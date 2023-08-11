В каких регионах России нет железных дорог и почему?

Мечта многих туристов - проехаться по всей России на поезде. Но в шести регионах страны сделать это не получится, по крайней мере, пока.
Россия занимает третье место в мире по протяженности железных дорог. Неудивительно поэтому, что большинство россиян воспринимает железнодорожное сообщение как по умолчанию присутствующее даже там, где больше ничего нет. Однако даже в России, оказывается, есть весьма обширные территории, совершенно не охваченные железнодорожным транспортом.
1. Республика Алтай - 92 903 км²
Горный Алтай - это одно из самых популярных направлений для туризма в России. Путешественников манят горы, озера и леса. Вот только добраться сюда можно либо самолетом через единственный аэропорт в Горно-Алтайске, либо автотранспортом. Большая часть республики - это заповедники со сложным горным рельефом и быстрыми реками. А население здесь относительно небольшое, всего 210 тысяч жителей. Ближайшая железнодорожная станция находится в городе Бийске соседнего Алтайского края (Алтайский край и Республика Алтай - это разные регионы).
Тем не менее, планы соединить Бийск и Горно-Алтайск железной дорогой были еще в начале XX века. Это всего лишь 120 км путей, что по меркам Сибири вообще не расстояние. Но сначала помешала Первая мировая война, потом Гражданская, потом и вовсе проект отложили до лучших времен. Утвердили линию только в 1980-х, но приступить к выполнению не успели - Советский Союз развалился. Сегодня вновь создана рабочая группа по этому проекту, но пока строительство не началось.
2. Республика Тыва - 170 500 км²
Тыва - еще одна небольшая по количеству жителей республика на юге Сибири. Живет здесь около 340 тысяч человек, причем треть из них - в столице, городе Кызыле. Здесь есть аэропорт и автомобильные дороги, а вот железные дороги даже в планах появились только в 2010-х. Все из-за сложного горного и таежного ландшафта, который делает стоимость стройки довольно высокой. В планах - строительство путей от станции Курагино (юг Красноярского края, ответвление Южно-Сибирской магистрали) до Кызыла. Такая линия не только свяжет два региона, но и поможет освоить месторождения угля в Тыве и создаст тысячи рабочих мест. Проект пока что отложен до 2026 года.
3. Ненецкий автономный округ - 176 700 км²
Большая часть этого региона России полностью расположена за Полярным кругом. Половина населения - 23 тысяч человек - живет в городе Нарьян-Маре. Остальные в небольших поселках. Здесь, конечно же, невероятно красивая природа: округ омывается несколькими морями Северного Ледовитого океана, здесь тундра, сопки. А еще - большое количество запасов нефти и газа. Но из-за сложной географии Ненецкий автономный округ был до недавнего времени связан с «материком» только авиатранспортом, а в короткий летний сезон - речным. Даже автомобильные дороги слабо развиты. И это единственный регион европейской части России, где нет железной дороги. Ближайшая станция - Усинск в Республике Коми в 350 км от Нарьян-Мара.
4. Чукотский автономный округ - 721 481 км²
На Чукотку в принципе можно попасть только на самолете. На 50 тысяч человек населения приходится 11 аэродромов. Главный междугородный транспорт - это вертолеты или небольшие самолеты. Асфальтированные дороги есть только вокруг населенных пунктов, а вот попасть из одного поселка в другой можно либо по воздуху, либо по зимнику. Все из-за очень сложного рельефа и низкой рентабельности.
5. Магаданская область - 461 400 км²
Магаданская область находится южнее Чукотки и тоже отрезана от «большой земли». Живет на огромной территории всего 135 тысяч человек (и 90 тысяч - в столице Магадане), строить железные дороги здесь совершенно нерентабельно. Так как у области есть выход к Охотскому морю, то все необходимое доставляется по воде.
При этом железные дороги в области все же были в середине XX века. Это были узкоколейные дороги для вывоза леса и угля, но все их разобрали к концу 1950-х.
Проект по строительству современной железной дороги через Магадан имеется: она должна стать ответвлением Байкало-Амурской магистрали. Но пока это все в далекой перспективе.
6. Камчатский край - 464 275 км²
Полуостров Камчатка - это труднодоступный край на Дальнем Востоке, куда можно добраться лишь самолетом и кораблем. Тем не менее, в 1970-х появился грандиозный проект Ленско-Камчаткой железнодорожной магистрали протяженностью 5 тысяч километров. Она должна была связать станцию Усть-Кут в Иркутской области и столицу Камчатки Петропавловск-Камчатский. Обсуждение проекта возобновилось в 2010-х.
Источник:
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Девушка пытается открыть бутылку штопором