеров не было..Технологи, Метрологи работологи руками уже совсем не нужны?
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165
Vas_26 55 минут назад
Мягко намекают, чтобы валили домой
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−9
rishues.com 57 минут назад
ПУТ ЛЕРЕЦ - ВЫДАЮЩИЙСЯ ПОД ЗА ЛУПЕЦ .
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1k
Victor Час назад
запись через госуслуги )))
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991
eBulldog Час назад
Из Нью-Йорка в татарскую глушь... просто не знали, что такая опция есть

Ща точно попрут...
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264
ПчЁла eBulldog 37 минут назад
Конечно же не попрут. Живут на Брайтон Бич на съемной квартире под мостом в засранном гадюшнике, работают за 3 доллара в час на негра и счастливы до соплей
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2k
Saplus 2 часа назад
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4k
satra 2 часа назад
Ссылка coub.com
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