12 причудливых видов бананов, которые поразят своим цветом и вкусом

Банан бывает трёх цветов: зелёный, жёлтый и чёрный (банан, который на длительное время забыли в холодильнике). Вы тоже придерживаетесь такого мнения? А как иначе? Ведь в магазинах вот уже многие годы мы видим одни и те же ярко-жёлтые бананы, имеющие сладкий и приятный вкус.
А что если мы решим с вами поспорить? Оказывается, в мире существует ряд сортов, которые серьёзно отличаются от своего «родственника» внешне и по вкусовым качествам. Предлагаем вам взглянуть на фотографии бананов, которые реально существуют, хоть в это и сложно поверить.
Красные бананы
Считаются одними из самых сладких. По уровню питательности не уступают куриному мясу. По вкусу напоминают что-то среднее между малиной и клубникой.
Встретить их на прилавке можно в таком виде. Эффектно, не так ли?
Оранжевые бананы
Имеют приятный, сладкий вкус, приближенный к классическим бананам.
Бананы «Голубая Ява», напоминающие по вкусу ванильное мороженое
Родиной удивительного растения являются Гавайские острова. Сегодня эти бананы произрастают в некоторых частях Азии и Австралии.
Бананы «Рог носорога» — вырастают в длину до 60 сантиметров
Плоды этого сорта поражают своими размерами и длиной.
Señorita — самый маленький банан
Их длина достигает всего 2,5-5 сантиметров. При этом они могут похвастаться своим невероятно сладким вкусом и нежной, почти сливочной мякотью.
Бархатные бананы Musa velutina
Невероятно красивые внешне бананы, которые почти никогда не употребляются в пищу, так как у них нейтральный вкус. Однако некоторые люди с удовольствием лакомятся ими, предварительно удалив семена.
Зелёные бананы
Дозревают и при этом всё равно остаются зелёными! Настоящие чудеса!
Полосатые бананы Musa Ae Ae
Сорт бананов, который крайне прихотлив к выращиванию, поэтому прикупить его в ближайшем супермаркете не получится. Плоды вкусны как в свежем, так и в приготовленном виде.
Дикие бананы Муса Бальбиса. В сыром виде их не едят
Кстати, банан Бальбиса является одним из видов-предков гибридного плодового банана.
Китайский карликовый банан, который не даёт плодов. Но зато он очень красив
Съесть такой банан, к сожалению, нельзя. Однако им всё равно можно насладиться. Правда, только в эстетическом плане.
Плантан — овощная разновидность банана
Плантан внешне схож с обычным бананом. Однако он имеет более жёсткую структуру и плохо чистится. Его жарят, варят, обрабатывают паром. Является своеобразным аналогом картофеля, так как отличается несладкой мякотью.
Гигантский банан Musa ingens и дерево, на котором он растёт
Гигантские бананы Musa ingens — привычная еда для жителей Таиланда. Их размеры могут достигать до 35 сантиметров. Они имеют мягкую мякоть и приятный вкус. Такой банан без проблем сможет заменить полноценный обед из трёх блюд.
Источник:
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