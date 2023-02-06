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«Шар унижения»: как американцы отреагировали на сбитие китайского аэростата-шпиона

«Шар унижения»: как американцы отреагировали на сбитие китайского аэростата-шпиона

Автор:
06 февраля 2023 18:58
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Китай   Мемы   америка   аэростат   скандал   фото   
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А отреагировали они шутками и мемами, которые вряд ли понравятся действующим властям и Байдену лично.

Если думаете, что сбитый китайский аэростат произвёл незначительный пшик, ошибаетесь. Мало того, что шар-шпион превратился в грозовую тучу, омрачившую и без того не самые дружеские отношения между США и КНР, сорвав визит госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин, так ещё и республиканцы воспользовались очередным шансом, чтобы обвинить администрацию Байдена в мягкотелости и некомпетентности.

И более того, в Китае заявили, что сбитый аэростат, который был всего лишь отклонившимся от курса метеозондом, ещё долго будет влиять на отношения двух стран. МИД Китая не назвал компанию, которой принадлежал сбитый в США аэростат, но при этом заявил, что Пекин будет защищать ее права и интересы, пишут СМИ.

Что касается простых граждан, то они поначалу не понимали, о чём речь. Фото аэростата публиковались в неудобоваримом качестве и им самим пришлось фантазировать на тему его внешнего вида и возможного устранения.

После трёх дней нахождения в воздушном пространстве США, в том числе над штатом Монтана, где, на секундочку, находятся пусковые шахты баллистических ракет, шар-шпион решили сбить. Байдену даже пришлось перекладывать вину на Пентагон, который якобы посоветовал ему не сбивать аэростат сразу, поскольку могут быть жертвы на земле.

На сбитие шара отреагировали многие влиятельные люди. В основном — политики-республиканцы, чьи изречения с критикой Байдена публиковать нет смысла. Всё-таки наш пост не про это. Зато отметились такие любители мемов как Илон Маск и сын Дональда Трампа.

Изобретательней всех в глумлении над Байденом оказался Дональд Трамп-младший, опубликовавший в соцсетях переиначенную цитату из «Искусства побеждать» Лао Дзы.

«Джо Цзы: Дождитесь, пока шар-шпион вашего врага выполнит свою миссию, прежде чем сбивать его. Бонус: сбейте его над слишком глубокими водами, чтобы что-то достать».

Если у вас в закромах есть мемы на тему китайского шара, то милости просим — скидывайте в комментарии. Посмеёмся вместе.

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Метки: Китай   Мемы   америка   аэростат   скандал   фото   
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15  комментариев
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5k
Гур 2 часа назад
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2k
Oleg SC 6 минут назад
Я думаю пендосы теперь кино снимут. В сюжете как их доблестный президент поднимает авиацию а потом какой-нибудь пилот Райен сбивает этот шар рискуя собой. В конце сюжета офицеры выстраиваются для получения наград и выходит их президент .....и издует в другую сторону где падает кубарем с лестницы
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 9 минут назад
звук взрыва настоящий на видео..или наложенный?
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 11 минут назад
сев.Корейцы, решили поддержать своего старшего БРАТА..и потроллить...подпиндосников юж.корейских))

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476
Igor Grishaev Полчаса назад
Ура! Пиндосы воздушный шарик подбили!
Берегись, Винни-Пух!
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2k
Василий Афиногенов Полчаса назад
Ссылка vk.com
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37k
Mamin Sibiriak Полчаса назад
ПятОчка - это вот



А это ПятАчок

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3k
vfrcbvec Час назад
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7k
Copycat Час назад
мысль сегодня слышал про то что будь это шар с РФ они бы сразу ещё над океаном, а вот китайцев в пентагоне кто то крышует говорят
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1k
Куртуазный Маньерист Час назад
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2k
ДК Час назад
Военные сказали: не хотим сбивать шар над землей, возможны разрушения, ну и оборудование шара сильно пострадает. Сбили шар точно в тот момент когда он оказался над океаном, с первой же попытки. Понятно, что приводнение остатков шара в океан куда менее разрушительно чем падение на землю. А еще, наверно, не было особых проблем с секретами вдоль траектории его полета - иначе бы военные поступили по-другому.
Так в чем тут унижение? А Китай негодует (может, не нравится что шар не слишком пострадал?)... Или кто-то думает что этот шар не смогли достать из воды?
А вот посмеяться в стиле Маска - это очень даже правильно, иначе жить скучно!
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