Губернатор ХМАО не исключила замену чиновников на искусственный интеллект

Выступая на международной выставке-форуме «Россия» в день, посвященный Ханты-Мансийскому автономному округу, губернатор Наталья Комарова высказала весьма интересную мысль. Отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции, она отметила важность технологического прогресса в области искусственного интеллекта.

«Почему бы и нет? Есть президент и хватит, а остальные пусть другим делом занимаются. Вот тут эти технологии, мне кажется, были бы крайне полезны. Почему бы и нет? Шутка шуткой, но это направление, в котором нужно двигаться, и освобождать от принятия решений, где может сыграть человеческий фактор».