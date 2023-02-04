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19 любопытных случаев, когда генетика подарила людям необычные фишки внешности

19 любопытных случаев, когда генетика подарила людям необычные фишки внешности

Автор:
04 февраля 2023 09:28
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Генетика   внешность   красота   люди   удивительно   фото   
880
19

Предлагаю вам взглянуть на несколько любопытных случаев, когда гены повели себя самым неожиданным образом.

Некоторые люди обладают генетическими аномалиями, которые делают их внешность уникальной. Эти особенности тела обычно наследуются от родственников, а некоторые возникают в результате различных мутаций. К таким стоит отнести, например, витилиго, гетерохромию, глазной альбинизм и многое другое. Однако интересности человеческого тела не ограничиваются только этими чудесами. А всё благодаря природе, которая наверняка никогда не перестанет поражать своей изобретательностью.


У меня постоянно расширенный зрачок

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Расскажите людям, что вы выиграли конкурс на гляделки.

Вы должны сделать косплей на Дэвида Боуи!


У этого парня аномально длинный язык


Люди говорят, что у меня большие руки. Банка пива для сравнения


У меня есть палец, который остаётся постоянно белым


Мои руки с синдромом Марфана

Синдром Марфана — наследственное заболевание, характеризующееся наличием длинных, непропорциональных росту рук, удлинённых пальцев, а также худого, вытянутого лица.


Мои волосы на лице растут по спирали с одной стороны

У меня есть участок прямых волос

У меня на лбу растёт невероятно длинный волос

У моего сына синдром запутанных волос

Из-за этого его волосы становятся очень мягкими, белыми и непослушными. Они выглядят как стекловолокно.


У моей жены есть родинка на ладони

У моего новорождённого ребёнка волосатые уши

Надеюсь, у этой кроватки есть запирающаяся крышка, потому что приближается полнолуние.


У меня есть аномалия кожи, которая называется дермографизм

Из-за этого лёгкие царапины на коже вызывают выпуклые красные линии, которые проходят сами по себе в течение тридцати минут.


Так выглядят волосы на голове моего новорождённого сына

У этой девушки есть родинка на глазу, поэтому её внешность выглядит столь необычно и притягательно

Ребёнок с седыми волосами. У него всё в порядке со здоровьем

Синдром кошачьего глаза

У меня растёт лишний зуб на нёбе

Это резервный зуб!


У моего сына настоящие зубы вампира, а его любимая еда- кетчуп. Совпадение ли?

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Метки: Генетика   внешность   красота   люди   удивительно   фото   
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8  комментариев
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4k
Денис 2 часа назад
"У меня постоянно расширенный зрачок"
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107
DrEris 10 минут назад
Причем тут уникальность? это называется Патология и сбой в генах или болезнь, это скорей уродство(
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41k
Лесли 🥰 Полчаса назад
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7k
Slowly 37 минут назад
У меня тут друг спрашивает... лан, проехали.
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3k
Master Bo 50 минут назад
Агроном: Если ушки мохнатые будут, запиши его эльфом, а если нет можно русским записать.
Арвен: Это почему это русским?
Агроном: Ну не нравится, давай гондурасским. Мы, чукотские, без предрассудков!

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58k
Опиум для народа 56 минут назад
Удобно. Если что-то надо записать не непродолжительное время.
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8k
KonstantinLeirov Час назад
У пацана на последней наверное прикус с рождения идеальный. Я вот клыки сточил ещё в детстве из-за прикуса как раз.
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