У побережья Филиппин обнаружили потопленное во Вторую мировую японское судно с останками 1060 пленных

Отмечается, что судно нашли на глубине 4 тысячи метров, неподалёку от побережья Филиппин — в 110 км к северо-западу от филиппинского острова Лусон. Только на подготовку к поисковой миссии у Silentworld Foundation ушло 5 лет. Обломки судна обнаружили ещё 6 апреля, однако исследователям потребовалось ещё некоторое время, чтобы убедиться, что перед ними объект их поисков.



Потребовалось несколько дней, чтобы проверить обломки с помощью экспертного анализа проектной группы, в которую входили морские археологи, реставраторы, специалисты по эксплуатации и исследованиям, а также бывшие военно-морские офицеры