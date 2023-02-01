Зачем в американских тюрьмах заключенным раздают игральные карты с портретами реальных людей

Согласно официального пресс-релиза, опубликованного в 2014 году (т.е. на 9-й год использования метода) полиция по всей стране получила 470 обращений по персонам, указанным на игральных картах. 9 уголовных дел об убийстве были раскрыты.

Опыт срочно переняли и другие штаты, где разрешены игральные карты для зэков (таких 18 из 50). Сегодня подобные колоды либо раздаются бесплатно, либо продаются в тюрьмах за символический 1 доллар США. Использовать другие колоды запрещено. В каждом штате печатают свои портреты.

А какие конкретные примеры успешного раскрытия дел с помощью игральных карт для заключенных?

Вот, например, «Дама пик» помогла раскрыть убийство женщины 30-летней давности.

В 2010 году один из сидельцев в тюрьме штата Вашингтон сообщил, что его сокамерник хвастался, как расправился с дамой, изображенной на карте.

Оказалось, мужчина, осужденный за другое преступление, в 1979 году застрелил Сьюзен Шварц, за то, что она прятала у себя дома его жену, которая сбежала от побоев. Жена все эти годы в страхе молчала, но когда ее бывшего мужа все-таки привлекли к суду, она дала показания. Убийца получил пожизненное.

Сегодня общая статистика по раскрытию старых дел с помощью игральных карт не публикуется. Но известна информация по отдельным регионам.

Так в штате Вашингтон из 52 ранее нераскрытых дел, по одному - преступник осужден (дело Сьюзен Шварц), еще по четырем случаям - произведены аресты подозреваемых, а также найдена женщина, числившаяся пропавшей много лет.

Но абсолютный рекордсмен – маленький штат Коннектикут. Здесь с 2006 по 2017 гг. были выпущены четыре серии карт с разными портретами.