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Мужчина разгадал тайну наскальных рисунков, которая поставила археологов в тупик

Мужчина разгадал тайну наскальных рисунков, которая поставила археологов в тупик

Автор:
03 февраля 2023 16:46
Сообщество : Наука
Метки: археология   древние рисунки   интересно   код   наскальные рисунки   наука   познавательно   протописьменность   шифр   
1855
5
Бен Бэкон, лондонский реставратор мебели, взломал палеолитический код, зашифрованный в наскальных рисунках животных. Учёные его гипотезу поддержали.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: археология   древние рисунки   интересно   код   наскальные рисунки   наука   познавательно   протописьменность   шифр   
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9  комментариев
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9k
ron Час назад
Как был бы ошеломлён древний охотник из каменного века, узнав, что он ,царапая куском угля скалу, придумал букву "Y", которую люди станут использовать спустя 12.000 лет!
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425
ZeroCross.ru 40 минут назад
штрих-код
"обговнить старое - вот тебе и новое" Вампиры с.п
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55
paulgr 41 минуту назад
"...то, что создано одним человеческим умом, не может не быть разгадано другим."

https://news.rambler.ru/science/47127746/?utm_content=mnews_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylinkhttps://news.rambler.ru/science/47127746/?utm_content=mnews_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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3k
Олег Данилов 43 минуты назад
охотникам зачем календарь и наверно ученый имел ввиду проттописьменность а не язык

все это нужно обществам с производящей экономикой. земледельцам

да и исскуство неандертальцев такое себе - насечки на костях, отпечатки рук на стенах и ракушки с дырочками ....
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2k
Enotko Ytko 52 минуты назад
британский ученый - такой британский и такой ученый
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73k
Viktor 2 часа назад
Голова! А тем ли эта голова сейчас занимается?
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19k
alexis 2 часа назад
Или кажется, что разгадал.
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