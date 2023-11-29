17 людей с изюминками, которые делают их по-настоящему особенными

Генетика играет важную роль в определении физических и биологических характеристик человека, а также его внешних признаков. Однако иногда она преподносит настоящие сюрпризы в виде необычный мутаций и аномалий.
Витилиго, дополнительные пальцы, необычные родинки и многое другое — всё это делает человека обладателем ярчайших особенностей, которые, ну просто грех скрывать. Ведь разнообразие — это здорово! Давайте полюбуемся на людей, являющихся носителями уникальной внешности, которая заметно выделяет их из толпы.
«У моего брата заболевание, при котором радужная оболочка попадает в зрачок (это не влияет на его зрение)»
Люди с синдромом Марфана имеют специфическую внешность. У них очень высокий рост, удлинённый череп и вытянутое лицо, длинные пальцы и нередко отмечается дефицит массы тела.
У меня был друг, который умел так делать, и он часто пожимал людям руки задом наперёд. Это было весело и тревожно одновременно.
Оперативное лечение при макроглоссии проводится только в том случае, если аномалия вызывает проблемы с глотанием, дыханием и речью.
Мариана Мендес родилась с родинкой, покрывающей центральную область её лица. Однако девушка не только не комплексует из-за своей особенности, но и сделала её своей визитной карточкой.
Эта особенность никак не влияет на здоровье человека. Однако иногда он может испытывать некоторый дискомфорт во время кусания.
Какая черта вас больше всего удивила? У вас случайно нет таких же особенностей?
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