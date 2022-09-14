Самые невероятные оптические иллюзии

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Оптические иллюзии временами пугают, а иногда смешат - но неизменно поражают, заставляя сомневаться в том, что вы видите.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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