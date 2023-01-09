Как работает китайская полиция?

Несмотря на всю суровость системы, в которой приходится трудится китайским полицейским, они невероятно заботятся о своем имидже. Во-первых, они всегда опрятны и ухожены. Невозможно в Пекине увидеть сотрудника правопорядка в грязной форме или немытых ботинках. Во-вторых, они стараются быть вежливыми и дружелюбными. Они всегда готовы помочь и прийти на помощь в трудную минуту, причем не важно кто ты- житель КНР или обычный турист. Ну и наконец даже если вас встретят пьяным на улице (конечно же при наличии документов), то есть большая вероятность, что полицейские помогут добраться до дома! Такие истории не редкость, однако данная привилегия, как вы уже поняли, распространяется только на добросовестных граждан.



3: Роботы полицейские