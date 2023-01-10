Хищный остров из «Жизни Пи» и его возможный прототип

Найти координаты хищного острова из «Жизни Пи» не получится. Хотя, кто знает, возможно, когда-нибудь на планете, но уже, наверное, не при нас, такой уникальный остров может и появиться: природа не перестаёт нас удивлять, а иногда и пугать своими чудесами. Но сейчас подобным образом себя ведут только планктонные одноклеточные водоросли, невольно портящие гидросферу другим своим соседям, случайно оказавшимся в той же части огромного океана. Может, именно красные приливы вдохновили писателя на образ опасных растений из «Жизни Пи», как думаете?