От "Женщины-Халка" сбежал уже второй муж

Излишне говорить, что с такими формами она стала привлекать к себе намного больше внимания, в том числе, и со стороны мужчин, которые хотят с ней познакомиться.

Джеки говорит, что никогда не испытывала проблем с тем, чтобы найти мужа, но, увы, ни один из её браков не продержался дольше двух лет. С первым мужем она развелась в 2018-м, а со вторым в конце 2022-го. Хотя, женщина не слишком-то беспокоится об этом.

- Мужчины приходят и уходят, не стоит держаться за тех, кто не ценит меня и не видит во мне настоящую женщину, - рассказывает Коорн.

Критика

Коорн уже привыкла к возмущённым взглядам и критике в свой адрес, которые следуют за ней повсюду (и это, не говоря об интернете, где у неё тысячи хэйтеров). Она говорит, что если мускулы и делают её похожей на мужчину, она всё равно чувствует себя женственной.