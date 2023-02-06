7 старейших предприятий России, которые работают до сих пор

Этот тончайший фарфор, шерстяные платки с объемными цветами и вкуснейшие шоколадные конфеты начали делать в России 200-300 лет назад. Но вы можете купить их и сейчас!
1. Императорский фарфоровый завод
Если в Европе бережно хранят Мейсенский, Лиможский или чешский фарфор, то в России высоко ценят сервизы Императорского фарфорового завода.
Он был основан в 1744 году как «Невская порцелиновая мануфактура». За несколько лет русскому химику Дмитрию Виноградову удалось полностью наладить производство - разработать состав фарфоровой массы, глазури, красок для фарфора и золотого порошка для декора изделий.
Первые удачные образцы Виноградов получил в 1747 году, а в 1756 году создал фарфоровый сервиз для парадных обедов императрицы Елизаветы Петровны. В 1765 году мануфактура получила название «Императорский фарфоровый завод».
Долгое время на донышке изделий можно было увидеть вензель правящего монарха, сейчас там - двуглавый орел.
2. Павловопосадская платочная мануфактура
Шерстяной платок с ярким цветочным рисунком - не только красивый, но и практичный аксессуар, который согреет в сильный мороз.
Самые знаменитые российские платки создают на Павловопосадской платочной мануфактуре, которая была основана в 1795 году на базе кустарных производств шелковых платков. Производство шерстяных и полушерстяных платков набивным способом начали в 1850е годы. Каждый платок был уникален.
Классическими цветами для фона павловопосадских платков являются черный, бордовый и цвет неотбеленного льна. Позднее палитра была расширена. Чаще всего на платках изображаются цветы (розы и георгины), собранные в букеты или гирлянды с добавлением орнамента или растительных элементов. У каждого платка есть название - «Посиделки», «Журавушка», «Аленький цветочек», «Белые розы».
3. Кондитерский концерн Бабаевский
У каждого российского ребенка замирает сердце, когда он разворачивает конфеты «Мишка косолапый» или «Белочка». Как и шоколад «Вдохновение» и «Бабаевский», их выпускает «Кондитерский концерн Бабаевский» (входит в холдинг «Объединенные кондитеры»).
История завода началась в 1804 году, когда была открыта семейная мастерская кондитеров Абрикосовых. Их конфеты в красивых коробках с открытками и головоломками понравились детям и стали одним из атрибутов праздников.
После революции 1917 года предприятие национализировали, переименовали в честь партийного работника Петра Бабаева и продолжили на нем выпуск шоколадной продукции.
4. Красный Октябрь
История самой известной шоколадной фабрики России началась благодаря кондитеру Теодору Фердинанду фон Эйнему, подданному Вюртемберга (историческая область Германии). Его мастерская по изготовлению конфет и шоколада заработала в Москве в 1851 году. Отсюда поставляли конфеты к столу императорской семьи. После Октябрьской революции фабрику национализировали и вскоре переименовали в «Красный Октябрь».
Среди самых известных торговых марок фабрики - шоколад «Аленка», «Красная шапочка», «Раковые шейки», «Кара-Кум». На фабрике выпускали конфеты к значимым событиям. К первому полету человека в космос появились конфеты «Космические», к Олимпиаде в 1980 году - конфеты «Финиш», «Волейбол», «Огни Москвы». С 2002 года предприятие работает в составе холдинга «Объединенные кондитеры».
5. Императорский тульский оружейный завод
Старейший оружейный завод страны был основан в 1712 году по указу Петра I. Еще в 1720 году для вооружения армии завод выпустил 22 тысячи ружей и пистолетов с кремниевым замком. В 1749 году здесь начали массовое производство холодного оружия - клинков, сабель, шпаг.
Позднее в цехах завода стали производить пулеметы «Максим», пистолеты ТТ, винтовки Мосина, противотанковые управляемые ракеты и гранатометы.
Помимо оружия, здесь выпускают уникальные художественные изделия - с «алмазной гранью» на металле.
6. Концерн «Калашников»
Это предприятие в Ижевске производит около 95% стрелкового оружия в России. Его история началась в 1807 году, когда на базе разрушенного железоделательного завода на реке Иж был открыт Ижевский оружейный завод. На него привлекли более 200 иностранных специалистов, которые обучили мастерству русских рабочих. Так в Ижевске начали выпуск стрелкового и холодного оружия для русской армии.
В 1948 году к специалистам завода присоединился конструктор Михаил Калашников. И вскоре здесь запустили массовый выпуск автоматов Калашникова. В 2013 году завод переименовали в «Концерн "Калашников"».
7. Абрау-Дюрсо
Самый известный производитель игристых вин в России существует с легкой руки императора Александра II, который в 1870 году повелел учредить винодельческое хозяйство у озера Абрау на реке Дюрсо.
Агроном Федор Гейдук закупил виноградные лозы в Европе. В 1877 году агрономы хозяйства собрали первый урожай, из которого произвели первое местное вино. В 1898 году в продажу поступило местное шампанское. Игристые вина «Абрау-Дюрсо» подавали на императорских приемах.
После революции и национализации, завод стал единственным хозяйством в СССР, выпускающим игристые вина по классической технологии. Во время Великой Отечественной войны виноградники серьезно пострадали, завод эвакуировали, но после освобождения территории его довольно быстро восстановили.
В 1975 году здесь разработали экспортную марку «Советского шампанского» Nazdorovya. Игристое вино поставляли в Европу, США, Мексику и другие страны.
В постсоветское время завод пришел в упадок, но был возрожден после выкупа компанией SVL. Сейчас виноградники занимают более трех тысяч гектаров. Поселок Абрау-Дюрсо превратился в крупнейший эногастрономический центр страны.
Источник:
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Кто знает, что из продукции абрау-дюрсо прям вкусно?
Много раз пробовал и не разу не впечатлило.
Сравниваю с обычными винчиками рублей по 500-700 из пятерки или винлаба.