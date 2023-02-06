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Фотографии, в которых нет ничего, кроме чистой радости

Фотографии, в которых нет ничего, кроме чистой радости

Автор:
06 февраля 2023 18:50
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   веселые картинки   забавно   из жизни   смешно   фотоистории   фотокллекция   фотоприколы   
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Эта коллекция фотографий лишний раз напомнит вам о том, что наша жизнь полна абсурда, но зато в ней есть, над чем посмеяться!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   веселые картинки   забавно   из жизни   смешно   фотоистории   фотокллекция   фотоприколы   
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10  комментариев
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20k
Вишенка Крокодилова 2 часа назад
Может, я не так слово "радость" понимаю...
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32k
Альтист Данилов 7 минут назад
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2k
Женя Женя78 44 минуты назад
Хочете))
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4k
Citizenn 48 минут назад
Дежурный архивариус принес проветрить древние баяны
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6k
Андрей Крылов Час назад
Фотографии, в которых нет ни чего, кроме лайкодрочерства и тупого перепоста со стороннего ресурса. Хорошо, что хоть источник не забыли указать. Но всё равно кисло.
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24k
ПаганецЪ 2 часа назад
Комментарий к фото
Точечный массаж головы плюс биокрем.
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24k
ПаганецЪ 2 часа назад
Комментарий к фото
По лицам видно - они устали.
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12k
a_komolow 2 часа назад
Радости не вижу, а тупости хоть отбавляй!
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2k
Yus 2 часа назад
Описание фотографий, в которых нет ничего, кроме тупой тупости.
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