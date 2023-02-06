Фотографии, в которых нет ничего, кроме чистой радости

Эта коллекция фотографий лишний раз напомнит вам о том, что наша жизнь полна абсурда, но зато в ней есть, над чем посмеяться!

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Чего уставился, бесстыдник? 0 Источник:

Я во время важного телефонного разговора 0 Источник:

Эта книга точно действует 0 Источник: "Как обрести хороший сон".

Поменялись местами 0 Источник:

Памагити 0 Источник:

Киви, сын киви 0 Источник:

Вечерняя дойка 0 Источник:

Тайны могущества 0 Источник:

Прости, а это точно твое фото? 0 Источник:

Кажется, сегодня санитарный день 0 Источник: "Музей огня - следующий съезд".

"Что ты сделал, ты, урод?" 0 Источник:

Ну у вас там и обстановочка 0 Источник: "Сотрудники должны перестать плакать прежде, чем вернуться к работе".

Показалось?.. 0 Источник:

Я зеленый, и меня никто не любит 0 Источник:

Собакомонстр 0 Источник:

Спец по родословным 0 Источник: "Насколько хорошо вы знаете ваших предков?"

Ужин на двоих 0 Источник:

Вы хочете масок? Их есть у меня! 0 Источник:

Иногда фильтры способны вогнать в дрожь 0 Источник:

На месте преступления 0 Источник:

За секунду до 0 Источник:

Когда ниже падать некуда 0 Источник:

Чужие 0 Источник:

Ветрено 0 Источник:

Пилот к полету готов 0 Источник:

Когда крыльцо строили в праздник 0 Источник:

Своя ноша не тянет 0 Источник:

Когда действительно любишь птиц 0 Источник:

Тебя послали подслушивать, а ты подглядываешь! 0 Источник: