ВМС США опубликовали кадры с выловленным из океана китайским аэростатом

Американские военные сообщают, что аэростат оснащён внушительным оборудованием.
Моряки ВМС США из группы обезвреживания взрывоопасных боеприпасов выловили из Атлантического океана обломки злосчастного аэростата-«шпиона» и поспешили поделится кадрами о том, как это происходило. Пришлось попотеть — весит шарик с оборудованием более тонны. Сообщается, что аэростат, успевший пролететь практически над всей территорией США, сбили у побережья Южной Каролины. В ближайшее время зонд отправят экспертам из ФБР на изучение.
Американские военные утверждают, что обломки китайского аэростата упали на площади в 1500 квадратных метров. Зонд был оснащён внушительным оборудованием, которое находится на глубине 15 метров.
Поиском обломков занимаются водолазы, подводный дрон и катера береговой охраны США. Привлечены несколько кораблей, в том числе десантный корабль USS Carter Hall и океанографическое исследовательское судно Pathfinder, которое проверяет дно океана с помощью гидролокатора.
Напомним, что ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что аэростат использовался для наблюдения за стратегическими объектами страны. В Китае эту версию отвергли, назвав аэростат обычным метеозондом, который сбился с курса из-за ветра. В КНР также настаивали на совместном изучении фрагментов аэростата, но тут уже отказали американцы.
Источник:
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