Сборная России по киберспорту отказалась выступать на чемпионате мира без национального флага

Теперь снова наложили санкции:

Путём многочисленных бюрократических уловок, проволочек и прямого давления генсек IESF поставил ФКС России перед выбором: либо подписать добровольный отказ от флага за всех участвующих спортсменов, либо не участвовать в чемпионате мира, - заявили в нашей федерации.

И добавили, что на таких условиях выступать не будут. Или с национальным флагом, или никак. Теперь чиновники IESF снова будут думать, что делать.

Чемпионат мира по киберспортивным дисциплинам состоится в октябре в Саудовской Аравии. Призовой фонд турнира - 1 миллион долларов.