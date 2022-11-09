Археологи нашли могилу Клеопатры

Клеопатра, которую часто называют первой в мире звездой, была последней в длинной линии птолемеев - правителей Египта, потомков греческого полководца Александра Македонского. Она правила с 51 г. до н.э. по 30 г. до н.э. – до дня своей смерти. Клеопатра стала Клеопатрой VII, царицей Египта, после смерти своего отца, Птолемея XII, а ее брат в то же время стал королем Птолемеем XIII. Братья и сестры правили Египтом под формальным титулом мужа и жены.

Чтобы утвердить себя и своего возлюбленного Антония как правителей в сознании египетского народа, она также много работала над тем, чтобы люди ассоциировали их с мифом об Исиде и Осирисе. Чтобы заручиться поддержкой древнеегипетского народа, Клеопатру также провозгласили дочерью Ра, египетского бога солнца.

В течение своей жизни, которая длилась с 69 г. до н.э. по 30 г. до н.э., Клеопатра была известна и как соблазнительница и красавица, которую сыграла Элизабет Тейлор в фильме 1963 года «Клеопатра».

Известно, что она использовала свои чары, чтобы сначала соблазнить Юлия Цезаря, чтобы укрепить союз Египта с Римом, а затем соблазнить его заместителя, Марка Антония. Однако Антоний женился на другой женщине, Октавии, чтобы исправить отношения с ее братом, правителем Рима Октавианом.