«Шар унижения»: как американцы отреагировали на сбитие китайского аэростата-шпиона

Если думаете, что сбитый китайский аэростат произвёл незначительный пшик, ошибаетесь. Мало того, что шар-шпион превратился в грозовую тучу, омрачившую и без того не самые дружеские отношения между США и КНР, сорвав визит госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин, так ещё и республиканцы воспользовались очередным шансом, чтобы обвинить администрацию Байдена в мягкотелости и некомпетентности.



И более того, в Китае заявили, что сбитый аэростат, который был всего лишь отклонившимся от курса метеозондом, ещё долго будет влиять на отношения двух стран. МИД Китая не назвал компанию, которой принадлежал сбитый в США аэростат, но при этом заявил, что Пекин будет защищать ее права и интересы, пишут СМИ.



Что касается простых граждан, то они поначалу не понимали, о чём речь. Фото аэростата публиковались в неудобоваримом качестве и им самим пришлось фантазировать на тему его внешнего вида и возможного устранения.