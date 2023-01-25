12 причудливых видов бананов, которые поразят своим цветом и вкусом

Банан бывает трёх цветов: зелёный, жёлтый и чёрный (банан, который на длительное время забыли в холодильнике). Вы тоже придерживаетесь такого мнения? А как иначе? Ведь в магазинах вот уже многие годы мы видим одни и те же ярко-жёлтые бананы, имеющие сладкий и приятный вкус.