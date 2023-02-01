У российской компании обнаружили сухогруз «Данила Багров»

Российские пользователи, интересующиеся отслеживанием кораблей и самолётов по трекерам, обратили внимание, что российская флотилия сухогрузов пополнилась судном «Данила Багров». Примечательно, что балкер, названный в честь героя культового фильма, бороздит просторы мирового океана с 2019 года.



Известно, что судно было построено в Китае в 2012 году и какое-то время ходило под именем Huanghai Pioneer. Затем сухогруз выкупили и переименовали.