Почему сержанты в американской армии постоянно орут на новобранцев?

Всем знакомые кадры из таких классических американских фильмов как "Цельнометаллическая оболочка". Сержанты на боевой подготовке истошно орут на новобранцев, без устали гоняя тех на учениях.
В чем тут прикол? Зачем американским сержантам нужно так постоянно "морально" опускать своих же солдат? Кто это вообще разрешил?
Нет, тут все совершенно законно. Не инициатива самих сержантов. Никто на них жаловаться права не имеет. И так происходит практически в любом роде войск американской армии - от флота до ВВС. Не говоря уже о всяких там "морских котиках" и прочих сусликах. Именно из морской пехоты и пришел тот самый хрестоматийный образ сержанта в широкополой шляпе, без отдыху осыпающего своих бойцов потоком отборных ругательств.
И вот зачем сие надо, далее рассказываю.
На самом деле, это целенаправленная государственная программа. Так называемые drill instructors (инструкторы по строевой подготовке) имеют четкую установку: всячески материть и морально турзучить своих подопечных. То есть, сие не инициатива снизу, как можно было б вначале подумать.
Сержанты вполне могут быть добрыми и отзывчивыми ребятами. Кстати, среди этих наставников есть и дамы. Но у них всех - строгий приказ. Орать-орать-орать. И чем больше орет drill instructor на солдат, тем лучше считается его работа. Тем более стойкими будут его солдаты к любому стрессу.
Цель - выбить новобранца из мирной жизни, подчинить его армейским будням, сделать предельно послушным и стойким и любым неприятностям. Короче подготовить вчерашнего "шпака" к настоящей войне, где на него не только ругательства кидать будут. Но и пули со снарядами выпускать. А раненый командир будет так орать трехэтажным матом, что любой drill instructor покажется воспитательницей детского сада, заботливой, милой и родной.
Кстати, мало кто знает - традиция так орать на новобранцев пришла в американскую армию не откуда-нибудь. А прямиком из России в 1920-е годы. После революции и гражданской войны, когда в США оказалось немало бывших царских офицеров. Тех самых, что привыкли именно так воспитывать солдат в императорской армии.
Американцы тогда только-только приняли участие в первой серьезной войне - первой мировой. И воочию убедились, насколько их солдаты мягки да изнеженны, не готовы к большим заворухам. При любом мало-мальски конкретном замесе теряются и плачут.
В Генштабе США принялись думать, как же начать воспитывать своих джи-ай в спартанском духе. Тут-то и пригодились царские фельдфебели, поручики да подпоручики с их суровыми методами воспитания...
Еще раз эту традицию закрепили уже после второй мировой осевшие в США теперь уже немецкие офицеры. Включая бывший SS-вцев, которых после войны в Америку везли целыми пароходами: авось пригодятся "воевать с русскими". Те немцы тоже большие мастера были на своих солдат от души поорать. И тоже нашли себе новую работенку в американской армии.
Интересно, что существовавшие в царской армии физические методы воспитания, вроде шпицрутенов, в американских вооруженных сил, ясное дело, приняты не были.
Солдат учить можно лишь тем самым истошным криком и потоком отборной брани. Которая, впрочем, строго регламентирована особыми инструкциями: нельзя например, оскорблять новобранца по его цвету кожи или (боже упаси) затрагивать ориентацию.
Зато можно вдоволь оскорблять по признаку пола. Например, сержанту допускается зычно крикнув пришедшей на службу даме, падающей на полосе препятствий от изнеможения:
- Ну что, кто там у нас, мать твою, хотел равноправия?
Ничего личного короче. Просто работа...
Кстати, как не странно, легально орать на своих подопечных могут и инструкторы в полицейских академиях. И спортивные преподаватели в американских школах. Независимо от пола или расы воспитуемых. Из армии традиция пошла. Правда, ясен пень, поток ругательств учителям там использовать запрещено.
Источник:
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Кстати, в британской светочи демократии телесные наказания в армии были отменены на четверть века позже, чем в России. А телесные наказания в британских школах были запрещены только в 1999 году.
В отличии от применяемых в России шпицрутенов - розог, в британской армии использовали для этих целей кошки - плети с несколькими концами, на концах делались узелки, рассекавшие кожу. Шпицрутенами били идущего человека, при этом кожа у него на спине не была натянута, а вот в Британии наказанного подвешивали за руки, от чего кожа на спине у него натягивалась и рассекалась кошкой с первых ударов. И на сладкое - в британской армии обвиняемому после экзекуции для увеличения страданий спину натирали солью.
сержантом надо стать.лычки ни чего не значат.
сейчас представить не могу как справляются, кому "посчастливилось" стать сержантом.
служат год.гаупвахты нет.наряд вне очереди-бумагу напиши за что.
не говорю уже о том что бы просто в фанеру пробить.
детский сад,а не армия.
+ для сержантов подшиву отменили.не проверять её у ЛС,уже время лишнее.
а так это бремя нелёгкое.
орать ты будешь . больше или меньше зависит от твоих нервов,но будешь.по др. ни как.
но есть солдаты на которых орать и бить бесполезно.психика у них такая.они наоборот начинают ещё больше тупить.а с сержанта спросят.
Ой, мля....