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Губернатор ХМАО не исключила замену чиновников на искусственный интеллект

Губернатор ХМАО не исключила замену чиновников на искусственный интеллект

Автор:
25 ноября 2023 09:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Госдума   ИИ   Человеческий фактор   губернаторы   работа   чиновники   
860
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Действительно, зачем лишать врачей, учителей, грузчиков и продавцов работы, когда есть более достойные кандидатуры.

Выступая на международной выставке-форуме «Россия» в день, посвященный Ханты-Мансийскому автономному округу, губернатор Наталья Комарова высказала весьма интересную мысль. Отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции, она отметила важность технологического прогресса в области искусственного интеллекта. 


«Почему бы и нет? Есть президент и хватит, а остальные пусть другим делом занимаются. Вот тут эти технологии, мне кажется, были бы крайне полезны. Почему бы и нет? Шутка шуткой, но это направление, в котором нужно двигаться, и освобождать от принятия решений, где может сыграть человеческий фактор».

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Метки: Госдума   ИИ   Человеческий фактор   губернаторы   работа   чиновники   
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7  комментариев
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85
Топор плывёт 2 часа назад
Пчёлы против мёда.
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Феликс Дзержинский 17 минут назад
"Чеснейшая чиновница"
Ссылка www.youtube.com
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1k
Александр Полчаса назад
Ну уж нет, начнут всё-таки с рабочих, для них них чем меньше людей, тем лучше, а себе поднимут пенсионный возраст под 100 лет (якобы - вот какие мы "труженники") и передачу поста по наследству.
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9k
Trenzel2003 Полчаса назад
Идея хорошая. Да реализовать не получится. А хороша уже тем, что ИИ думать умеет в отличии от чиновника. И взяток не берет.
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104
Creative 51 минуту назад
Наших чиновников можно заменить приматами, никто не заметит.
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