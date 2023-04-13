Откуда в России взялись деревни с космическими названиями Марс, Венера и Уран?

У нас есть десятки населенных пунктов, названных в честь разных планет. И появились они примерно в одно и то же время.
Марсиане живут среди нас, и это не шутка. Если посмотрите на карту страны, то обнаружите буквально десятки населенных пунктов с космическими топонимами. В России есть и «Марсы», и «Венеры», и «Юпитеры», и «Луны», и «Орионы» в самых разных регионах. Там, однако, не ведется никаких космических разработок, да и космонавтов не готовят. Как же они связаны с космосом?
«Солнечная система» на Земле
На северо-западе от Москвы, вблизи старинного города Руза, есть указатель на деревню Марс, мимо которого просто невозможно проехать, не сделав фото. На сегодняшний день в ней зарегистрировано всего несколько десятков жителей-марсиан и нет никаких достопримечательностей.
Впрочем, такие же деревни есть в Ростовской, Орловской, Нижегородской, Кировской, Калужской, Курганской областях, а также в Башкирии. И все они действительно были названы в честь планеты Марс.
Вторая по популярности планета, в честь которой названы населенные пункты - это Венера. Такие поселки имеются под Самарой, Оренбургом, в Мордовии. Поселок Венера в Липецкой области в 1970-х годах стал микрорайоном самого города.
Несколько деревень в Башкирии и Брянской области носят имя Юпитера, в Оренбургской области сеть село Уран, в Татарстане есть деревня Нептун. Под Смоленском и Тулой есть поселки, названные Луной. А Чувашии и Мордовии по своей Полярной звезде.
Мечты о космосе
Все эти населенные пункты появились в 1920-1930-е годы, когда молодое советское государство активно занималось повышением грамотности среди населения и культурным просвещением. Советский краевед Валентин Прохоров, который изучал топонимику Липецкой и Воронежской областей, писал что «космические» названия были связаны с распространением атеистических и естественнонаучных знаний в селе.
Одной из главных тем того периода стали работы ученого Константина Циолковского об освоении космоса, которая была романтизирована и растиражирована в массовой культуре.
В 1924 году вышел фильм «Аэлита» по повести Алексея Толстого о полете на Марс и планах героев совершить там революцию. В 1935 году был снят фильм «Космический рейс» об экспедиции на Луну, сценарий для которого был написан под руководством Циолковского. Фильмы пользовался огромным успехом.
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