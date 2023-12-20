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Не только Моргенштерн* и Земфира**: появился список российских артистов, чьи песни могут запретить в 2024 году

Не только Моргенштерн* и Земфира**: появился список российских артистов, чьи песни могут запретить в 2024 году

Автор:
20 декабря 2023 18:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #моргенштерн   Земфира   аквариум   артисты   заграница   запрет   машина времени   музыканты   радио   список   
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Эстрада и весь музыкальный рынок изменились буквально за пару лет.

В прошлом году часть артистов спешно уехала за границу. Позже по сети гулял список звёзд, чьи выступления в России якобы считались нежелательными. Например, среди них был иноагент Моргенштерн*. Он уехал ещё в конце 2021 года и осел в ОАЭ. Причин у отъезда было несколько: первая - интервью Ксении Собчак, где музыкант нелестно высказался о праздновании Дня Победы. А вторая - Александр Бастрыкин намекнул, что Моргенштерна* надо бы проверить на предмет пропаганды веществ. После этого будущий иноагент собрал вещи и бежал вместе с женой сначала в Белоруссию, а затем - в Дубай.

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Позже говорил, что в ОАЭ не так уж и весело, да и заработков почти нет. Так что он с удовольствием вернулся бы в Россию, но понимает, что приём будет не очень тёплым:

Из-за этого неаккуратного высказывания на меня обратили внимание люди очень высоких чинов. И там уже, как снежный ком, всё полетело. Я точно знаю, что на мне стоят флажки на въезд-выезд из страны. И началось всё довольно давно.

У Земфиры** ситуация похожая - её также признали иноагентом - но по Родине она не тоскует. По крайней мере, так говорит:

Я живу хорошо. Совсем перестала думать о доме. Много пишу, больше, чем когда-либо - нравится. Прошла аллергия, наверное, благотворно действует климат. Очень много предложений о концертах, больше, чем в России.

Естественно, их живых выступлений в России в прошедшие два года не было. Теперь у них может не быть и ротации на радио. Сообщают, что в 2024 году из эфира уберут треки тех артистов, кто активно высказывался по последним событиям и кого признали иноагентами: Моргенштерна, Земфиру, Би-2, Макса Барских***, туда же Машину Времени, Аквариум и других.

Судя по всему, владельцы радиостанций не сильно переживают, а думают, кого пустить на замену:

Опасение лишь одно - это рейтинги. Говорят, заменять хитмейкеров они будут новыми исполнителями. А такие эксперименты не всегда заходят слушателем. Поэтому первое время большую часть эфира отдадут проверенным артистам.

Возможно, так и случится. И тогда возвращение этих музыкантов в Россию отложится на очень неопределённый срок.

*Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.

**Земфира признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.

***Макс Барских признан  иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.

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Метки: #моргенштерн   Земфира   аквариум   артисты   заграница   запрет   машина времени   музыканты   радио   список   
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13  комментариев
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18k
banzai7 Час назад
А не надо хамить людям и государству. Люди возненавидят, а государство накажет.
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681
Ivan Ivanov 24 минуты назад
"Если ты плюнешь на общество - общество утрётся, а если общество плюнет на тебя - ты утонешь."
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22
lokythegod Полчаса назад
Могут запретить. А могут и не запретить. А еще земля может налететь на земную ось.
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3k
Бомбардир Полчаса назад
Как быть с саундтреком к Брату-2?
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50k
Элек Мек Час назад
Помню,проходили...

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7k
klop Час назад
Сначала СВО слышу про какие-то списки певцов которые вот вот запретят. Помню по сети даже фото списка ходила и вроде даже эти слухи тот же автор фишек(August) распространял. Только потом из этого списка Би-2 пели на Зенит-Арене, а Арбенина до сих пор концерты по России даёт. Поэтому фишкяни поменьше лабуде всяких August ов верьте.
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391k
Алексей Час назад
пугачиху и доченьку ее тоже запретить надо
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August

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