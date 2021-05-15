37 смешных, милых и занимательных картинок для разгрузки мозга

В жизни немало забавного и интересного, и обитатели соцсетей заботливо собирают все это в свои коллекции, щедро делясь друг с другом. Выходные - самое время для того, чтобы от души развлечься!
Наш вожак самый большой и сильный, однако!
Я вас внимяутельно слушаю
Ну, во что будем играть - в КСП или в завтрак туриста?
Так выглядит мраморный пол Флорентийского собора. Если находящиеся там увидят эту картинку, они упадут!
Переэкзаменовка в школе ковбоев
Деревянный дом для экстремалов
Русалочка: 11-летняя девочка с альбинизмом и гетерохромией (разным цветом глаз)
Габсбургская коллекция золотых римских монет
Вчера с мужиками на рыбалку ходили, как вернулись - не помню...
Селфи с трофеями любят все охотники!
Через 20 минут после новости о повсеместном снятии карантина и открытии границ
Говорят, это снимок городского пейзажа из окна освещенного лампами офиса. Но, кажется, они от нас что-то скрывают
Осторожно, открывается окно возможностей!
Момент, когда ты понял, что ничего не знаешь о грозах
Так наблюдатели отслеживали неприятельские самолеты до появления радаров
Как лечат зубы любители фитнеса
Когда строители по-настоящему любят природу
Доставщик горячей лапши, Токио, 1940-е годы
Игры, главное правило которых: прежде, чем начать, скажи, как давно ты не играл. Иначе ничего не получится!
А если я спрячусь на хозяине, мне вообще ничего не страшно!
"Я подарил жене эту розу. С намеком"
На его месте должен был быть я!
Привет! Я пришел! И не говорите мне, что я толстый, потому что я полный!
Тот неловкий момент, когда главбух отчитывает тебя за несданный отчет о командировке, а ты смотришь на нее и не можешь отогнать мысль
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— переведено специально для fishki.net
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