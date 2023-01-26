Мемы с отечественными и зарубежными знаменитостями, полные сарказма

Звёзды часто становятся героями мемов, для этого им достаточно опубликовать нелепое фото в соцсетях или отличиться на светском мероприятии. Мы собрали подборку с отечественными и зарубежными знаменитостями, которая доказывает, что нет в интернете неприкосновенных, даже безупречная репутация не убережёт от главной роли на смешной картинке.