В Госдуме предложили сделать пятницу коротким рабочим днем, но не для всех

Улучшать демографию должны не все подряд, а строго женщины. Ведь именно им и предлагают ввести сокращенную неделю. Такой бонус позволит дамам больше отдыхать, а это должно положительно сказаться на их настроении.

С такой инициативой обратился к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР).