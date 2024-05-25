В Госдуме предложили сделать пятницу коротким рабочим днем, но не для всех

Рабочее время предлагают уменьшить на 2 часа, а зарплату оставить прежней. Эти два часа должны улучшить демографию страны.
Улучшать демографию должны не все подряд, а строго женщины. Ведь именно им и предлагают ввести сокращенную неделю. Такой бонус позволит дамам больше отдыхать, а это должно положительно сказаться на их настроении.
С такой инициативой обратился к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР).
По данным Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации на март 2023 года, женщины составляют 49% от общей численности рабочей силы в стране. Это один из самых высоких показателей в мировой практике. При этом женщины продолжают выполнять большинство домашних дел и ухаживают за детьми, на что тратят около шести часов в день.
В официальном письме сообщается, что сокращение рабочего дня будет обязательным для работников бюджетной сферы, а также для государственных и муниципальных служащих. Однако для частных компаний эта мера может носить рекомендательный характер.
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9:00-13:00 работа
13:00-14:00 обед
14:00 -16:00 работа
16:00-18:00 размножение, улучшение демографии страны
Представьте себе коммерсанта, владельца предприятия, кого он возьмет на работу - мужика, который работает на два часа дольше или тетку, которая на два часа меньше?
Прекрасный закон, чтобы повысить женскую безработицу!
Кстати, женщинам и так платят в среднем на 20-30% меньше за туже работу. Есть на этот счет статистика. Коммерсы учитывают риски декрета, доп. больничных по болезни детишек... А с такими "мудрыми" законодателями, некоторые одинокие тетки совсем положат зубы на полку.
Так что вопрос, кому рабочий день сокращать нужно.
И да. За чей счёт банкет?
Частнику-то никто не скомпенсирует потерю 100 рабочих часов в год.
Значит он их где-то сам "скомпенсирует".