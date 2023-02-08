ВМС США опубликовали кадры с выловленным из океана китайским аэростатом

Электрическая зубная щетка, которую можно не заряжать целый год

"Крутится вертится шар голубой". В Твиттер множатся мемы про китайский шар-шпион

Почему сержанты в американской армии постоянно орут на новобранцев?

Шар – всё: в США сбили китайский аэростат и собирают его обломки

«Китайская угроза»: в небе США обнаружили «разведывательный» аэростат КНР

Мальчик упал в 7-метровый колодец во время прогулки