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У российской компании обнаружили сухогруз «Данила Багров»

У российской компании обнаружили сухогруз «Данила Багров»

Автор:
01 февраля 2023 11:49
Сообщество : Факты
Метки: Данила Багров   Китай   либерия   мурманск   сухогруз   фото   
628
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Ну здравствуй, брат.

Российские пользователи, интересующиеся отслеживанием кораблей и самолётов по трекерам, обратили внимание, что российская флотилия сухогрузов пополнилась судном «Данила Багров». Примечательно, что балкер, названный в честь героя культового фильма, бороздит просторы мирового океана с 2019 года.

Известно, что судно было построено в Китае в 2012 году и какое-то время ходило под именем Huanghai Pioneer. Затем сухогруз выкупили и переименовали.

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Владельца «Данилы Багрова» узнать непросто — сухогруз ходит под флагом Либерии (и под исконно либерийским именем и фамилией). Однако сухогруз базируется в Мурманске, и прямо сейчас со сборным грузом на борту держит путь в Роттердам (Нидерланды).

Впрочем, скоро мы можем увидеть и много других судов с интересными названиями. Ещё в конце октября издание Bloomberg сообщало, что Россия для обхода потолка цен на нефть приобрела огромный флот — 240 малых и больших танкеров, которые ещё в прошлом году перевозили иранскую и венесуэльскую нефть.

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Метки: Данила Багров   Китай   либерия   мурманск   сухогруз   фото   
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3  комментария
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3k
MPEG-8 38 минут назад
Вспомнился фильм Оружейный барон с Кейджем.
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118
imho 18 минут назад
Российская флотилия пополнилась сухогрузом произведенным в китае и ходящим под флагом либерии. Как так?
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17k
Топпер Харли 42 минуты назад
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