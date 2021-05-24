24 веселые картинки, которые озадачат вас до крайности

Персонажи этих снимков достойны того, чтобы оказаться в жюри на конкурсе "Самый странный тип в этом странном мире". Если вы готовы задаваться вопросом: "Что здесь происходит?" - и не получать ответов, то вам сюда!

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Почетный караул 0 Источник:

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Парни, а вам не многовато будет? 0 Источник:

Спокойной ночи 0 Источник:

Кофе-брейк 0 Источник:

Маленькая Будда 0 Источник:

Торта не было, но надо же было куда-то запихнуть стриптизершу 0 Источник:

А она настоящая? А ему сказали? 0 Источник:

Импринтинг 0 Источник:

Что угодно отморожу ради верхнего "ля"! 0 Источник:

А вы точно доктор? 0 Источник:

В поисках самца 0 Источник:

"Мне нужна жена" 0 Источник:

Кладун 0 Источник:

Вспомнить детство золотое 0 Источник:

Ну семь, ну восемь, но никак не двадцать! 0 Источник:

Я твой котик 0 Источник:

Вот такие сиськи себе сделаю! 0 Источник:

Вот вырасту большая, закажу себе пиццу, и вам не дам! 0 Источник:

Ведьма из бухгалтерии 0 Источник:

Русалочка 0 Источник:

Да какая ты русалочка? Вот я - русалочка! 0 Источник:

Тренировочный отсос 0 Источник:

Фотобомбер 80 lvl 0 Источник: