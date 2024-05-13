Сборная России по киберспорту отказалась выступать на чемпионате мира без национального флага

Члены команды заявили, что для них это неприемлемо.
В 2022 году Международная федерация киберспорта (IESF, её штаб в Южной Корее), пыталась запретить нашей команды выступать на соревнованиях. Потом разрешили - но без флага.
Как заявляет Федерация компьютерного спорта России (ФКС):
В тот момент ФКС взяла на себя все расходы на дорогу и проживание, а также на оплату взносов за спортсменов, тогда как команды из других стран участвовали бесплатно при полной поддержке IESF.
Позже федерации Швеции и Украины призывали приостановить членство ФКС и не допускать россиян к турнирам.
В августе 2023 года чиновники от киберспорта всё-таки разрешили нашим ребятам выступать без всяких ограничений.
Безусловно, это отличная новость. В нашем понимании спорт должен объединять, и любая форма дискриминации спортсменов по национальному и любому другому признаку неприемлема. Поэтому мы рады, что смогли добиться отмены прежнего решения, а наша сборная наконец будет выступать под своим флагом, - сообщили тогда в ФКС.
Теперь снова наложили санкции:
Путём многочисленных бюрократических уловок, проволочек и прямого давления генсек IESF поставил ФКС России перед выбором: либо подписать добровольный отказ от флага за всех участвующих спортсменов, либо не участвовать в чемпионате мира, - заявили в нашей федерации.
И добавили, что на таких условиях выступать не будут. Или с национальным флагом, или никак. Теперь чиновники IESF снова будут думать, что делать.
Чемпионат мира по киберспортивным дисциплинам состоится в октябре в Саудовской Аравии. Призовой фонд турнира - 1 миллион долларов.
Источник:
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Когда тебе какие-то непонятные и никчёмные людишки предлагают отказаться от флага, гимна своей страны ( ради своих политических целей и ништяков), то это сродни отречения от Бога, от своей Родины, Отца и Матери.
Флаг, гимн, знамя и другие атрибуты - это должно быть священно, для каждого!!!
имхо.
кидайте тапками в меня, мнение своё не поменяю