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ВМС США опубликовали кадры с выловленным из океана китайским аэростатом

ВМС США опубликовали кадры с выловленным из океана китайским аэростатом

Автор:
08 февраля 2023 11:38
Сообщество : Военное
Метки: КНР   США   аэростат   вмс   обломки   фото   
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Американские военные сообщают, что аэростат оснащён внушительным оборудованием.

Моряки ВМС США из группы обезвреживания взрывоопасных боеприпасов выловили из Атлантического океана обломки злосчастного аэростата-«шпиона» и поспешили поделится кадрами о том, как это происходило. Пришлось попотеть — весит шарик с оборудованием более тонны. Сообщается, что аэростат, успевший пролететь практически над всей территорией США, сбили у побережья Южной Каролины. В ближайшее время зонд отправят экспертам из ФБР на изучение.

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Американские военные утверждают, что обломки китайского аэростата упали на площади в 1500 квадратных метров. Зонд был оснащён внушительным оборудованием, которое находится на глубине 15 метров.

Поиском обломков занимаются водолазы, подводный дрон и катера береговой охраны США. Привлечены несколько кораблей, в том числе десантный корабль USS Carter Hall и океанографическое исследовательское судно Pathfinder, которое проверяет дно океана с помощью гидролокатора.

Напомним, что ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что аэростат использовался для наблюдения за стратегическими объектами страны. В Китае эту версию отвергли, назвав аэростат обычным метеозондом, который сбился с курса из-за ветра. В КНР также настаивали на совместном изучении фрагментов аэростата, но тут уже отказали американцы.

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Метки: КНР   США   аэростат   вмс   обломки   фото   
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Patmaz 41 минуту назад
Если найдут что-то криминальное, растрезвонят на весь мир, а не найдут - спустят на тормозах и замнут по-тихому.
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