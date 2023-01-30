Парсонстаунский Левиафан: гигантский 12-тонный телескоп XIX века

Ученые принялись возбужденно обсуждать предельно простой вопрос: «Что это вообще такое? Скопления тысяч звезд, которые невозможно рассмотреть по отдельности или облака газа?». Единственный способ поставить точку в дискуссии был очевиден — построить очень большой телескоп и разглядеть объекты получше. И таковой появился — «Левиафан Парсонстауна». Это был настоящий гигант, напоминавший со стороны крепость.

Телескоп был возведен на территории замка Бирр в Ирландии, по месту жительства Уильяма Парсонса. По образованию этот человек был математиком, но почти всю жизнь занимался политикой. Бросив это занятие в тридцатых годах XIX века, он вернулся в родовое поместье, где посвятил себя постройке средств наблюдения за космическим пространством.

В 1841-м году Парсонс унаследовал от отца титул графа Росса, а вместе с ним приличное состояние. Это позволило замахнуться на строительство невиданного телескопа, который помог бы разрешить спор о природе туманностей Мессье. Другое дело, что реализовать задуманное было невероятно трудно.

В ту эпоху диаметр зеркала самого крупного телескопа составлял всего 1,2 метра. Парсонс же намеревался увеличить этот параметр сразу на 60 см — это позволило бы улавливать в два раза больше света. В наше время эти элементы конструкции изготовляются из стекла, покрытого с одной стороны тонким слоем алюминия, но в 19 веке для этой цели использовался бронзовый сплав. У него была отличная отражающая способность, и он хорошо поддавался обработке. Однако чтобы сделать зеркало задуманного диаметра, нужно было расплавить 4 тонны металла, а затем охладить полученную заготовку. Второй процесс, в зависимости от различных условий, занимал от нескольких недель до четырех месяцев.