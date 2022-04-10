Смешные ситуации на кухне

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Кухня - это не только место для приготовления еды. Кухня - это место, где можно тепло общаться, укреплять семейные узы - а еще от души посмеяться!
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"Домашний хлеб с сыром бри. Запекать на 350 градусах 11 часов, напрочь забыв про него. Не потеряйте рецепт!"
"Эту пиццу наш ведущий кулинарных курсов повесил на доску позора"
"Таймеры стоят в духовках не просто так".
"Я хотел сделать тосты с сыром и случайно забыл положить сыр. Да, я могу испортить даже блюдо из двух ингр
"Хотела сделать смешную кошачью мини-пиццу для детей, а получились персонажи из фильма ужасов"
"Впервые в жизни делала мороженое. Все получилось, вот только я перепутала соль с сахаром. Кому солёное мороженое?"
"В первый раз готовила немецкий шоколадный торт. Вкус у него лучше, чем вид... но об этом узнают лишь те, кто решится попробовать"
"Если у вас есть дети, то прежде, чем включить духовку, убедитесь, не лежит ли там что-нибудь лишнее"
"Мой бойфренд засыпал в рисоварку морскую соль вместо риса и 2 часа удивлялся, как долго готовится рис"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Да мне кажется делать тосты с сыром при 350 градусах плохая идея даже без поправки про 11 часов.