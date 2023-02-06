«Шар унижения»: как американцы отреагировали на сбитие китайского аэростата-шпиона

А отреагировали они шутками и мемами, которые вряд ли понравятся действующим властям и Байдену лично.
Если думаете, что сбитый китайский аэростат произвёл незначительный пшик, ошибаетесь. Мало того, что шар-шпион превратился в грозовую тучу, омрачившую и без того не самые дружеские отношения между США и КНР, сорвав визит госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин, так ещё и республиканцы воспользовались очередным шансом, чтобы обвинить администрацию Байдена в мягкотелости и некомпетентности.
И более того, в Китае заявили, что сбитый аэростат, который был всего лишь отклонившимся от курса метеозондом, ещё долго будет влиять на отношения двух стран. МИД Китая не назвал компанию, которой принадлежал сбитый в США аэростат, но при этом заявил, что Пекин будет защищать ее права и интересы, пишут СМИ.
Что касается простых граждан, то они поначалу не понимали, о чём речь. Фото аэростата публиковались в неудобоваримом качестве и им самим пришлось фантазировать на тему его внешнего вида и возможного устранения.
На американском сайте Reddit показали самое чёткое изображение с аэростатом и ̶С̶и̶ ̶Ц̶з̶и̶н̶ь̶п̶и̶н̶о̶м̶ Винни Пухом. Но без Пятачка картинка показалась неполноценной — исправили
После трёх дней нахождения в воздушном пространстве США, в том числе над штатом Монтана, где, на секундочку, находятся пусковые шахты баллистических ракет, шар-шпион решили сбить. Байдену даже пришлось перекладывать вину на Пентагон, который якобы посоветовал ему не сбивать аэростат сразу, поскольку могут быть жертвы на земле.
Как происходило сбитие — вся Америка в одном коротком ролике
На сбитие шара отреагировали многие влиятельные люди. В основном — политики-республиканцы, чьи изречения с критикой Байдена публиковать нет смысла. Всё-таки наш пост не про это. Зато отметились такие любители мемов как Илон Маск и сын Дональда Трампа.
Изобретательней всех в глумлении над Байденом оказался Дональд Трамп-младший, опубликовавший в соцсетях переиначенную цитату из «Искусства побеждать» Лао Дзы.
«Джо Цзы: Дождитесь, пока шар-шпион вашего врага выполнит свою миссию, прежде чем сбивать его. Бонус: сбейте его над слишком глубокими водами, чтобы что-то достать».
Если у вас в закромах есть мемы на тему китайского шара, то милости просим — скидывайте в комментарии. Посмеёмся вместе.
Источник:
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Берегись, Винни-Пух!
А это ПятАчок
Так в чем тут унижение? А Китай негодует (может, не нравится что шар не слишком пострадал?)... Или кто-то думает что этот шар не смогли достать из воды?
А вот посмеяться в стиле Маска - это очень даже правильно, иначе жить скучно!
Что же касается повреждений на домов и инфраструктуры, то Монтана один из самых малонаселённых штатов.