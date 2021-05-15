37 смешных, милых и занимательных картинок для разгрузки мозга

В жизни немало забавного и интересного, и обитатели соцсетей заботливо собирают все это в свои коллекции, щедро делясь друг с другом. Выходные - самое время для того, чтобы от души развлечься!

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Наш вожак самый большой и сильный, однако! 0 Источник:

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Девушка-закусон 0 Источник:

Я вас внимяутельно слушаю 0 Источник:

Ну, во что будем играть - в КСП или в завтрак туриста? 0 Источник:

Безумный Макс заразен 0 Источник:

Так выглядит мраморный пол Флорентийского собора. Если находящиеся там увидят эту картинку, они упадут! 0 Источник:

Переэкзаменовка в школе ковбоев 0 Источник:

Кафе на Окинаве 0 Источник:

Деревянный дом для экстремалов 0 Источник:

Подводный лес или мираж? 0 Источник:

Праздничное настроение 0 Источник:

Русалочка: 11-летняя девочка с альбинизмом и гетерохромией (разным цветом глаз) 0 Источник:

Габсбургская коллекция золотых римских монет 0 Источник:

Лучшая фотобомба сезона 0 Источник:

Вчера с мужиками на рыбалку ходили, как вернулись - не помню... 0 Источник:

Селфи с трофеями любят все охотники! 0 Источник:

Через 20 минут после новости о повсеместном снятии карантина и открытии границ 0 Источник:

Первый дом-кемпинг 0 Источник:

Дружбаны 0 Источник:

А пойдет мне татушка? 0 Источник:

Говорят, это снимок городского пейзажа из окна освещенного лампами офиса. Но, кажется, они от нас что-то скрывают 0 Источник:

Осторожно, открывается окно возможностей! 0 Источник:

Момент, когда ты понял, что ничего не знаешь о грозах 0 Источник:

Так наблюдатели отслеживали неприятельские самолеты до появления радаров 0 Источник:

Как лечат зубы любители фитнеса 0 Источник:

Когда строители по-настоящему любят природу 0 Источник:

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Доставщик горячей лапши, Токио, 1940-е годы 0 Источник:

Игры, главное правило которых: прежде, чем начать, скажи, как давно ты не играл. Иначе ничего не получится! 0 Источник:

Связь времен 0 Источник:

Стой, стрелять буду! 0 Источник:

А если я спрячусь на хозяине, мне вообще ничего не страшно! 0 Источник:

"Я подарил жене эту розу. С намеком" 0 Источник:

На его месте должен был быть я! 0 Источник:

Отпуск философа 0 Источник:

Привет! Я пришел! И не говорите мне, что я толстый, потому что я полный! 0 Источник: