FISHKINET
Сообщество Еда 1585 постов • 566 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда
12 причудливых видов бананов, которые поразят своим цветом и вкусом

12 причудливых видов бананов, которые поразят своим цветом и вкусом

Автор:
25 января 2023 08:45
Сообщество : Еда
Метки: Еда   банан   в мире   интересно   разнообразие   факты   фото   
842
14

Банан бывает трёх цветов: зелёный, жёлтый и чёрный (банан, который на длительное время забыли в холодильнике). Вы тоже придерживаетесь такого мнения? А как иначе? Ведь в магазинах вот уже многие годы мы видим одни и те же ярко-жёлтые бананы, имеющие сладкий и приятный вкус.

А что если мы решим с вами поспорить? Оказывается, в мире существует ряд сортов, которые серьёзно отличаются от своего «родственника» внешне и по вкусовым качествам. Предлагаем вам взглянуть на фотографии бананов, которые реально существуют, хоть в это и сложно поверить.


Красные бананы

×
×

Считаются одними из самых сладких. По уровню питательности не уступают куриному мясу. По вкусу напоминают что-то среднее между малиной и клубникой.


Встретить их на прилавке можно в таком виде. Эффектно, не так ли?

Оранжевые бананы

Имеют приятный, сладкий вкус, приближенный к классическим бананам.


Бананы «Голубая Ява», напоминающие по вкусу ванильное мороженое

Родиной удивительного растения являются Гавайские острова. Сегодня эти бананы произрастают в некоторых частях Азии и Австралии.


Бананы «Рог носорога» — вырастают в длину до 60 сантиметров

Плоды этого сорта поражают своими размерами и длиной.


Señorita — самый маленький банан

Их длина достигает всего 2,5-5 сантиметров. При этом они могут похвастаться своим невероятно сладким вкусом и нежной, почти сливочной мякотью.


Бархатные бананы Musa velutina

Невероятно красивые внешне бананы, которые почти никогда не употребляются в пищу, так как у них нейтральный вкус. Однако некоторые люди с удовольствием лакомятся ими, предварительно удалив семена.


Зелёные бананы

Дозревают и при этом всё равно остаются зелёными! Настоящие чудеса!


Полосатые бананы Musa Ae Ae

Сорт бананов, который крайне прихотлив к выращиванию, поэтому прикупить его в ближайшем супермаркете не получится. Плоды вкусны как в свежем, так и в приготовленном виде.


Дикие бананы Муса Бальбиса. В сыром виде их не едят

Кстати, банан Бальбиса является одним из видов-предков гибридного плодового банана.


Китайский карликовый банан, который не даёт плодов. Но зато он очень красив

Съесть такой банан, к сожалению, нельзя. Однако им всё равно можно насладиться. Правда, только в эстетическом плане.


Плантан — овощная разновидность банана

Плантан внешне схож с обычным бананом. Однако он имеет более жёсткую структуру и плохо чистится. Его жарят, варят, обрабатывают паром. Является своеобразным аналогом картофеля, так как отличается несладкой мякотью.


Гигантский банан Musa ingens и дерево, на котором он растёт

Гигантские бананы Musa ingens — привычная еда для жителей Таиланда. Их размеры могут достигать до 35 сантиметров. Они имеют мягкую мякоть и приятный вкус. Такой банан без проблем сможет заменить полноценный обед из трёх блюд.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Еда   банан   в мире   интересно   разнообразие   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
94k
parallax 2 часа назад
Красные, точнее они были бордовые, ел в Индии. Действительно вкусные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−2
ЛЕВ 6 минут назад
У нас в Самаре такие не продают...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Михаил 21 минуту назад
ну незнаю... как банан может заменить борщ, пюрешку с котлеткой и салатиком?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

445191



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 24 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 24 января
«Верните Владислава Алексеевича»: ученики вступились за выпоровшего школьников педагога
«Верните Владислава Алексеевича»: ученики вступились за выпоровшего школьников педагога
Набирающие популярность в сообществах
Актуальные рисунки от российского художника Павлика Лемтыбож, в которых каждый найдёт что-то своё
Актуальные рисунки от российского художника Павлика Лемтыбож, в которых каждый найдёт...
Реконструирована внешность древнего жителя библейского Иерихона
Реконструирована внешность древнего жителя библейского Иерихона
Интересный эксперимент - термопасту сравнили с зубной пастой, кетчупом и кремом (2 фото)
Интересный эксперимент - термопасту сравнили с зубной пастой, кетчупом и кремом (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не все поймут

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#факты#дтп#авто аварии#автомобили#автомир#Жизнь#истории#Приколы
#Юмор#история#интересное#люди#забавно#позитив#авария дня#маразм#картинки#туризм
#интересно#животные#аварии#в мире#подборка#улыбнуло#знаменитости#женщины#наука#Фотографии
Отечественное фильмозамещение: что новенького? Отечественное фильмозамещение: что новенького? 7 фотографий НЛО, сделанных до появления фотошопа 7 фотографий НЛО, сделанных до появления фотошопа Хищный остров из «Жизни Пи» и его возможный прототип Хищный остров из «Жизни Пи» и его возможный прототип 10 секретных операций, которые недавно рассекретили 10 секретных операций, которые недавно рассекретили Как работает китайская полиция? Как работает китайская полиция? А why бы и not? Американский город с очень странным названием из трёх букв А why бы и not? Американский город с очень странным названием из трёх букв

На что жалуетесь?

Вернуться