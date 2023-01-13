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30 артефактов прошлого для всех любителей истории и археологии

30 артефактов прошлого для всех любителей истории и археологии

Автор:
13 января 2023 09:07
Сообщество : Исторические факты
Метки: артефакты   археология   интересно   история   познавательно   хочу все знать   
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Не проходите мимо, несостоявшиеся Индианы Джонсы, котороые с раннего детства мечтали изучать пирамиды, раскапывать древние гробницы и отыскать Атлантиду: вас ждет настоящий подарок. Образовательный проект "The Archeologist" посвящен новостям и фактам из мира археологии, включая фотографии и историю невероятных артефактов, архитектуры и достопримечательностей со всего мира.

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Тело так хорошо сохранилось, что даже 2400 лет спустя ученые смогли взять у него отпечатки пальцев и определить, что он ел в последний раз.

Более 4800 лет назад в Сожженном городе (Шахи-Сухте) в остане Систан (Иран) была похоронена женщина с глазным протезом. Он представляет собой полусферу из легкого материала (полученного из битумной пасты), покрытую золотом с прорезями, имитирующими зрачок. В сфере было два небольших отверстия, чтобы протез удерживался на шнурке(наподобие пиратской повязки). Хозяйка его носила днем, чтобы скрыть пустую глазницу, а ночью держала в кожаном мешочке, также найденном в гробнице.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: артефакты   археология   интересно   история   познавательно   хочу все знать   
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