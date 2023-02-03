Мужчина разгадал тайну наскальных рисунков, которая поставила археологов в тупик

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Бен Бэкон, лондонский реставратор мебели, взломал палеолитический код, зашифрованный в наскальных рисунках животных. Учёные его гипотезу поддержали.
Ранние люди и наши ныне вымершие родственники, неандертальцы, имеют долгую художественную историю. Древнее пещерное искусство началось с абстрактных форм и отпечатков ладоней; но за тысячи лет превратилось в узнаваемые рисунки животных и растений. Многие из самых старых наскальных рисунков находятся в Испании и Франции. Они довольно наглядно рассказывают о жизни в конце ледникового периода, особенно об охотничьих привычках древних людей.
Археологи давно признали важность наскальных рисунков для обмена информацией между ранними людьми. Однако в течение многих лет тайна «случайных» линий и точек на наскальных рисунках озадачивала учёных и оставалась неразгаданной. Подобные отметины и значки можно заметить на изображениях разных видов рыб, северных оленей, крупного рогатого скота и других животных, нарисованных охрой на стенах пещер около 20 000 лет назад.
Археологи давно признали важность наскальных рисунков для обмена информацией между ранними людьми. Однако в течение многих лет тайна «случайных» линий и точек на наскальных рисунках озадачивала учёных и оставалась неразгаданной. Подобные отметины и значки можно заметить на изображениях разных видов рыб, северных оленей, крупного рогатого скота и других животных, нарисованных охрой на стенах пещер около 20 000 лет назад.
Значимые точки праязыка на наскальном рисунке ледникового периода
Возможно, завесу этой тайны приоткроет статья, недавно опубликованная в Кембриджском археологическом журнале. В ней говорится об исследовании наскальных рисунков, проведённом неким Беном Бэконом. И вывод ошеломляет: повторяющиеся точки и линии на рисунках животных — не что иное, как система протописьменности и календарь, который отслеживает репродуктивный цикл каждого животного.
Интересный факт: автор исследования — не археолог по образованию. Бен Бэкон — реставратор мебели из Лондона. Но он так увлёкся темой, что решил «взломать код» повторяющихся точек и линий. Он собрал как можно больше данных с изображений наскальных рисунков в Интернете и в Британской библиотеке и начал искать повторяющиеся закономерности. Его особенно заинтересовал знак в форме буквы Y, где меньшая линия, выходящая из основного тире, казалось, указывала ему на понятие «рождение». Продолжая исследования, Бэкон пришел к выводу, что отметины указывают на лунный календарь.
Интересный факт: автор исследования — не археолог по образованию. Бен Бэкон — реставратор мебели из Лондона. Но он так увлёкся темой, что решил «взломать код» повторяющихся точек и линий. Он собрал как можно больше данных с изображений наскальных рисунков в Интернете и в Британской библиотеке и начал искать повторяющиеся закономерности. Его особенно заинтересовал знак в форме буквы Y, где меньшая линия, выходящая из основного тире, казалось, указывала ему на понятие «рождение». Продолжая исследования, Бэкон пришел к выводу, что отметины указывают на лунный календарь.
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Исследователь представил свою гипотезу учёным Даремского университета и Университетского колледжа Лондона. К счастью, к его любительским выводам отнеслись серьёзно. Учёные сравнили отметины с циклами рождения подобных современных животных, таких как коровы. Это сравнение показало, что палеолитические отметины, вероятно, относятся к брачному сезону каждого существа, указанному в лунных месяцах.
«Результаты показывают, что охотники-собиратели ледникового периода были первыми, кто использовал системный календарь и отметки для записи информации об основных экологических событиях в этом календаре», — объясняет профессор Пол Петтит из Даремского университета. И это полностью соответствует давнему убеждению исследователей в том, что наскальные рисунки выполняли важную функцию выживания. Это невероятный пример протописьменной системы с очень узнаваемой целью.
«Результаты показывают, что охотники-собиратели ледникового периода были первыми, кто использовал системный календарь и отметки для записи информации об основных экологических событиях в этом календаре», — объясняет профессор Пол Петтит из Даремского университета. И это полностью соответствует давнему убеждению исследователей в том, что наскальные рисунки выполняли важную функцию выживания. Это невероятный пример протописьменной системы с очень узнаваемой целью.
Отметины представляют собой протоязык и календарную систему, и это подтверждает представление о том, что наскальные рисунки были важным средством передачи знаний в ледниковый период.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: археология древние рисунки интересно код наскальные рисунки наука познавательно протописьменность шифр
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https://news.rambler.ru/science/47127746/?utm_content=mnews_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylinkhttps://news.rambler.ru/science/47127746/?utm_content=mnews_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
все это нужно обществам с производящей экономикой. земледельцам
да и исскуство неандертальцев такое себе - насечки на костях, отпечатки рук на стенах и ракушки с дырочками ....