Российским чиновникам запретили ходить на встречи с народом в дорогих куртках и шубах

Cаратовским чиновникам запретили надевать на публичные мероприятия дорогостоящую верхнюю одежду. Об этом сообщает местное издание "Взгляд-инфо". Запрет неформальный и имеет рекомендательный характер, но тем не менее вступает в силу в 2024 году.





Отмечается, что слугам народа настоятельно не рекомендуется светиться на публичных мероприятиях, включая встречи с населением, где могут присутствовать СМИ, в шубах и дорогих куртках из натуральной кожи. Вместо этого им предлагается одеваться просто и по-народному — в "неказистые куртки", утеплённые кепки и прочую непритязательного вида одежду. Делается это для того, чтобы не раздражать население и казаться людям "своими".





