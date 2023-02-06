7 старейших предприятий России, которые работают до сих пор

Первые удачные образцы Виноградов получил в 1747 году, а в 1756 году создал фарфоровый сервиз для парадных обедов императрицы Елизаветы Петровны. В 1765 году мануфактура получила название «Императорский фарфоровый завод».

Долгое время на донышке изделий можно было увидеть вензель правящего монарха, сейчас там - двуглавый орел.





2. Павловопосадская платочная мануфактура