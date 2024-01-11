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Российским чиновникам запретили ходить на встречи с народом в дорогих куртках и шубах

Российским чиновникам запретили ходить на встречи с народом в дорогих куртках и шубах

Автор:
11 января 2024 17:49
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Саратовская область   близость к народу   дорогая одежда   запрет   чиновники   шубы   
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Теперь-то точно станут ближе к народу!

Cаратовским чиновникам запретили надевать на публичные мероприятия дорогостоящую верхнюю одежду. Об этом сообщает местное издание "Взгляд-инфо". Запрет неформальный и имеет рекомендательный характер, но тем не менее вступает в силу в 2024 году.


Отмечается, что слугам народа настоятельно не рекомендуется светиться на публичных мероприятиях, включая встречи с населением, где могут присутствовать СМИ, в шубах и дорогих куртках из натуральной кожи. Вместо этого им предлагается одеваться просто и по-народному — в "неказистые куртки", утеплённые кепки и прочую непритязательного вида одежду. Делается это для того, чтобы не раздражать население и казаться людям "своими".



"Лайфстайл саратовских чиновников должен демонстрировать скромность, простоту, сдержанность. В тренде – неказистые куртки, утепленные кепки, вязаные шапки. Мех может служить лишь декором, а не доминирующим элементом верхней одежды. Все это покажет единство с народом или хотя бы близость к нему." — рассказал источник в аппарате губернатора региона.

Как пишет издание, саратовские чиновники восприняли рекомендацию с пониманием. Однако не обошлось и без лёгкого раздражения. Ведь теперь чиновникам придётся потратиться ещё и на покупку одежды для "народного спецгардероба".

Источник:

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Метки: Саратовская область   близость к народу   дорогая одежда   запрет   чиновники   шубы   
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13  комментариев
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20k
Андрей Полчаса назад
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Сергей Минуту назад
Из более старого (Украина 2015)
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21k
иванов дмитрий Минуту назад
Анекдот про бизнесмена который одевает рваную одежду для похода в налоговую, получил новую интерпритацию
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5k
Overkill245 22 минуты назад
Делается это для того, чтобы не раздражать население и казаться людям "своими".
Ну здесь всё четко сказано, что нужно КАЗАТЬСЯ!!!

Лучше бы брали пример с Галицкого. Хоть он и не чиновник
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16k
ss Полчаса назад
Прямо так и вижу, как эти... с лицами вокзальных буфетчиц, в ситцевых сарафанах стайками тянуться посещать народ.
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50k
Элек Мек Полчаса назад
Чиновницы поздравляют ударника труда.

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521
Thor Steiner Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
Трям Полчаса назад
Растят поколение новых "Корейко"
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42k
Сергей 37 минут назад
Спецодежду им выдать в виде ватников.
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68k
doker 42 минуты назад
Может нужно проверять статьи "доходов-расходов" скромных слуг народа?
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4k
Василий Афиногенов 45 минут назад
чиновника били молча,что бы не попасть под статью о оскорблении власти,и ногами,что бы не попасть под статью о рукоприкладстве
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5k
Rubiroid_47 59 минут назад
Они теперь просто не будут появляться на встречах с населением.
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