19 любопытных случаев, когда генетика подарила людям необычные фишки внешности

Некоторые люди обладают генетическими аномалиями, которые делают их внешность уникальной. Эти особенности тела обычно наследуются от родственников, а некоторые возникают в результате различных мутаций. К таким стоит отнести, например, витилиго, гетерохромию, глазной альбинизм и многое другое. Однако интересности человеческого тела не ограничиваются только этими чудесами. А всё благодаря природе, которая наверняка никогда не перестанет поражать своей изобретательностью.

У меня постоянно расширенный зрачок