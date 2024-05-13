FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3619 постов • 450 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт
Сборная России по киберспорту отказалась выступать на чемпионате мира без национального флага

Сборная России по киберспорту отказалась выступать на чемпионате мира без национального флага

Автор:
13 мая 2024 17:36
Сообщество : Спорт
Метки: запрет   киберспорт   команда   флаг   чемпионат мира   чиновники   
955
4

Члены команды заявили, что для них это неприемлемо.

В 2022 году Международная федерация киберспорта (IESF, её штаб в Южной Корее), пыталась запретить нашей команды выступать на соревнованиях. Потом разрешили - но без флага.

Как заявляет Федерация компьютерного спорта России (ФКС):

В тот момент ФКС взяла на себя все расходы на дорогу и проживание, а также на оплату взносов за спортсменов, тогда как команды из других стран участвовали бесплатно при полной поддержке IESF.

Позже федерации Швеции и Украины призывали приостановить членство ФКС и не допускать россиян к турнирам.

В августе 2023 года чиновники от киберспорта всё-таки разрешили нашим ребятам выступать без всяких ограничений.

Безусловно, это отличная новость. В нашем понимании спорт должен объединять, и любая форма дискриминации спортсменов по национальному и любому другому признаку неприемлема. Поэтому мы рады, что смогли добиться отмены прежнего решения, а наша сборная наконец будет выступать под своим флагом, - сообщили тогда в ФКС.

Теперь снова наложили санкции:

Путём многочисленных бюрократических уловок, проволочек и прямого давления генсек IESF поставил ФКС России перед выбором: либо подписать добровольный отказ от флага за всех участвующих спортсменов, либо не участвовать в чемпионате мира, - заявили в нашей федерации.

И добавили, что на таких условиях выступать не будут. Или с национальным флагом, или никак. Теперь чиновники IESF снова будут думать, что делать.

Чемпионат мира по киберспортивным дисциплинам состоится в октябре в Саудовской Аравии. Призовой фонд турнира - 1 миллион долларов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: запрет   киберспорт   команда   флаг   чемпионат мира   чиновники   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Echo 44 минуты назад
Уважуха
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Аркадий Свидригайлов 4 минуты назад
Как по мне, то это достойно уважения!
Когда тебе какие-то непонятные и никчёмные людишки предлагают отказаться от флага, гимна своей страны ( ради своих политических целей и ништяков), то это сродни отречения от Бога, от своей Родины, Отца и Матери.
Флаг, гимн, знамя и другие атрибуты - это должно быть священно, для каждого!!!
имхо.
кидайте тапками в меня, мнение своё не поменяю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
russger 5 минут назад
Какие же они мелочные ублюдки всё-таки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Olegsky 7 минут назад
Молодцы ребята!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
tamin 14 минут назад
Не то, что некоторые олимпийцы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2916 постов (2869 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

304346



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Настоящие, красивые, яркие: советские девушки из 80-х во всей красе
Настоящие, красивые, яркие: советские девушки из 80-х во всей красе
Российские ученые смогли увеличить мощность свечения прожекторов
Российские ученые смогли увеличить мощность свечения прожекторов
Набирающие популярность в сообществах
Реконструкция панельных домов как дополнение реновации
Реконструкция панельных домов как дополнение реновации
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 мая
Продержалось 2 года без ремонта
Продержалось 2 года без ремонта
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#забавно#автомир#СССР#интересно#люди#Китай#конфликт#Евровидение#Краснодар
#животные#история#Прикол#Юмор#факты#аварии#новости#Автовсячина#Еда#милота
#машина#автомобили#в мире#Россия#кино#ДТП#авто аварии#кот#Казахстан#мойка
Продержалось 2 года без ремонта Продержалось 2 года без ремонта «Я категорически против этого»: российский гроссмейстер отказался участвовать на чемпионате мира без русского гимна и флага «Я категорически против этого»: российский гроссмейстер отказался участвовать на чемпионате мира... «Мне всё равно»: глава UFC Дана Уайт рассказал, почему не собирается «отменять» российских спортсменов и наш флаг «Мне всё равно»: глава UFC Дана Уайт рассказал, почему не собирается «отменять» российских... Сборная США по боксу отказалась от участия в ЧМ из-за допуска россиян с флагом и гимном Сборная США по боксу отказалась от участия в ЧМ из-за допуска россиян с флагом и гимном Власти Китая запретили чиновникам пользоваться iPhone Власти Китая запретили чиновникам пользоваться iPhone «Не правительствам решать, кто может участвовать в соревнованиях»: глава олимпийского комитета поддержал возвращение россиян на международную арену «Не правительствам решать, кто может участвовать в соревнованиях»: глава олимпийского комитета...

На что жалуетесь?

Вернуться