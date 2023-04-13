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Откуда в России взялись деревни с космическими названиями Марс, Венера и Уран?

Откуда в России взялись деревни с космическими названиями Марс, Венера и Уран?

Автор:
13 апреля 2023 09:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   венера   деревня   интересно   марс   название   факты   фото   
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У нас есть десятки населенных пунктов, названных в честь разных планет. И появились они примерно в одно и то же время.

Марсиане живут среди нас, и это не шутка. Если посмотрите на карту страны, то обнаружите буквально десятки населенных пунктов с космическими топонимами. В России есть и «Марсы», и «Венеры»,  и «Юпитеры», и «Луны», и «Орионы» в самых разных регионах. Там, однако, не ведется никаких космических разработок, да и космонавтов не готовят. Как же они связаны с космосом?


«Солнечная система» на Земле

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На северо-западе от Москвы, вблизи старинного города Руза, есть указатель на деревню Марс, мимо которого просто невозможно проехать, не сделав фото. На сегодняшний день в ней зарегистрировано всего несколько десятков жителей-марсиан и нет никаких достопримечательностей.

Впрочем, такие же деревни есть в Ростовской, Орловской, Нижегородской, Кировской, Калужской, Курганской областях, а также в Башкирии. И все они действительно были названы в честь планеты Марс.

Вторая по популярности планета, в честь которой названы населенные пункты - это Венера. Такие поселки имеются под Самарой, Оренбургом, в Мордовии. Поселок Венера в Липецкой области в 1970-х годах стал микрорайоном самого города.

Несколько деревень в Башкирии и Брянской области носят имя Юпитера, в Оренбургской области сеть село Уран, в Татарстане есть деревня Нептун. Под Смоленском и Тулой есть поселки, названные Луной. А Чувашии и Мордовии по своей Полярной звезде.


Мечты о космосе

Все эти населенные пункты появились в 1920-1930-е годы, когда молодое советское государство активно занималось повышением грамотности среди населения и культурным просвещением. Советский краевед Валентин Прохоров, который изучал топонимику Липецкой и Воронежской областей, писал что «космические» названия были связаны с распространением атеистических и естественнонаучных знаний в селе.

Одной из главных тем того периода стали работы ученого Константина Циолковского об освоении космоса, которая была романтизирована и растиражирована в массовой культуре.

В 1924 году вышел фильм «Аэлита» по повести Алексея Толстого о полете на Марс и планах героев совершить там революцию. В 1935 году был снят фильм «Космический рейс» об экспедиции на Луну, сценарий для которого был написан под руководством Циолковского. Фильмы пользовался огромным успехом.

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Метки: Россия   венера   деревня   интересно   марс   название   факты   фото   
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ChePaev 2 часа назад
Ну возможно село Уран в Оренбургской обл назван не в честь планеты а в честь химического элемента, может там рядом находятся урановые разработки.
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Сергей 22 минуты назад
Венера - поселок в Самарской области, не совсем под Самарой, километрах в 150 от города! В 1980 году я там в стройотряде был, строили ЖБкомбинат!
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