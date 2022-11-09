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Археологи нашли могилу Клеопатры

Археологи нашли могилу Клеопатры

Автор:
09 ноября 2022 14:09
Сообщество : Наука
Метки: археология   гробница   интересно   история   клеопатра   наука   находки   познавательно   
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Под древним египетским храмом археологи обнаружили туннель, вырубленный в скале, на глубине 112 метров. Исследователи считают, что он может вести к давно потерянному месту захоронения последней египетской женщины-фараона, легендарной Клеопатры, и ее возлюбленного Марка Антония.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: археология   гробница   интересно   история   клеопатра   наука   находки   познавательно   
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10  комментариев
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8k
Борис Карабанов 7 часов назад
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20k
ВолодИн Полчаса назад
""Нашли"
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124k
DeOrio 3 часа назад
Главное в этой новости ЖЕНЩИНА археолог и ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО нашла путь к гробнице. Вот и вся шумиха.
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3k
Евгений 4 часа назад
Вчера глубина была 9 метров, сегодня 112, за одну ночь 103 метры вырыли, вот молодцы
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66k
Вит Z 6 часов назад
С таким количеством постов про Клеопатру,да её уже оживить должны были))
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22k
hebpat 6 часов назад
кто следующий сварганит пост на эту тему, за два дня это уже седьмой раз
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4k
Frank Borman 7 часов назад
Одесса. Встречаются два еврея.
- Мойша, я слышал, что ты выиграл два миллиона в лотерею? Поздравляю!
- Таки да. Только не в лотерею, а в подкидного дурака. И не два миллиона, а две тысячи. И не выиграл, а проиграл. А в остальном все верно.
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27k
Квантовый переход 7 часов назад
Из одной пи.з.ды столько шумихи.Того соблазнила,этого трахнула.Прошмондовка обычная римская.На что идут налоги налогоплательщиков.
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16k
Дядюшка Ау 8 часов назад
О, боги. 3 раз за сутки повторяем пост... Как в анекдоте: "Мать...мать...мать."
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8k
au3 8 часов назад
По этой картинке тоннель похож на ливневку.
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