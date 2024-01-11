Российским чиновникам запретили ходить на встречи с народом в дорогих куртках и шубах

Теперь-то точно станут ближе к народу!
Cаратовским чиновникам запретили надевать на публичные мероприятия дорогостоящую верхнюю одежду. Об этом сообщает местное издание "Взгляд-инфо". Запрет неформальный и имеет рекомендательный характер, но тем не менее вступает в силу в 2024 году.
Отмечается, что слугам народа настоятельно не рекомендуется светиться на публичных мероприятиях, включая встречи с населением, где могут присутствовать СМИ, в шубах и дорогих куртках из натуральной кожи. Вместо этого им предлагается одеваться просто и по-народному — в "неказистые куртки", утеплённые кепки и прочую непритязательного вида одежду. Делается это для того, чтобы не раздражать население и казаться людям "своими".
"Лайфстайл саратовских чиновников должен демонстрировать скромность, простоту, сдержанность. В тренде – неказистые куртки, утепленные кепки, вязаные шапки. Мех может служить лишь декором, а не доминирующим элементом верхней одежды. Все это покажет единство с народом или хотя бы близость к нему." — рассказал источник в аппарате губернатора региона.
Как пишет издание, саратовские чиновники восприняли рекомендацию с пониманием. Однако не обошлось и без лёгкого раздражения. Ведь теперь чиновникам придётся потратиться ещё и на покупку одежды для "народного спецгардероба".
Источник:
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Ну здесь всё четко сказано, что нужно КАЗАТЬСЯ!!!
Лучше бы брали пример с Галицкого. Хоть он и не чиновник