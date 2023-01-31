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Как грузовой контейнер изменил мир

Как грузовой контейнер изменил мир

Автор:
31 января 2023 10:03
Сообщество : Факты
Метки: в мире   грузовой контейнер   интересно   контейнер   познавательно   факты   фото   
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Еще недавно Китай не был мировой фабрикой. Покупателям в любой точке мира не встречались на каждом шагу бразильская обувь и мексиканские пылесосы. Японские семьи не ели мясо бычков, выращенных в Вайоминге, а одежду, созданную французскими дизайнерами, не кроили и не шили в Турции и Вьетнаме.

Так было до 1956 года — до изобретения контейнера для транспортировки.

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Начало революции

26 апреля 1956 года кран поднял пятьдесят восемь алюминиевых кузовов на борт старого танкера, пришвартованного в Ньюарке (Нью-Джерси).

Спустя пять дней танкер Ideal-X приплыл в Хьюстон, где его ожидали пятьдесят восемь грузовиков — чтобы взять металлические контейнеры и отвезти их по назначению. Так началась революция.

Сейчас, спустя десятилетия, когда на автострадах правят бал гигантские трейлеры, а в ночи грохочут поезда, везущие исключительно железные ящики, трудно постичь, сколь значительно контейнер изменил мир.

До контейнеров транспортировка товаров представляла собой очень дорогостоящую операцию: многие вещи не имело смысла отправлять даже через половину страны, и тем более — через половину планеты.

Почему контейнер оказался настолько важен

Бездушный алюминиевый или стальной ящик с деревянным полом и гигантскими дверьми с одной стороны, собранный с помощью сварки и заклепок, сам по себе обладает романтикой консервной банки. Ценность этого утилитарного объекта не в том, что он есть, а в том, как он используется.

Контейнер является ядром высоко автоматизированной системы перемещения товаров откуда угодно куда угодно — с минимальными затратами и сложностями в пути.

Контейнер сделал перевозки дешевыми и тем самым изменил суть мировой экономики.

Крах старого мира

  • Пропали армии плохо оплачиваемых, притесняемых рабочих, зарабатывавших на жизнь погрузкой и разгрузкой судов во всех портах мира.
  • Города, веками выступавшие в роли центров мировой торговли, например Нью-Йорк и Ливерпуль, обнаружили неприятные изменения: их прибрежные районы быстро приходят в упадок, поскольку не приспособлены к контейнерной торговле, или просто становятся ненужными, а производители товаров, прежде смирявшиеся с огромными расходами и устаревшими городскими фабриками, чтобы быть поближе к своим поставщикам и клиентам, уже давно уехали.
  • Почтенные судоходные компании с вековыми родословными раздавлены гигантскими затратами, необходимыми для перехода на работу с контейнерами.
  • Моряки торгового флота, отправлявшиеся посмотреть на мир, сменили традиционные длительные увольнительные в экзотических гаванях на несколько часов, проведенных на терминале для контейнеров, а их судно готово поднять якорь, стоит только скоростным кранам закончить перемещать исполинские металлические коробки с судна на берег и с берега на судно.

Однако, хотя контейнер поспособствовал разрушению старой экономики, он же помог построить новую.


О дивный новый мир

  • Сонные гавани вроде Пусана и Сиэтла выдвинулись в первые ряды морских портов, а там, где не было ничего, возникли новые порты — Филикстоу в Англии или Танджунг Пелепас в Малайзии.
  • Маленькие городки, отдаленные от перенаселенных центров, смогли извлечь выгоду из дешевизны своей земли и низких зарплат, переманив к себе заводы, ведь у производства теперь отпала необходимость находиться рядом с портом для сохранения низких цен на транспортировку.
  • Разросшиеся промышленные комплексы полного цикла, где многотысячные армии работников производили товары, уступили место меньшим, более специализированным предприятиям, которые поставляют друг другу компоненты и полуфабрикаты все удлиняющимися цепочками поставок.
  • Бедные страны, отчаянно пытающиеся вскарабкаться по ступенькам лестницы экономического развития, смогли стать поставщиками для далеких богатых государств.
  • Огромные промышленные комплексы, быстро выросшие в местах вроде Лос-Анджелеса или Гонконга, появились только потому, что стоимость привоза сырья и отправки готовых товаров рухнула.

Глобализация

В 1956 году мир переполняли мелкие производители, занимавшиеся локальными продажами; к концу двадцатого века локальные рынки товаров любого рода удавалось пересчитать по пальцам.

Новая экономическая география позволила фирмам с домашними амбициями превратиться в интернациональные компании и экспортировать свои товары практически с той же легкостью, как и продавать их поблизости.


Современный масштаб

Современный контейнерный порт — это предприятие, чьи масштабы выходят за рамки воображения. У каждого причала — а в крупнейших мировых портах их десятки — стоит гигантское океанское судно до 400 метров длиной и 60 метров шириной, которое перевозит исключительно металлические ящики.

Палуба забита рядами контейнеров — красные, синие, зеленые и серебристые, по 15–20 в ряду, 8 или 10 ярусов в высоту. Под палубой в трюмах — тоже контейнеры, по 6–8 ярусов.

Судно, перевозящее 9–12 тысяч 40-футовых контейнеров, то есть 200 тысяч тонн обуви, одежды и электроники, может за три недели пройти из Гонконга до Германии через Суэцкий канал с командой всего в двадцать человек.

Вот благодаря таким ящикам мы с вами то и дело заказываем товары на маркетплейсах и наслаждаемся обилием выбора в магазинах.


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Метки: в мире   грузовой контейнер   интересно   контейнер   познавательно   факты   фото   
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