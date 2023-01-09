Как работает китайская полиция?

Мало кто знает, что Китай является относительно несвободным государством. Куда бы ты не пошел, за тобой будет следить «большой брат», главным инструментом которого является полиция.
10: Численность
По официальным данным на территории Китая в настоящее время проживает 1 миллиард 442 миллиона человек. Не удивительно, что для охраны порядка требуется колоссальный кадровый состав. По данным на 2021 год в составе Министерства общественной безопасности КНР, которое является аналогом МВД, задействовано более 3-х миллионов граждан. В этот структуре функционирует ровно 27 кабинетов, каждый из которых отвечает за свой сектор безопасности. Так 2-е управление целиком и полностью курирует сферу экономический преступлений, а 27-е ведет круглосуточно ведет борьбу с терроризмом. Не нужно забывать и об особой «Народной милиции», созданной в 80-е годы прошлого столетия для охраны важных государственный объектов, включая Мавзолей Мао Цзэдуна в Пекине.
9: Дисциплина
Какое слово китайские полицейские произносят чаще всего? Правильно – дисциплина. Китайские стражи порядка – это настоящие профессионалы своего дела. Они не только честно исполняют свои обязанности, но и соответствуют своему почетному статусу. Каждый сотрудник полиции КНР обязан при устройстве на работу овладеть искусством кунг-фу, а также практикой грамотной речи, умением стрелять практически из любых видов оружия и возможностью психологически воздействовать на своего противника. Каждый полицейский проходит специальные курсы, которые позволяют ему служить на благо своего народа. Средняя зарплата в сотрудника МОБ составляет примерно 5000 юаней или 55 тысяч рублей, что в целом хватает для комфортного проживания в столице Поднебесной.
8: Как стать полицейским?
Чтобы поступить на службу в китайскую полицию нужно пройти тяжелый отбор, в котором ежегодно принимает участие свыше 5-ти миллионов человек. Главным условием является наличие китайского гражданства. Далее приемная комиссия обращает внимание на образование и здоровье испытуемого. Преимуществом к зачислению в полицейскую академию будет имеющийся опыт военной службы, а также различные рекомендации от непосредственного начальства. После принятия на работу начинается долгая и кропотливая учеба, которая включает также курсы по сетевой безопасности. Полиция Китая контролирует работу в интернете, проверяет сообщения по электронной почте и следит за тем, на каких сайтах любят проводить время простые китайские граждане.
7: Оснащение
Наверное, ни для кого не секрет, что китайская полиция обладает самым передовым техническим оснащением. Модернизация правоохранительных органов стала возможным благодаря программе «Золотой щит», призванной фильтровать информацию, поступающую на территорию страны. В рамках переоснащения полицейские получили в свое распоряжение современные автомобили, средства связи и самые инновационные материалы для проведения различных экспертиз. При этом китайские власти впервые применили в своей работе специальные очки, позволяющие обнаружить в толпе злостных нарушителей. За прошлый год было задержано 170 000 человек, что равняется 70% граждан, находящихся в национальном розыске. Чтобы отсканировать лицо умным очкам достаточно всего 100-та миллисекунд, после чего на линзах появляется вся нужная информация о человеке и его проступках с момента первого задержания сотрудниками полиции.
6: Борьба с преступностью
Несмотря на образцовый статус, китайская полиция очень жестоко наказывает людей, перешагнувших черту закона. Тут все как в ГТА, ведь если вы собрали даже три звезды за вами вылетит настоящий вертолет! Если серьезно, то контроль над жизнью людей, находящихся на территории Китая максимально серьезный. Так, например иностранцам нужно быть осторожнее с выкладыванием фотографий в социальных сетях, а если к вам возникнут вопросы со стороны полиции и у вас при этом не окажется документов – дело труба. Штраф — это лишь малая и самая безобидная мера наказания в КНР. В данный момент в государстве по-прежнему разрешена смертная казнь, причем исполнение приговоров часто происходит публично и при большом скоплении народа.
5: Статистика
Китай входит в топ-10 самых безопасных стран мира. В среднем на 100 000 жителей приходится всего 0,62 умышленных убийства. Для сравнения в России эта цифра достигает 8-ми, а в Бразилии 29,5! Свою роль играет строгое китайское законодательство, которое имеет 69-ть статей, высшим наказанием по которым является расстрел. Вот некоторые из них: государственная измена, организация вооруженных беспорядков, любые формы контрабанды, сексуальные преступления, а также взяточничество, дезертирство, хищения и грабежи. Все это чревато казнью, от которой нет абсолютно никакой защиты. Высшей мере наказания был подвержен даже глава государственной компании Со Лай, который был уличен в превышении должностных полномочий и растрате государственного бюджета.
4: Имидж
Несмотря на всю суровость системы, в которой приходится трудится китайским полицейским, они невероятно заботятся о своем имидже. Во-первых, они всегда опрятны и ухожены. Невозможно в Пекине увидеть сотрудника правопорядка в грязной форме или немытых ботинках. Во-вторых, они стараются быть вежливыми и дружелюбными. Они всегда готовы помочь и прийти на помощь в трудную минуту, причем не важно кто ты- житель КНР или обычный турист. Ну и наконец даже если вас встретят пьяным на улице (конечно же при наличии документов), то есть большая вероятность, что полицейские помогут добраться до дома! Такие истории не редкость, однако данная привилегия, как вы уже поняли, распространяется только на добросовестных граждан.
3: Роботы полицейские
Будущее не за горами! Технический прогресс в Китае позволил в 2019 году запустить в провинциальных городах механических стражей правопорядка. Роботы полицейские только на первый взгляд выглядят они вполне безобидно: у них нет оружия, да и обезвредить преступника они пока что не умеют. Главной фишкой таких умных изобретений является камера, способная передавать четкую картинку в реальном времени в формате 360-ти градусов. Если дежурный замечает подозрительную активность в течение двух минут на место прибудет отряд быстрого реагирования, который поможет навести порядок в закрепленном за ним квартале.
2: Употребление запрещенных веществ
Китай пережил несколько этапов, когда жизнь простых граждан диктовали запрещённые вещества. Согласно законодательству, полицейский обязан проводить профилактику, но и это еще не все! Родственники человека, который употребляет запрещенные препараты обязан сообщить об этом в органы правопорядка. В противном случае они тоже будут нести ответственность, так как каждый гражданин Китая должен делать все для благосостояния нации. При этом если на участке закрепленным за полицейским уровень употребления веществ начинает расти, санкциям подвергается и сам полицейский за ненадлежащее исполнение своих прямых обязанностей.
1: Защита от государства
Абсолютно все китайские полицейские защищены государством. Если сотрудник отработал 10 лет в полиции и достиг 50-летнего возраста, то ему предоставляется право на пансион 50 процентов от денежного содержания. Каждый следующий год размер пособия возрастает. Дополнительно стражи порядка имеют льготы по жилью, униформу, оплату лечения. Служащий полиции в случае потери трудоспособности во время исполнения служебных обязанностей, а также члены семьи в случае смерти сотрудника на рабочем месте, пользуются привилегированным отношением со стороны государства.
Источник:
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