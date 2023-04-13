Откуда в России взялись деревни с космическими названиями Марс, Венера и Уран?

На северо-западе от Москвы, вблизи старинного города Руза, есть указатель на деревню Марс, мимо которого просто невозможно проехать, не сделав фото. На сегодняшний день в ней зарегистрировано всего несколько десятков жителей-марсиан и нет никаких достопримечательностей.

Впрочем, такие же деревни есть в Ростовской, Орловской, Нижегородской, Кировской, Калужской, Курганской областях, а также в Башкирии. И все они действительно были названы в честь планеты Марс.