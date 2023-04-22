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У побережья Филиппин обнаружили потопленное во Вторую мировую японское судно с останками 1060 пленных

У побережья Филиппин обнаружили потопленное во Вторую мировую японское судно с останками 1060 пленных

Автор:
22 апреля 2023 12:49
Сообщество : Военное
Метки: Австралия   Япония   военнопленныe   вторая мировая война   исследователи   останки   судно   
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Судно потопила американская подлодка. И это самая крупная морская трагедия в истории Австралии.

Исследователи из организации Silentworld Foundation, аффилированной с Минобороны Австралии, объявили сегодня, что обнаружили в Южно-Китайском море обломки японского судна Montevideo Maru, которое было потоплено в 1942 году американской субмариной. В трюмах торгового судна в момент удара американцев находилось 1 060 военнопленных, 979 из них были гражданами Австралии (850 военнослужащих и 129 гражданских).

Эта трагедия считается в Австралии самой крупнейшей морской катастрофой за всю историю существования государства.

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Отмечается, что судно нашли на глубине 4 тысячи метров, неподалёку от побережья Филиппин — в 110 км к северо-западу от филиппинского острова Лусон. Только на подготовку к поисковой миссии у Silentworld Foundation ушло 5 лет. Обломки судна обнаружили ещё 6 апреля, однако исследователям потребовалось ещё некоторое время, чтобы убедиться, что перед ними объект их поисков.

Потребовалось несколько дней, чтобы проверить обломки с помощью экспертного анализа проектной группы, в которую входили морские археологи, реставраторы, специалисты по эксплуатации и исследованиям, а также бывшие военно-морские офицеры

Обнаружение Montevideo Maru уже подтвердил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе:


Наконец-то место упокоения потерянных душ [и судна] Montevideo Maru было найдено. Среди 1 060 заключенных, находившихся на борту, 850 были австралийскими военнослужащими, жизни которых оборвались. Мы надеемся, что известия [о находке обломков] принесут утешение их близким

В память о жертвах трагедии в Австралии установлены два воинских мемориала — в Мельбурне и Балларате.

Источник:

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Метки: Австралия   Япония   военнопленныe   вторая мировая война   исследователи   останки   судно   
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21  комментарий
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1k
КАКАнгел 5 часов назад
И так кто их убил ?? "Убитых в 1942 году американской субмариной. " Кто те плохие люди ? правильно Америкосы.
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13k
Kostick 2 минуты назад
война - бывает (( наш маринеску тоже потопил корыто, где 8-10 тыр народу было, не только военные.. списали на войну. а япошкам за один отряд 731 не отмыться никогда. хотя там тоже, теми результатами все мы пользуемся, как и анатомическим атласом пернкопфа, которым то пользоваться перестали не так давно.
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 51 минуту назад
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719
Гиви Час назад
А на неграждан австралии походу болт?
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11k
Алексей 2 часа назад
Кто бы сомневался в пиндосах, это они могут.
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546
Руслана Тарасова 3 часа назад
Что тогда австралийцы промолчали, что сейчас. Ибо холуи не могут осуждать хозяина. Это как с японцами - ежегодный траурный митинг в память атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Никто на этих митингах в Японии , не вспомнает , какая страна сбросила на Японию бомбы. Последний раз США вспомнили на траурном митинге в Хиросиме в 1947 году. Всегда на этих митингах присутствуют официальные лица из США. Японский раб ничего не может сказать против своего американского владыку. Вот это дрессировка со стороны США японцев!
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18k
сергей костюнин 4 часа назад
Пиндусятина в своем амплуа ((
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6k
Leo Sun 4 часа назад


Прилагательное может быть только в одной степени: либо в сравнительной, либо в превосходной. Либо "самой крупной", либо "крупнейшей". Учите русский язык, писаки!
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2k
Walther 5 часов назад
А фото обломков-то где? Как "Титаник", так со всех ракурсов и даже изнутри...
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1k
Змей Горыныч 6 часов назад
Ну, после этого австралийский адмирал Кратчли подставил под удар японцев американскую крейсерскую эскадру у острова Саво
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388k
Алексей 6 часов назад
опять пиндосы
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