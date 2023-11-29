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17 людей с изюминками, которые делают их по-настоящему особенными

17 людей с изюминками, которые делают их по-настоящему особенными

Автор:
29 ноября 2023 09:17
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Генетика   внешность   люди   особенность   поразительно   удивительно   фото   
740
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Генетика играет важную роль в определении физических и биологических характеристик человека, а также его внешних признаков. Однако иногда она преподносит настоящие сюрпризы в виде необычный мутаций и аномалий.

Витилиго, дополнительные пальцы, необычные родинки и многое другое — всё это делает человека обладателем ярчайших особенностей, которые, ну просто грех скрывать. Ведь разнообразие — это здорово! Давайте полюбуемся на людей, являющихся носителями уникальной внешности, которая заметно выделяет их из толпы.

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Люди с синдромом Марфана имеют специфическую внешность. У них очень высокий рост, удлинённый череп и вытянутое лицо, длинные пальцы и нередко отмечается дефицит массы тела.

У меня был друг, который умел так делать, и он часто пожимал людям руки задом наперёд. Это было весело и тревожно одновременно.


Оперативное лечение при макроглоссии проводится только в том случае, если аномалия вызывает проблемы с глотанием, дыханием и речью.

Мариана Мендес родилась с родинкой, покрывающей центральную область её лица. Однако девушка не только не комплексует из-за своей особенности, но и сделала её своей визитной карточкой.

Эта особенность никак не влияет на здоровье человека. Однако иногда он может испытывать некоторый дискомфорт во время кусания.



Какая черта вас больше всего удивила? У вас случайно нет таких же особенностей?

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Метки: Генетика   внешность   люди   особенность   поразительно   удивительно   фото   
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1  комментарий
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Доктор Джонс 11 минут назад
Да пилять, сколько можно! Это не ИЗЮМИНКИ, и не ОСОБЕННОСТИ, это - генетические аномалии, отклонения!
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