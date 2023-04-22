У побережья Филиппин обнаружили потопленное во Вторую мировую японское судно с останками 1060 пленных

Судно потопила американская подлодка. И это самая крупная морская трагедия в истории Австралии.
Исследователи из организации Silentworld Foundation, аффилированной с Минобороны Австралии, объявили сегодня, что обнаружили в Южно-Китайском море обломки японского судна Montevideo Maru, которое было потоплено в 1942 году американской субмариной. В трюмах торгового судна в момент удара американцев находилось 1 060 военнопленных, 979 из них были гражданами Австралии (850 военнослужащих и 129 гражданских).
Эта трагедия считается в Австралии самой крупнейшей морской катастрофой за всю историю существования государства.
Отмечается, что судно нашли на глубине 4 тысячи метров, неподалёку от побережья Филиппин — в 110 км к северо-западу от филиппинского острова Лусон. Только на подготовку к поисковой миссии у Silentworld Foundation ушло 5 лет. Обломки судна обнаружили ещё 6 апреля, однако исследователям потребовалось ещё некоторое время, чтобы убедиться, что перед ними объект их поисков.
Потребовалось несколько дней, чтобы проверить обломки с помощью экспертного анализа проектной группы, в которую входили морские археологи, реставраторы, специалисты по эксплуатации и исследованиям, а также бывшие военно-морские офицеры
Обнаружение Montevideo Maru уже подтвердил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе:
Наконец-то место упокоения потерянных душ [и судна] Montevideo Maru было найдено. Среди 1 060 заключенных, находившихся на борту, 850 были австралийскими военнослужащими, жизни которых оборвались. Мы надеемся, что известия [о находке обломков] принесут утешение их близким
В память о жертвах трагедии в Австралии установлены два воинских мемориала — в Мельбурне и Балларате.
Источник:
- Сиро Исии: автор жутких биологических экспериментов, унесших жизни тысяч людей
- Липкая граната: чем она интересна и почему её не любили во время Второй мировой войны
- Призраки прошлого: у берегов Японии со дна поднялись затопленные корабли времён Второй мировой
- Выжившие с позором: как в Японии поступали с вернувшимися домой камикадзе
- Традиции Квантунской армии: чем удивили красноармейцев японские пленные?
Прилагательное может быть только в одной степени: либо в сравнительной, либо в превосходной. Либо "самой крупной", либо "крупнейшей". Учите русский язык, писаки!
p.s. минус не мой)