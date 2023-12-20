Не только Моргенштерн* и Земфира**: появился список российских артистов, чьи песни могут запретить в 2024 году

У Земфиры** ситуация похожая - её также признали иноагентом - но по Родине она не тоскует. По крайней мере, так говорит:

Я живу хорошо. Совсем перестала думать о доме. Много пишу, больше, чем когда-либо - нравится. Прошла аллергия, наверное, благотворно действует климат. Очень много предложений о концертах, больше, чем в России.

Естественно, их живых выступлений в России в прошедшие два года не было. Теперь у них может не быть и ротации на радио. Сообщают, что в 2024 году из эфира уберут треки тех артистов, кто активно высказывался по последним событиям и кого признали иноагентами: Моргенштерна, Земфиру, Би-2, Макса Барских***, туда же Машину Времени, Аквариум и других.