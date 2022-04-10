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Смешные ситуации на кухне

Смешные ситуации на кухне (33 фото)

Автор:
10 апреля 2022 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   веселые картинки   готовка   забавно   кулинарные неудачи   кухня   смешно   смешные ситуации   
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Кухня - это не только место для приготовления еды. Кухня - это место, где можно тепло общаться, укреплять семейные узы - а еще от души посмеяться!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   веселые картинки   готовка   забавно   кулинарные неудачи   кухня   смешно   смешные ситуации   
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9  комментариев
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14k
Patmaz 3 часа назад
Подборка рукожопов
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1k
Leonid 12 минут назад
Больше на идиотизм похоже чем на "смешные случаи.."
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55
Andrei 18 минут назад
Большая часть это забыл или не смог повторить, с кем не бывало хоть раз, но, перепутать соль и рис, это как?
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2k
Aleksandr M. Полчаса назад
Некоторые - ну просто гимн дебилизму....
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22k
Ватаку Накомоде 40 минут назад
«Домашний хлеб с сыром бри. Запекать на 350 градусах 11 часов»

Да мне кажется делать тосты с сыром при 350 градусах плохая идея даже без поправки про 11 часов.
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1k
Copycat Час назад
Я когда то научился подкидывать блины что бы они переворачивались, там главное сковородку хорошую - что бы прикрытие было нормальным и ручку хорошую что бы прочно была закреплена, а так же перед тем как подбрасывать блин - у меня есть длинна 20ти сантиметровая ну типа как зубочистка что ли в диаметре 4 мм - я ей проверяю не прилип ли блин к сковороде
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29k
АнтонПолднев 2 часа назад
Начинающему кулинару нужно запомнить одну аксиому. Когда кастрюля перестаёт варить, она начинает жарить.
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