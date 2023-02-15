25 таинственных археологических артефактов

Древние находки дают археологам возможность узнать о культурах, обществах и технологиях людей прошлого. Но иногда древние находки становятся для ученых загадками, на решение которых уходят долгие годы.
Эти древние пирамиды расположены в западной части древнего города Теотиуакан, современного Сан-Мартин-де-лас-Пирамидес в Мексике. Считается, что они были построены до 200 г. н.э.
Древняя общественная баня, расположенная в Мохенджо-Даро, Пакистан. Считается, что он восходит к III тысячелетию до нашей эры и является одним из старейших в мире примеров общественного санитарного учреждения.
Храм-пирамида, расположенный в древнем городе Теотиуакан в Мексике. Храм был построен около 200 г. н.э. и назван в честь пернатого змеиного божества, изображенного на его стенах.
Древние храмы, расположенные в городе Баальбек в Ливане, были построены римлянами в I веке нашей эры и известны своими огромными размерами и богатыми украшениями. В римские времена город Баальбек был известен под своим греческим названием Гелиополис, что означает «Город Солнца».
Большой храм в древнем городе Петра в Иордании. Известный на арабском языке как Хазне, что означает «Сокровище», он был вырублен в скалах из песчаника в I веке нашей эры и считается одним из самых впечатляющих образцов древней архитектуры в мире.
Поселение доколумбовой эпохи, расположенное в Куско, Перу. Это важное место в истории империи инков, известное своими массивными каменными стенами и строениями. УСегодня древнее поселение состоит из рядаов стен, сделанных из массивных камней, соединенных без использования раствора. Камни весом до 350 тонн были доставлены на площадку из карьера, расположенного в нескольких километрах, и уложены с такой точностью, что между ними вряд ли пройдет лист бумаги. Саксайуаман использовался инками как военная крепость и церемониальный центр. Поселение здесь появилось в XV веке и было значимым пригородом столицы инков Куско. В настоящее время это место является важной туристической достопримечательностью Перу и включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Эти таинственные каменные шары представляют собой группу из более чем 300 каменных сфер, обнаруженных в дельте реки Дикис в Коста-Рике. Их размер варьируется от нескольких сантиметров до более чем двух метров в диаметре. Многие украшены замысловатой резьбой с геометрическими узорами. Камни сделаны из гранодиорита, сложной магматической породы, с которой трудно работать. По словам ученых, сферы были созданы древними коренными жителями Коста-Рики, которые жили в этом регионе между 500 г. до н.э. и 1500 г. н.э. Назначение камней еще предстоит выяснить. На сегодня считается, что они использовались, в том числе, в качестве церемониальных объектов, указателей мест захоронений и, возможно, как астрономические обсерватории.
Коллекция древних китайских бронзовых скульптур и артефактов, которые были обнаружены в городе Сансиньду в 1986 году. Они датируются приблизительно XII - XI веками до нашей эры и имеют большое значение для изучения историками древней китайской цивилизации, о которой пока известно немногое. Изделия из бронзы Сансиньду можно увидеть в музее Сансиньду недалеко от Гуанханя на юго-западе Китая.
Эти древние пирамиды, расположенные в Судане, являются частью группы построек, известных под общим названием Нубийские пирамиды. Пирамиды Мероэ были построены в королевстве Куш между VIII веком до нашей эры и IV веком нашей эры и считаются одними из самых важных исторических артефактов в Африке.
Древнегреческая статуя богини Венеры в греческой мифологии - Афродиты) относится к эллинистическому периоду между 150 и 125 годами до нашей эры. Венера Милосская была обнаружена на острове Милос в Греции в 1820 году и сейчас находится в парижском Лувре.
Мумии, принадлежащие культуре мочика или моче в древнем Перу. Люди мочика практиковали мумификацию и хоронили своих умерших в тщательно отделанных гробницах с инвентарем для загробной жизни.
Туринская плащаница представляет собой льняное полотно с изображением распятого человека. Некоторые считают, что это погребальный саван Иисуса Христа. Это одна из самых изученных и одновременно самых противоречивых религиозных реликвий в мире. В настоящее время плащаница находится в соборе Святого Иоанна Крестителя в Турине, Италия. Это кусок ткани около 4,4 м в длину и 1,1 м в ширину, на котором писутствует слабо заметное изображение человека с ранами, соответствующими ранам распятого. Изображение кажется негативом: самые светлые части ткани соответствуют самым темным частям тела, и наоборот. На плащанице также есть пятна, которые, как считается, являются кровью, а также пыльцой и другими микроэлементами, характерными для региона Иерусалима.
Подлинность плащаницы была предметом многочисленных споров и исследований. Одни считают, что это подлинная реликвия времен Христа, другие полагают, что это средневековая подделка. Ученые использовали различные методы, в том числе радиоуглеродное датирование и микроскопический анализ, для изучения плащаницы, но результаты этих исследований не были однозначными. Тем не менее, тайна плащаницы и сегодня завораживает миллионы людей.
Древнегреческий механизм, датируемый II - I веками до нашей эры, считается одним из старейших аналоговых компьютеров. По мнению ученых, он использовался для астрономических расчетов и предсказания затмений.
Тутанхамон — древнеегипетский фараон, правивший с 1332 по 1323 год до нашей эры. Его гробница, расположенная в Долине Царей в Египте, была обнаружена в 1922 году британским археологом Говардом Картером.
Гробница Тутанхамона известна своей хорошей сохранностью и богатством артефактов, которые были найдены внутри. Погребальная камера состоит из ряда комнат, заполненных различными артефактами - драгоценностями, мебелью и другими предметами, которые были помещены туда, чтобы сопровождать фараона в загробной жизни. Стены гробницы украшены замысловатыми росписями и резьбой, изображающими различные сцены из древнеегипетской мифологии.
Открытие гробницы Тутанхамона стало значительным событием в области археологии. И сегодня она остается одной из самых известных и известных гробниц в мире. Сейчас гробница открыта для публики и является популярной туристической достопримечательностью Египта.
Считается, что эти древние искусственные пещеры, найденные в Китае, датируются III веком до нашей эры. Пещеры, также известные как Каменные камеры Сяонаньхай, выдолбленные в твердой скале, использовались для хранения запасов или в качестве подземных жилищ, но точная цель и метод их строительства остаются загадкой.
Медный свиток — это документ, обнаруженный среди свитков Мертвого моря в 1952 году. Он написан на иврите на листе меди и содержит список из 64 мест, где, по слухам, спрятаны золото, серебро и другие драгоценные предметы. Места описаны очень подробно, списки включают в себя пункты о количестве сокровищ в каждом из мест и типы предметов, которые там спрятаны.
Медный свиток датируется I веком нашей эры и является одним из самых необычных и загадочных артефактов, найденных среди свитков Мертвого моря. Неясно, кто написал свиток и зачем, а места, перечисленные в нем, еще предстоит найти. Некоторые теории предполагают, что свиток мог быть написан еврейскими повстанцами, скрывающими свои сокровища на случай римского вторжения, в то время как другие думают, что это может быть ритуальный текст или набор подсказок для поиска сокровищ. Несмотря на многочисленные попытки расшифровать Медный свиток, он остается одним из самых загадочных и необычных артефактов древнего мира.
Замысловатые хрустальные черепа, которые считаются древними артефактами ацтеков, считаются одной из главных загадок древности. Хотя некоторые исследователи считают, что они обладают магическими или целебными свойствами, истинное происхождение этих черепов до сих пор неясно. Однако недавние исследования показали, что хрустальные черепа производились в Германии в XIX веке или позже. Так что разгадка может оказаться весьма прозаической.
Таинственная книга, написанная на неизвестном языке или шифром, веками ставила в тупик исследователей и криптологов. Она датируется XV веком и содержит изображения странных растений, небесные диаграммы и другие необъяснимые картинки.
Эта каменная плита, на которой на трех языках был написан указ, изданный фараоном Птолемеем V в 196 г. до н. э., сыграла решающую роль в расшифровке иероглифической системы письма древнего Египта.
Этот древний памятник в Уилтшире, Англия, состоит из стоящих по кругу больших стоячих камней. Он был построен между 3000 г. до н.э. и 2000 г. до н.э. Ученые полагают, что он использовался для астрономических наблюдений, в качестве могильника или для религиозных ритуалов.
Древнеегипетские пирамиды, которые датируются XXVI веком до нашей эры, были построены как гробницы для фараонов. Самая большая из пирамид, Великая пирамида Гизы, является одним из семи чудес света древнего мира.
Эта коллекция из тысяч терракотовых статуй, найденных недалеко от города Сиань в Китае, изображает армиию первого императора Китая Цинь Шихуанди. Статуи были созданы около 210 г. до н.э. для защиты императора в загробной жизни.
Эти массивные камни изображают человеческие фигуры с вытянутыми головами. Гигантские каменные статуи на острове Пасхи, полинезийском острове в юго-восточной части Тихого океана, были вырезаны народом рапа-нуи между XIII и XVI веками и, как полагают ученые, представляют священных предков или вождей местных племен.
Эти гигантские геоглифы в пустыне Наска в Перу были созданы древней цивилизацией Наска между 500 г. до н.э. и 500 г. н.э. Линии изображают различных животных, растения и геометрические фигуры и, как полагают, использовались в религиозных или церемониальных целях.
Гебекли-Тепе располагается в юго-восточной Анатолии в Турции и датируется XI-X тысячелетиями до нашей эры. Он считается одним из старейших и наиболее важных археологических памятников в мире. Ученые называют его «первым храмом» в истории человечества. Сооружение состоит из каменных строений круглой и овальной формы, некоторые из которых украшены резными каменными столбами и рельефами. Археологи утверждают, что рисунки использовались для церемоний и ритуалов. Открытие Гебекли-Тепе произвело революцию в понимании развития человеческих обществ, поскольку оно предполагает, что строительство сложных религиозных сооружений предшествовало развитию сельского хозяйства и возникновению первых цивилизаций. Это место также пролило свет на верования и обычаи древних обществ и продолжает оставаться важным предметом исследований.
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