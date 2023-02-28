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​Их кутали одеялами и поили водкой: как жили в России первые слоны

​Их кутали одеялами и поили водкой: как жили в России первые слоны

Автор:
28 февраля 2023 09:02
Сообщество : Исторические факты
Метки: Россия   животные   интересно   слон   факты   фото   
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Первый слон на Руси появился при Иване Грозном.

Помните крыловское: «По улицам слона водили...»? По столичным улицам действительно водили слонов в качестве развлечения, а первый слон на Руси появился у Ивана Грозного. Но о слонах на Руси узнали гораздо раньше: на одном из древнерусских храмов сохранился рисунок слона. Правда, выглядит он весьма странно: у него большие уши, как у зайца, а ноги похожи на лапы рыси или тигра, с большими когтями.

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Этот барельеф украшает Георгиевский собор в Юрьеве-Польском (Владимирская область), но отыскать его там довольно сложно среди других изображений.

Храм построили в XIII веке, а внешность слона взята из письменных источников. Большие уши скульптор сделал такими же, как у животного, которое ему знакомо: поэтому слон тут с заячьими ушами.

В Средневековье на самом деле часто случались такие ошибки, и животные, нарисованные по описаниям, могли выглядеть фантастически.


Первые слоны на Руси

В прошлом было принято преподносить в качестве подарков монархам экзотических животных. Так при королевских дворах появились зверинцы: каких-то животных правителям преподнесли в дар, а каких-то они покупали сами. Первый слон на Руси появился у Ивана Грозного, он также стал подарком — его преподнес иранский шах Тахмасп I. Увы, прожил слон недолго: климат для него был неподходящий, да и путь он проделал неблизкий.

Следующий слон был тоже подарком — его также доставили из Персии, но уже Петру I. Животное также проделало долгий путь: до Астрахани его переправили на корабле, а дальше слон шел пешком. Чтобы облегчить его путь, животному даже сшили кожаные ботинки. Конечно, слон, идущий по дорогам России, вызвал огромный ажиотаж: его встречали в разных городах хлебом и солью. Сопровождали слона представители персидского посольства. Слон прожил три года и скончался в 1717 году. Когда персидский шах узнал о кончине животного, он отправил российскому императору еще одного слона.


Предложение руки и сердца от шаха

Пожалуй, самый роскошный подарок был от персидского шаха Надир-шаха: в 1741 году от него к императорскому двору прибыли 14 слонов. Презент предназначался Елизавете Петровне и был преподнесен не просто так, а в качестве предложения руки и сердца. К приходу заморских гостей хорошо подготовились, в Петербурге даже отстроили слоновник, где животные прожили несколько лет.

Кормили слонов хорошо, на их содержание не скупились. Чтобы зимой им было легче переносить холода, животных укрывали одеялами и давали пить водку ведрами. Правда, однажды согревающий напиток обернулся проблемой: один слон сбежал, добрался до Васильевского острова и по пути устроил погром.

Иногда слонов водили по улицам, чтобы повеселить народ. Возможно, именно один из таких эпизодов вдохновил И. Крылова на его знаменитую басню.

В 1778 году Екатерина II распорядилась перевести заморских гостей в Царское Село: тут для них построили новый слоновник. Здесь они доживали свой век и даже обзавелись потомством.

Конечно, это были не последние слоны в России: в качестве презентов этих животных преподносили и императорам XIX века. Так, в 1839 году в Царское Село прибыл слон вместе с двумя верблюдами от бухарского хана: до Петербурга животные шли почти целый год. Гигантов любили как сами монархи, так и императорские дети.

Сегодня о жизни гигантов при дворе напоминают лишь Слоновьи ворота, которые стоят в Александровском парке. Прозвали их так за то, что они находились рядом со слоновьим павильоном.

Особую любовь к слонам питал Николай II: одного из слонов он даже сам привез из путешествия.

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Метки: Россия   животные   интересно   слон   факты   фото   
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