У российской компании обнаружили сухогруз «Данила Багров»

Ну здравствуй, брат.
Российские пользователи, интересующиеся отслеживанием кораблей и самолётов по трекерам, обратили внимание, что российская флотилия сухогрузов пополнилась судном «Данила Багров». Примечательно, что балкер, названный в честь героя культового фильма, бороздит просторы мирового океана с 2019 года.
Известно, что судно было построено в Китае в 2012 году и какое-то время ходило под именем Huanghai Pioneer. Затем сухогруз выкупили и переименовали.
Владельца «Данилы Багрова» узнать непросто — сухогруз ходит под флагом Либерии (и под исконно либерийским именем и фамилией). Однако сухогруз базируется в Мурманске, и прямо сейчас со сборным грузом на борту держит путь в Роттердам (Нидерланды).
Впрочем, скоро мы можем увидеть и много других судов с интересными названиями. Ещё в конце октября издание Bloomberg сообщало, что Россия для обхода потолка цен на нефть приобрела огромный флот — 240 малых и больших танкеров, которые ещё в прошлом году перевозили иранскую и венесуэльскую нефть.
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