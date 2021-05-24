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24 веселые картинки, которые озадачат вас до крайности

24 веселые картинки, которые озадачат вас до крайности (25 фото)

Автор:
24 мая 2021 18:35
Сообщество : Юмор
Метки: Что здесь происходит?   Юмор   веселые картинки   забавно   смешно   странные люди   удивительное рядом   чудаки   
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Персонажи этих снимков достойны того, чтобы оказаться в жюри на конкурсе "Самый странный тип в этом странном мире". Если вы готовы задаваться вопросом: "Что здесь происходит?" - и не получать ответов, то вам сюда!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Что здесь происходит?   Юмор   веселые картинки   забавно   смешно   странные люди   удивительное рядом   чудаки   
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13  комментариев
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391
суссик Час назад
Убогие картинки добивают дебильные пояснения..
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Шурман 2 часа назад
В сентябре в магазине встретил вот такого дядьку :)) в женской блузке и юбке :)
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Шурман Mimik 13 минут назад
Ну кому на спор а кому то за 70 лет :)
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18k
SolomonA 2 часа назад
Не тренировочный отсос, а соревнование: кто кого пересосет.
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23k
Мойша 2 часа назад
Комментарий к фото
Губы нарабатывает...
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23k
Мойша 2 часа назад
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Раз русалка, то нефиг лежать. Делом заниматься надо, делом...
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23k
Мойша 2 часа назад
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В бухгалтерии все ведьмы.
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62k
Доктор Джонс 3 часа назад
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12k
U55R 3 часа назад
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Кто кого пересосёт. Соревнование по мощности всасывания.
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