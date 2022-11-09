Археологи нашли могилу Клеопатры

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Под древним египетским храмом археологи обнаружили туннель, вырубленный в скале, на глубине 112 метров. Исследователи считают, что он может вести к давно потерянному месту захоронения последней египетской женщины-фараона, легендарной Клеопатры, и ее возлюбленного Марка Антония.
Под древним храмом Тапосирис Магна в Египте был обнаружен туннель, высеченный в скалах, который может вести к давно потерянной гробнице Клеопатры. Туннель, который уже называют «геометрическим чудом», тянется более чем на 1,5 километра, имеет высоту около 2 метров и, как говорят, напоминает туннель Евпалиноса на греческом острове Самос, почитаемый как один из самых важных инженерных сооружений древнего мира.
Археолог Кэтлин Мартинес из Университета Сан-Доминго более десяти лет была убеждена, что последний египетский фараон Клеопатра и ее любовник Марк Антоний были погребены в храме, и уверена, что туннель может быть путем к этому открытию.
Археолог Кэтлин Мартинес из Университета Сан-Доминго более десяти лет была убеждена, что последний египетский фараон Клеопатра и ее любовник Марк Антоний были погребены в храме, и уверена, что туннель может быть путем к этому открытию.
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Археолог Кэтлин Мартинес из Университета Сан-Доминго более десяти лет была убеждена, что последняя правительница-фараон Египта Клеопатра и ее любовник Марк Антоний были погребены в храме, и уверена, что туннель может быть путем к этому открытию.
Храм Тапосирис Магна, название которого означает «великая гробница Осириса», расположен недалеко от египетского города Александрия, когда-то столицы страны. По мнению Мартинес, есть большая вероятность, что Клеопатра похоронена там, и если это так, то обнаружение останков последнего египетского фараона станет «самым важным археологическим открытием XXI века».
«Если есть хотя бы один процент того, что там может быть похоронена последняя царица Египта, я обязана ее найти, - говорит Мартинес. - Это первый случай, когда какой-либо археолог обнаружил туннели, проходы под землей внутри ограждающих стен храма, пи эта находка навсегда изменила то, что мы знаем о храмовой архитектуре».
Археолог считает, что после того, как Марк Антоний покончил с собой после поражения от Цезаря Августа, Клеопатра разработала подробный план похорон их обоих в тайном месте храма.
Археолог считает, что после того, как Марк Антоний покончил с собой после поражения от Цезаря Августа, Клеопатра разработала подробный план похорон их обоих в тайном месте храма.
Мартинес, проработавший в храме Тапосирис Магна более 15 лет, рассказала: «Клеопатра вела переговоры с Октавианом, чтобы тот позволил ей похоронить Марка Антония в Египте. Она хотела быть похороненной вместе с ним, потому что хотела воспроизвести легенду об Изиде и Осирисе.
Истинное значение культа Осириса в том, что он дарует бессмертие. По замыслу, после их смерти боги позволили Клеопатре жить с Антонием в другой форме существования, и у них была вечная жизнь вместе».
Истинное значение культа Осириса в том, что он дарует бессмертие. По замыслу, после их смерти боги позволили Клеопатре жить с Антонием в другой форме существования, и у них была вечная жизнь вместе».
Теперь Мартинес , возможно, находится на правильном пути: это стало понятно после обнаружения туннеля, высеченного в скале, который находится примерно в 12 метрах ниже храма. Команды, работавшие на месте, обнаружили часть туннеля, которая была затоплена Средиземным морем, где под иловыми отложениями были обнаружены глиняные сосуды, а также прямоугольный блок известняка. Исследовательская группа считает, что фундамент храма Тапосирис Магна мог оказаться под водой из-за по крайней мере 23 землетрясений, обрушившихся на египетское побережье между 320 и 1303 годами нашей эры.
Мартинес также обнаружила внутри храма несколько важных артефактов, в том числе монеты с изображениями и именами королевы Клеопатры, Александра Македонского и ряд обезглавленных статуй, а также статуи богини Исиды.
Два года назад команда сообщила об обнаружении двух мумий двух высокопоставленных древних египтян — мужчины и женщины. Мумии, которые пролежали нетронутыми в течение 2000 лет, находятся в плохом состоянии сохранности, потому что в гробницу просочилась вода, но изначально они были покрыты сусальным золотом. Это было роскошью, предназначенной только для высших членов общественной элиты. Ученые предполагают, что эти люди лично общались с Клеопатрой.
Клеопатра, которую часто называют первой в мире звездой, была последней в длинной линии птолемеев - правителей Египта, потомков греческого полководца Александра Македонского. Она правила с 51 г. до н.э. по 30 г. до н.э. – до дня своей смерти. Клеопатра стала Клеопатрой VII, царицей Египта, после смерти своего отца, Птолемея XII, а ее брат в то же время стал королем Птолемеем XIII. Братья и сестры правили Египтом под формальным титулом мужа и жены.
Чтобы утвердить себя и своего возлюбленного Антония как правителей в сознании египетского народа, она также много работала над тем, чтобы люди ассоциировали их с мифом об Исиде и Осирисе. Чтобы заручиться поддержкой древнеегипетского народа, Клеопатру также провозгласили дочерью Ра, египетского бога солнца.
В течение своей жизни, которая длилась с 69 г. до н.э. по 30 г. до н.э., Клеопатра была известна и как соблазнительница и красавица, которую сыграла Элизабет Тейлор в фильме 1963 года «Клеопатра».
Известно, что она использовала свои чары, чтобы сначала соблазнить Юлия Цезаря, чтобы укрепить союз Египта с Римом, а затем соблазнить его заместителя, Марка Антония. Однако Антоний женился на другой женщине, Октавии, чтобы исправить отношения с ее братом, правителем Рима Октавианом.
Чтобы утвердить себя и своего возлюбленного Антония как правителей в сознании египетского народа, она также много работала над тем, чтобы люди ассоциировали их с мифом об Исиде и Осирисе. Чтобы заручиться поддержкой древнеегипетского народа, Клеопатру также провозгласили дочерью Ра, египетского бога солнца.
В течение своей жизни, которая длилась с 69 г. до н.э. по 30 г. до н.э., Клеопатра была известна и как соблазнительница и красавица, которую сыграла Элизабет Тейлор в фильме 1963 года «Клеопатра».
Известно, что она использовала свои чары, чтобы сначала соблазнить Юлия Цезаря, чтобы укрепить союз Египта с Римом, а затем соблазнить его заместителя, Марка Антония. Однако Антоний женился на другой женщине, Октавии, чтобы исправить отношения с ее братом, правителем Рима Октавианом.
Позже Антоний оставил свою новую жену ради Клеопатры, после чего влюбленные поженились, что нарушило римский закон, запрещавший римлянам жениться на иностранках. Вскоре Октавиан объявил войну Клеопатре и Антонию, победив их обоих. После этого Клеопатра укрылась в мавзолее, который она заказала для себя, и ее исчезновение убедило всех, что она покончила с собой.
Антоний умер на руках Клеопатры после того, как смертельно ранил себя ножом, потому что думал, что его королева покончила с собой. После этого Клеопатра действительно покончила с собой - вскоре после того, как ее возлюбленный скончался от ран. Как гласит легенда, для этого она позволила ядовитой змее укусить ее, хотя эта версия не вызывает доверия у многих ученых.
Древние легенды рассказывают о змее, которая спряталась в корзине с инжиром, привезенной из сельской местности. Именно ее использовала королева, чтобы покончить жизнь самоубийством 12 августа 30 г. до н.э., а также убить двух своих слуг. Но многие ученые отвергают эту версию, заявляя, что ядовитые змеи в Египте, такие как кобры и гадюки, были слишком большими, чтобы проникнуть в корзине во дворец незамеченными.
Октавиан вернулся в Италию, где стал первым императором Рима, а Клеопатра и Антоний были похоронены где-то в Египте. Их могилы, говорят археологи, вполне могут оказаться в недавно обнаруженном туннеле. Однако у ряда ученых есть сомнения в том, что Клеопатра и Антоний были похоронены в храме Тапосирис Магна. Так, некоторые эксперты считают, что Клеопатра была поспешно похоронена в самой Александрии — городе, откуда она правила Египтом до своей смерти в возрасте 39 лет.
Но поскольку Клеопатра и Антоний упорно старались связать себя с мифом об Исиде и Осирисе, храм Тапосирис Магна должен иметь отношение к их жизни и смерти, говорят другие.
Согласно мифу об Исиде и Осирисе, Осирис был убит и разрублен на куски, которые были разбросаны по всему Египту. Найдя все куски и снова сделав своего мужа целым, Исида смогла на время воскресить его.
Мартинес считает, что Тапосирис Магна был тесно связан с мифом, поскольку название означает «гробница Осириса». Это могло быть одно из мест, где, по легенде, было собрано тело бога.
Согласно мифу об Исиде и Осирисе, Осирис был убит и разрублен на куски, которые были разбросаны по всему Египту. Найдя все куски и снова сделав своего мужа целым, Исида смогла на время воскресить его.
Мартинес считает, что Тапосирис Магна был тесно связан с мифом, поскольку название означает «гробница Осириса». Это могло быть одно из мест, где, по легенде, было собрано тело бога.
Майкен Мослет Кинг, преподаватель древней истории с факультета классической и древней истории Бристольского университета, сказал, что захоронение Клеопатры и Антония в Тапосирис Магна было бы «мощным политическим и религиозным заявлением». «Птолемеи называли себя традиционными египетскими фараонами и демонстрировали свою царскую власть и тесные отношения с египетскими богами, строя великолепные храмы по всему Египту, - говорит он. - Клеопатра VII, царица из рода Птолемеев, изображалась на стенах храмов в образе богини Исиды. Клеопатра и Антоний представлялись на публике как Исида и Осирис, укрепляя свое положение богов на Земле.
А великий храм в Тапосирис Магна на протяжении тысячелетий почитался как одно из мест захоронения Осириса, чье тело было расчленено и развеяно его братом Сетом. Если бы Клеопатру и Антония похоронили в этом храме, это было бы бы мощное политическое и религиозное заявление, уподобившее смерть Антония убийству Осириса. Это также поместило бы Клеопатру в роль почтительной скорбящей жены Исиды под взглядами потомков. Египетской публике это дало бы понять, что богоподобная сила фараонов не может быть уничтожена жестокостью римлян».
А великий храм в Тапосирис Магна на протяжении тысячелетий почитался как одно из мест захоронения Осириса, чье тело было расчленено и развеяно его братом Сетом. Если бы Клеопатру и Антония похоронили в этом храме, это было бы бы мощное политическое и религиозное заявление, уподобившее смерть Антония убийству Осириса. Это также поместило бы Клеопатру в роль почтительной скорбящей жены Исиды под взглядами потомков. Египетской публике это дало бы понять, что богоподобная сила фараонов не может быть уничтожена жестокостью римлян».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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