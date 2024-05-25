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В Госдуме предложили сделать пятницу коротким рабочим днем, но не для всех

В Госдуме предложили сделать пятницу коротким рабочим днем, но не для всех

Автор:
25 мая 2024 08:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   бюджетники   женщины   короткая пятница   отдых   рабочий день   
1451
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Рабочее время предлагают уменьшить на 2 часа, а зарплату оставить прежней. Эти два часа должны улучшить демографию страны.

Улучшать демографию должны не все подряд, а строго женщины. Ведь именно им и предлагают ввести сокращенную неделю. Такой бонус позволит дамам больше отдыхать, а это должно положительно сказаться на их настроении.


С такой инициативой обратился к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР).


По данным Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации на март 2023 года, женщины составляют 49% от общей численности рабочей силы в стране. Это один из самых высоких показателей в мировой практике. При этом женщины продолжают выполнять большинство домашних дел и ухаживают за детьми, на что тратят около шести часов в день.


В официальном письме сообщается, что сокращение рабочего дня будет обязательным для работников бюджетной сферы, а также для государственных и муниципальных служащих. Однако для частных компаний эта мера может носить рекомендательный характер.



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Метки: Госдума   бюджетники   женщины   короткая пятница   отдых   рабочий день   
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18  комментариев
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986
Ви 55 минут назад
Расписание рабочего дня в пятницу
9:00-13:00 работа
13:00-14:00 обед
14:00 -16:00 работа
16:00-18:00 размножение, улучшение демографии страны
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6k
Руслан Минуту назад
Фуфло, а не предложение. Половина трудяг - женщины. Во всех сферах, в том числе на оборонных предприятиях. Эти депутаты-пи@оры предлагают что? Убрать из производственного сектора кучу народа в самый ответственный момент, когда гос заказы выросли в разы? Одно это похоже не просто на популизм, а на гос измену. Кроме этого, кем они хотят заменять трудовой ресурс? Снова черножопых завозить? Короче, я бы проверил этого ублюдка депутата по всем статьям и посадил на 20 лет.
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2k
portroy 4 минуты назад
Депутат - гений! Где таких производят? В специальном инкубаторе?
Представьте себе коммерсанта, владельца предприятия, кого он возьмет на работу - мужика, который работает на два часа дольше или тетку, которая на два часа меньше?
Прекрасный закон, чтобы повысить женскую безработицу!
Кстати, женщинам и так платят в среднем на 20-30% меньше за туже работу. Есть на этот счет статистика. Коммерсы учитывают риски декрета, доп. больничных по болезни детишек... А с такими "мудрыми" законодателями, некоторые одинокие тетки совсем положат зубы на полку.
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5k
Евгений 12 минут назад
У нас и так пятница-короткий день. В соответствии с коллективным договором, обед не 60 мин, а 45. За пять дней накапливаеься 75 мин-1ч 15мин, они вычитаются в пятницу. В результате в пятницу не 8 ч рабочий день, а 6.45
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10k
Роман 14 минут назад
бухать будут просто на 4 часа раньше
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7k
Lexx 57 минут назад
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27
Гоме́р 57 минут назад
Как пример, я работаю 8,5 часов с понедельника до четверга а в пятницу всего 6 часов. Выход есть.
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587
Eric Cartman Час назад
ЛДПР и их коллеги из СР как всегда впереди всех по тупому популизму. Мужикам же отдыхать не надо, они рабочий скот для дам.
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3k
Вячеслав Час назад
Это узоконенное бля. с. т. в.о.Поа мужья на работе бабы от кого будут детей делать?
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62k
turyst Час назад
Вот только женщины и так гораздо дольше мужчин живут.

Так что вопрос, кому рабочий день сокращать нужно.

И да. За чей счёт банкет?
Частнику-то никто не скомпенсирует потерю 100 рабочих часов в год.

Значит он их где-то сам "скомпенсирует".
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33k
Владимир Час назад
Да вроде как в госконторах (не знаю во всех ли) пятница и так короткий день, а для женщин ещё короче чем для мужчин.
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1k
DuckTales 2 часа назад
Отличная идея, пусть отдыхают
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3k
Ультратрахуил 2 часа назад
Давайте уже честно признаемся, что институт брака умер! Большинство женщин общественные, публичные. Так почему бы государству не взять ответственность за них на себя! Ввести реестр женщин на госуслугах, а не как сейчас в инстаграммах. Установить персональный рейтинг, в соответствии с пробегом, оценкой внешки, и оценками выставленной ей потребителями! Чтобы прозрачность была, а взамен льготы, лёгкий труд(или его имитация как сейчас), ранний выход на пенсию и прочая социалка! Ведь всем же лучше будет! Нафига эта иллюзия собственничества, ведь сейчас формально мужчина просто ждёт своей очереди! Ведь никому не приходит в голову брать на себя ответственность за общественный транспорт, или писуар общего пользования!
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