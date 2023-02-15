25 таинственных археологических артефактов

Туринская плащаница представляет собой льняное полотно с изображением распятого человека. Некоторые считают, что это погребальный саван Иисуса Христа. Это одна из самых изученных и одновременно самых противоречивых религиозных реликвий в мире. В настоящее время плащаница находится в соборе Святого Иоанна Крестителя в Турине, Италия. Это кусок ткани около 4,4 м в длину и 1,1 м в ширину, на котором писутствует слабо заметное изображение человека с ранами, соответствующими ранам распятого. Изображение кажется негативом: самые светлые части ткани соответствуют самым темным частям тела, и наоборот. На плащанице также есть пятна, которые, как считается, являются кровью, а также пыльцой и другими микроэлементами, характерными для региона Иерусалима.

Подлинность плащаницы была предметом многочисленных споров и исследований. Одни считают, что это подлинная реликвия времен Христа, другие полагают, что это средневековая подделка. Ученые использовали различные методы, в том числе радиоуглеродное датирование и микроскопический анализ, для изучения плащаницы, но результаты этих исследований не были однозначными. Тем не менее, тайна плащаницы и сегодня завораживает миллионы людей.