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От "Женщины-Халка" сбежал уже второй муж

От "Женщины-Халка" сбежал уже второй муж

Автор:
05 февраля 2023 10:03
Сообщество : Истории
Метки: Джеки Коорн   внешность   история   красота   люди   мышцы   сила   фото   
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Некоторые люди от природы наделены не дюжими физическими данными, а если они начинают их развивать, то превращают свои тела в настоящие горы мускулов.

Одной из них является Джеки Коорн, 35-летняя голландская бодибилдерша, которая из-за своего телосложения привлекает вдвое больше внимания, чем любая другая женщина, которую можно встретить на улицах Амстердама.


Джеки "Халк" Коорн

Всё дело во внушительных мышцах Джеки, какие большинство людей привыкло видеть у бодибилдеров-мужчин. Именно по этой причине Коорн получила своё прозвище "Женщина-Халк" - в честь гипермускулистого персонажа из вселенной Marvel.

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В то время, как многие современные бодибилдеры для набора мышечной массы прибегают к разным рискованным методам, другие остаются верны принципам здоровой раскачки, во главе которой стоит правильное питание и систематические тренировки. Коорн одна из них.

Ещё в пользу Джеки играет эндоморфный тип телосложения, который позволяет ей набирать мышечную массу быстрее, чем другим людям. Поэтому за 2 года она стала тяжелее почти на 100 килограммов.


Трансформация

Кто-то скажет, что это нельзя назвать достижением. Но имейте в виду, что речь идёт именно о мышцах, а не о подкожном жире (по крайней мере, так говорит Джеки).

Джеки Коорн в 2016-2020 годах, когда её вес не превышал 69 килограммов

До своего превращения в "Халка" Коорн занималась боксом и кикбоксингом, она может похвастаться несколькими победами в любительских турнирах, но больших успехов она там не достигла. Стоит сказать, что это, скорее, хобби Джеки. Вообще, она является владелицей охранного предприятия.

Когда в 2020 году произошли известные всем события, Коорн не могла ходить в зал, чтобы заниматься борьбой, поэтому решила сосредоточиться на тяжёлой атлетике и на наборе массы. Это оказалось намного проще, чем она думала. К началу 2021-го она весила уже 158 килограммов.


Знакомства

Коорн сделала упор на ягодицы и бицепсы. Сейчас обхват последних у неё составляет впечатляющие 64 сантиметра - это значительно превышает аналогичный показатель Арнольда Шварценеггера, обхват мышц которого составлял "всего" 56 сантиметров.

Излишне говорить, что с такими формами она стала привлекать к себе намного больше внимания, в том числе, и со стороны мужчин, которые хотят с ней познакомиться.

Джеки говорит, что никогда не испытывала проблем с тем, чтобы найти мужа, но, увы, ни один из её браков не продержался дольше двух лет. С первым мужем она развелась в 2018-м, а со вторым в конце 2022-го. Хотя, женщина не слишком-то беспокоится об этом.

- Мужчины приходят и уходят, не стоит держаться за тех, кто не ценит меня и не видит во мне настоящую женщину, - рассказывает Коорн.

Критика

Коорн уже привыкла к возмущённым взглядам и критике в свой адрес, которые следуют за ней повсюду (и это, не говоря об интернете, где у неё тысячи хэйтеров). Она говорит, что если мускулы и делают её похожей на мужчину, она всё равно чувствует себя женственной.

- Моя цель - сломать стереотипы о женщинах и изменить мнение окружающих о нас. Я считаю, что мышцы могут сделать женщину красивой. Нужно лишь сохранять женственные изгибы, - говорит Джеки.

Сейчас её вес составляет 165 килограммов, и Джеки очень гордится тем, что 70% массы её тела - это мышцы, которые она набрала благодаря упорным тренировкам в зале.

По её словам, немалую роль в построении её мышц сыграла правильная диета: завтрак из двух яиц, творога и мюсли. На обед - ещё два яйца и курица. На ужин - очередные два яйца, но уже с овощами. И, конечно, протеиновые коктейли.

- Я не обижаюсь, когда меня называют "Женщиной-Халком", потому что мне нравятся мои естественные пышные мускулы, и я чувствую себя комфортно в таком теле, - заключает она.

Источник:

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Метки: Джеки Коорн   внешность   история   красота   люди   мышцы   сила   фото   
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11  комментариев
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29k
Dobry vojak Svejk Час назад
Это пи.здец, товарищи...
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9k
Garpia121 5 минут назад
По внешнему виду, это скорее жир, а не мышцы.
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13k
Кыся 19 минут назад
Все ее мужья подозрительно быстро становятся легкоатлетами...
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21k
ЦСКА 45 минут назад
Её Тренировочная база
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8k
Борис Карабанов 59 минут назад
Не дюжими, а какими?
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643
Алексей Саушкин Час назад
Так и что здесь женственного ?
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1k
Куртуазный Маньерист Час назад
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37k
Антон Час назад
Бройлер на выезде.
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29k
Владимир Час назад
Мутант какой то.
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