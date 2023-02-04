Почему сержанты в американской армии постоянно орут на новобранцев?

Цель - выбить новобранца из мирной жизни, подчинить его армейским будням, сделать предельно послушным и стойким и любым неприятностям. Короче подготовить вчерашнего "шпака" к настоящей войне, где на него не только ругательства кидать будут. Но и пули со снарядами выпускать. А раненый командир будет так орать трехэтажным матом, что любой drill instructor покажется воспитательницей детского сада, заботливой, милой и родной.

Кстати, мало кто знает - традиция так орать на новобранцев пришла в американскую армию не откуда-нибудь. А прямиком из России в 1920-е годы. После революции и гражданской войны, когда в США оказалось немало бывших царских офицеров. Тех самых, что привыкли именно так воспитывать солдат в императорской армии.

Американцы тогда только-только приняли участие в первой серьезной войне - первой мировой. И воочию убедились, насколько их солдаты мягки да изнеженны, не готовы к большим заворухам. При любом мало-мальски конкретном замесе теряются и плачут.

В Генштабе США принялись думать, как же начать воспитывать своих джи-ай в спартанском духе. Тут-то и пригодились царские фельдфебели, поручики да подпоручики с их суровыми методами воспитания...