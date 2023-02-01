Зачем в американских тюрьмах заключенным раздают игральные карты с портретами реальных людей

Игральные карты, только не совсем обычные. На лицевой стороне помещены фотографии людей. Колоды с подобными картами распространяются в тюрьмах США. Как вы думаете, с какой целью и кто на них изображен? А кто знает английский язык – уже догадался…
В 2005 году полицейский из Флориды по имени Томми Рэй предложил новый метод раскрытия преступлений.
Что если создать колоду игральных карт, на лицевой стороне которых будут помещены фотографии жертв нераскрытых убийств, портреты пропавших без вести людей и снимки неопознанных тел? Кроме фото напечатать обстоятельства совершения преступления. И телефон для связи.
Распространять такие колоды имеет смысл только в местах лишения свободы. Все зэки играют в карты. Существует вероятность, что кто-то из заключенных, опознав портрет, обязательно похвалится сокамерникам, что «это моих рук дело!». Или же кто-то из случайных свидетелей преступления, когда-то промолчавший, сейчас, спустя годы, захочет рассказать.
Заключенные сообщившие подробности, способствующие раскрытию преступлений, получат послабление режима и сокращение срока наказания.
Идея мистера Рэя была встречена весьма прохладно. Никто не верил, что зэки будут массово «стучать» друг на друга. Но, тем не менее, власти штата Флорида решили попробовать.
И уже через три недели поступил первый сигнал. За первый год использования карт было раскрыто 3 тяжких преступления, информация о которых была на игральных картах. Некоторые из уголовных дел десятилетиями считались «висяками».
Согласно официального пресс-релиза, опубликованного в 2014 году (т.е. на 9-й год использования метода) полиция по всей стране получила 470 обращений по персонам, указанным на игральных картах. 9 уголовных дел об убийстве были раскрыты.
Опыт срочно переняли и другие штаты, где разрешены игральные карты для зэков (таких 18 из 50). Сегодня подобные колоды либо раздаются бесплатно, либо продаются в тюрьмах за символический 1 доллар США. Использовать другие колоды запрещено. В каждом штате печатают свои портреты.
А какие конкретные примеры успешного раскрытия дел с помощью игральных карт для заключенных?
Вот, например, «Дама пик» помогла раскрыть убийство женщины 30-летней давности.
В 2010 году один из сидельцев в тюрьме штата Вашингтон сообщил, что его сокамерник хвастался, как расправился с дамой, изображенной на карте.
Оказалось, мужчина, осужденный за другое преступление, в 1979 году застрелил Сьюзен Шварц, за то, что она прятала у себя дома его жену, которая сбежала от побоев. Жена все эти годы в страхе молчала, но когда ее бывшего мужа все-таки привлекли к суду, она дала показания. Убийца получил пожизненное.
Сегодня общая статистика по раскрытию старых дел с помощью игральных карт не публикуется. Но известна информация по отдельным регионам.
Так в штате Вашингтон из 52 ранее нераскрытых дел, по одному - преступник осужден (дело Сьюзен Шварц), еще по четырем случаям - произведены аресты подозреваемых, а также найдена женщина, числившаяся пропавшей много лет.
Но абсолютный рекордсмен – маленький штат Коннектикут. Здесь с 2006 по 2017 гг. были выпущены четыре серии карт с разными портретами.
И сегодня в штате осуждены преступники или арестованы подозреваемые по 18 делам об убийствах (в том числе одно – двойное). Также найдены живыми и здоровыми двое пропавших без вести – они не сами нашлись, об их судьбе рассказали именно заключенные.
При этом ждать полиции штата пришлось долго – первое ценное сообщение по делу из колоды карт пришло только через 4 года после запуска программы в Коннектикуте.
Однако не всегда полученная информация помогает покарать преступника. На карте «Король пик» (штат Флорида) помещен портрет 20-летней студентки Тиффани Сешнс, бесследно исчезнувшей в 1989 году.
В ее убийстве признался сокамернику серийный маньяк, осужденный на пять пожизненных сроков за другие свои деяния. Однако его причастность к делу Тиффани доказать не смогли, в том числе и потому что изувер скончался.
Метод внедрили в Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Нидерландах. Причем в Австралии пошли дальше и сразу указывают сумму вознаграждения за ценную информацию.
Не сосчитать, сколько родственников жертв преступлений получили хоть какое-то облегчение за 18 лет использования данного метода.
Но вот в нашей стране так не получится – азартные игры запрещены в местах лишения свободы.
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