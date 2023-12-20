Не только Моргенштерн* и Земфира**: появился список российских артистов, чьи песни могут запретить в 2024 году

Эстрада и весь музыкальный рынок изменились буквально за пару лет.
В прошлом году часть артистов спешно уехала за границу. Позже по сети гулял список звёзд, чьи выступления в России якобы считались нежелательными. Например, среди них был иноагент Моргенштерн*. Он уехал ещё в конце 2021 года и осел в ОАЭ. Причин у отъезда было несколько: первая - интервью Ксении Собчак, где музыкант нелестно высказался о праздновании Дня Победы. А вторая - Александр Бастрыкин намекнул, что Моргенштерна* надо бы проверить на предмет пропаганды веществ. После этого будущий иноагент собрал вещи и бежал вместе с женой сначала в Белоруссию, а затем - в Дубай.
Позже говорил, что в ОАЭ не так уж и весело, да и заработков почти нет. Так что он с удовольствием вернулся бы в Россию, но понимает, что приём будет не очень тёплым:
Из-за этого неаккуратного высказывания на меня обратили внимание люди очень высоких чинов. И там уже, как снежный ком, всё полетело. Я точно знаю, что на мне стоят флажки на въезд-выезд из страны. И началось всё довольно давно.
У Земфиры** ситуация похожая - её также признали иноагентом - но по Родине она не тоскует. По крайней мере, так говорит:
Я живу хорошо. Совсем перестала думать о доме. Много пишу, больше, чем когда-либо - нравится. Прошла аллергия, наверное, благотворно действует климат. Очень много предложений о концертах, больше, чем в России.
Естественно, их живых выступлений в России в прошедшие два года не было. Теперь у них может не быть и ротации на радио. Сообщают, что в 2024 году из эфира уберут треки тех артистов, кто активно высказывался по последним событиям и кого признали иноагентами: Моргенштерна, Земфиру, Би-2, Макса Барских***, туда же Машину Времени, Аквариум и других.
Судя по всему, владельцы радиостанций не сильно переживают, а думают, кого пустить на замену:
Опасение лишь одно - это рейтинги. Говорят, заменять хитмейкеров они будут новыми исполнителями. А такие эксперименты не всегда заходят слушателем. Поэтому первое время большую часть эфира отдадут проверенным артистам.
Возможно, так и случится. И тогда возвращение этих музыкантов в Россию отложится на очень неопределённый срок.
*Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.
**Земфира признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.
***Макс Барских признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.
Источник:
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Группы из этого списка никак не могли зарабатывать в СССР, а эти стригли деньги с нас и у нас, и нас же поливают неприятной вонючей субстанцией.
Мне кажется, это немного разные вещи, не так ли?