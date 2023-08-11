В каких регионах России нет железных дорог и почему?

Горный Алтай - это одно из самых популярных направлений для туризма в России. Путешественников манят горы, озера и леса. Вот только добраться сюда можно либо самолетом через единственный аэропорт в Горно-Алтайске, либо автотранспортом. Большая часть республики - это заповедники со сложным горным рельефом и быстрыми реками. А население здесь относительно небольшое, всего 210 тысяч жителей. Ближайшая железнодорожная станция находится в городе Бийске соседнего Алтайского края (Алтайский край и Республика Алтай - это разные регионы).

Тем не менее, планы соединить Бийск и Горно-Алтайск железной дорогой были еще в начале XX века. Это всего лишь 120 км путей, что по меркам Сибири вообще не расстояние. Но сначала помешала Первая мировая война, потом Гражданская, потом и вовсе проект отложили до лучших времен. Утвердили линию только в 1980-х, но приступить к выполнению не успели - Советский Союз развалился. Сегодня вновь создана рабочая группа по этому проекту, но пока строительство не началось.





2. Республика Тыва - 170 500 км²