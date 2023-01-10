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Хищный остров из «Жизни Пи» и его возможный прототип

Хищный остров из «Жизни Пи» и его возможный прототип

Автор:
10 января 2023 10:13
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   интересно   остров   познавательно   растения   факты   фото   
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Клочок суши, находящийся в Тихом океане, который привлёк главного героя, оказался не таким безобидным. Ночью здесь просыпается жадный аппетит: растения на острове не прочь полакомиться не нежными лучами солнца, а свежим... мясом.

Автор книги Янн Мартел изобразил остров райским уголком, который процветает и кишит жизнью днём, ну а ночь на нём представляет собой настоящий ад: своеобразный капкан для живых существ. Остров из «Жизни Пи» состоял из особых водорослей, которые способны выделять кислоту (вроде соляной кислоты в желудке человека). Зазевавшийся зверёк мгновенно переваривается, поглощаемый водорослями. Способ выжить на острове есть: стоит забраться повыше. Единственные приспособившиеся животные здесь - юркие сурикаты, которые ночью находили убежище в кронах деревьев. Главный герой спасался от кровожадных водорослей подобным образом.

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Стоит отдельно упомянуть об интересной форме голодного острова, которая напоминает образ известного индуистского бога Вишну: две пары рук, голова, увенчанная короной. Вишну обычно изображается с дополнительными атрибутами: цветок нежного лотоса, тяжёлая булава, раковина и оружие - акра, вертящийся в руке (скорее даже на пальце) огненный диск. Такую аналогию провёл главный герой. Но есть ли на карте мира такой опасный остров с интересными очертаниями?

На самом деле плотоядный остров - это плод фантазии писателя. Но, как говорится, сказка - ложь, да в ней намёк. В природе существует необычное явление: красные приливы. Оно объясняется избыточным размножением водорослей, в частности морских: динофлагеллят и диатомей.

Все бы ничего, но безвредные с виду микроорганизмы выделяют специфические токсины, которые в больших концентрациях отравляют другие организмы. Известны случаи не только отравления животных, но и людей, съевших, например, мидий из зоны красных приливов. С виду интересное уникальное зрелище окрашивания в красновато-коричневые оттенки воды неизбежно приносит вред флоре и фауне морей. Когда зоны красных приливов длительно охватывают большую площадь, местные рыбы и растения погибают.

Это явление было замечено и в России - в Петропавловске-Камчатском. Там в далёком 1973 году двое детей погибли от отравления местными мидиями. А недавно, в 2020 году, красные приливы уничтожили большое количество животных на Дальнем Востоке. Причины цветения воды могут быть как естественными - из-за возникающей разницы в скорости и направлении течения в разных слоях морской воды растения начинают активно размножаться в узко ограниченном пространстве в определённое время года, - так и искусственными: промышленные загрязнения, нерациональное ведение сельского хозяйства человеком или изменение климата.

Найти координаты хищного острова из «Жизни Пи» не получится. Хотя, кто знает, возможно, когда-нибудь на планете, но уже, наверное, не при нас, такой уникальный остров может и появиться: природа не перестаёт нас удивлять, а иногда и пугать своими чудесами. Но сейчас подобным образом себя ведут только планктонные одноклеточные водоросли, невольно портящие гидросферу другим своим соседям, случайно оказавшимся в той же части огромного океана. Может, именно красные приливы вдохновили писателя на образ опасных растений из «Жизни Пи», как думаете?

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Метки: в мире   интересно   остров   познавательно   растения   факты   фото   
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