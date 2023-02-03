Мужчина разгадал тайну наскальных рисунков, которая поставила археологов в тупик

Возможно, завесу этой тайны приоткроет статья, недавно опубликованная в Кембриджском археологическом журнале. В ней говорится об исследовании наскальных рисунков, проведённом неким Беном Бэконом. И вывод ошеломляет: повторяющиеся точки и линии на рисунках животных — не что иное, как система протописьменности и календарь, который отслеживает репродуктивный цикл каждого животного.



Интересный факт: автор исследования — не археолог по образованию. Бен Бэкон — реставратор мебели из Лондона. Но он так увлёкся темой, что решил «взломать код» повторяющихся точек и линий. Он собрал как можно больше данных с изображений наскальных рисунков в Интернете и в Британской библиотеке и начал искать повторяющиеся закономерности. Его особенно заинтересовал знак в форме буквы Y, где меньшая линия, выходящая из основного тире, казалось, указывала ему на понятие «рождение». Продолжая исследования, Бэкон пришел к выводу, что отметины указывают на лунный календарь.