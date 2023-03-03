Спутник показал, как водоросли захватывают планету

Цветение может вызвать обесцвечивание воды на уровне поверхности, делая ее желтой, красной или ярко-зеленой, как это видно на новых спутниковых снимках. Оно часто является результатом эвтрофикации, когда водоемы обогащаются питательными веществами, такими как фосфаты и нитраты, которые служат пищей для водорослей и других зеленых растений, обеспечивая их рост.

Фитопланктон становится вредным, когда расходует весь растворенный в воде кислород, что приводит к удушью рыб и водных насекомых, которые, в свою очередь, сами становятся источниками питательных веществ для водорослей. Некоторые виды водорослей также производят биотоксины, которые могут оказывать серьезное воздействие на дикую природу и способствовать образованию «мертвых зон», в которых не могут выжить водные организмы.





Для исследования ученые использовали 760 000 изображений, сделанных спутниками НАСА с 2003 по 2020 год, чтобы рассчитать площадь мирового океана, ежегодно покрываемую водорослями, и частоту цветения. Затем они сравнили эти данные с температурой поверхности моря, а также с тем, насколько температура изменяется с расстоянием, или «пространственным градиентом температуры». Большая разница температур между двумя соседними участками океана или большой пространственный градиент температуры могут указывать на плохую циркуляцию воды. Это связано с тем, что более горячая вода имеет меньшую плотность, чем более холодная, и уменьшает скорость погружения материи при естественном движении течений. В результате питательные вещества менее равномерно распределяются в толще воды, и фитопланктон может расти в местах их высокой концентрации, как правило, ближе к поверхности.





Большие различия в температуре между соседними участками океана также могут вызывать турбулентность и выносить больше питательных веществ из более глубоких вод, что еще больше стимулирует рост водорослей. Снимки показали, что цветение прибрежного фитопланктона за в ремя наблюдений увеличилось на 3,97 миллиона квадратных километров. В 2020 году они покрывали 8,6% всей площади Мирового океана.



