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Мемы с отечественными и зарубежными знаменитостями, полные сарказма

Мемы с отечественными и зарубежными знаменитостями, полные сарказма

Автор:
26 января 2023 08:10
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   звезды   знаменитости   смешные картинки   фото   шоу бизнес   
2046
15

Звёзды часто становятся героями мемов, для этого им достаточно опубликовать нелепое фото в соцсетях или отличиться на светском мероприятии. Мы собрали подборку с отечественными и зарубежными знаменитостями, которая доказывает, что нет в интернете неприкосновенных, даже безупречная репутация не убережёт от главной роли на смешной картинке.

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Метки: Мемы   звезды   знаменитости   смешные картинки   фото   шоу бизнес   
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22  комментария
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220
Хухрмухр 55 минут назад
Кукурузина,запости какую нибудь хуню,
-Нет.
А за сто рублей?
-Да.
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278
Victor Полчаса назад
Волочкова кроме шпагата ничего продемонстрировать не может... Попробовала хотя бы свитера вязать и в инсту выкладывать или готовить. а шпагат это однообразно
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220
Хухрмухр Полчаса назад

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220
Хухрмухр pynh 9 минут назад
Не я писал.Какой то безграмотный чучмек.
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51k
dima423 37 минут назад
Комментарий к фото
ну вообще я бы сказал что симпатичные тетки, и очень фотогеничные... даже несмотря на неудачный кадр смотрятся красиво)
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51k
dima423 47 минут назад
Комментарий к фото
курение? сколько он бл*ть выкурил то зараз?
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220
Хухрмухр 48 минут назад
Дальше комментировать эту хрень,которую гугурузина называет смешными мемами,нет смысла.
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220
Хухрмухр 52 минуты назад
Кукуризина,запости какую нить хуню.
-Да.
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21k
homerchik 57 минут назад
Комментарий к фото
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220
Хухрмухр 57 минут назад
Как такое можно ипать?Что у нее с жопом?
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220
Хухрмухр dima423 Полчаса назад
У нее всегда такой сральник был.Возраст не при чем.
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220
Хухрмухр dima423 Полчаса назад
Поверь на слово,пара знакомых женщин, в писят ,выглядит намного лучше,чем многие п.ио.зды.
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220
Хухрмухр dima423 8 минут назад

А вдруг муж увидит.
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Хухрмухр Час назад
Х.з. чо в ней нашли хорошего.Ни сисек,ни лица,огромная пасть.Видимо поэтому парней как находит ,так и теряет.
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Хухрмухр dima423 24 минуты назад
Да здесь на всех картинках нифига не понятно.Но авторша заявляет,что это смешные мемы.
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Хухрмухр Час назад
Потому что день космонавтики придумали,чтобы отправить Юрия Гагарина в космос.
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Спелая кукурузинка

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