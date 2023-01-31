Как грузовой контейнер изменил мир

Сейчас, спустя десятилетия, когда на автострадах правят бал гигантские трейлеры, а в ночи грохочут поезда, везущие исключительно железные ящики, трудно постичь, сколь значительно контейнер изменил мир.

До контейнеров транспортировка товаров представляла собой очень дорогостоящую операцию: многие вещи не имело смысла отправлять даже через половину страны, и тем более — через половину планеты.

Почему контейнер оказался настолько важен

Бездушный алюминиевый или стальной ящик с деревянным полом и гигантскими дверьми с одной стороны, собранный с помощью сварки и заклепок, сам по себе обладает романтикой консервной банки. Ценность этого утилитарного объекта не в том, что он есть, а в том, как он используется.

Контейнер является ядром высоко автоматизированной системы перемещения товаров откуда угодно куда угодно — с минимальными затратами и сложностями в пути.