​Их кутали одеялами и поили водкой: как жили в России первые слоны

В Средневековье на самом деле часто случались такие ошибки, и животные, нарисованные по описаниям, могли выглядеть фантастически.

Первые слоны на Руси

В прошлом было принято преподносить в качестве подарков монархам экзотических животных. Так при королевских дворах появились зверинцы: каких-то животных правителям преподнесли в дар, а каких-то они покупали сами. Первый слон на Руси появился у Ивана Грозного, он также стал подарком — его преподнес иранский шах Тахмасп I. Увы, прожил слон недолго: климат для него был неподходящий, да и путь он проделал неблизкий.