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Должен Налоговой, заблокированы счета: у Валерия Меладзе постепенно рушится бизнес в России

Должен Налоговой, заблокированы счета: у Валерия Меладзе постепенно рушится бизнес в России

Автор:
31 января 2023 17:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Валерий Меладзе   бизнес   долги   исполнитель   нaлоговая   певец   
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Хотя ещё год назад зарабатывал миллионы.

У Валерия Меладзе намечаются проблемы с кошельком. У него несколько бизнесов и теперь они приносят лишь головную боль вместо прибыли. Концерты отменяют, рекламных контрактов тоже больше нет. Хоть его знакомый Отар Кушанашвили заверяет, что у певца всё в порядке:

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«Я переписывался с ним вчера. Две-три отмены, не более. Выступает чаще, чем вы играете в оголтелый патриотизм, и получает больше, чем Гордон и Барановская вместе взятые. Единственный изъян — не делится, жлобская метелица».

Но факты говорят о другом: по решению ФНС у Меладзе заблокированы счета в Инвестторгбанке по причине неуплаты налогов его компанией «Мб Про». Она работала в сфере исполнительских искусств, но осенью 2022-го начала процедуру ликвидации.

Также есть вопросы к компании ООО «Винтаж», куда Меладзе вложил 145 миллионов рублей. В течение двух лет владелец бизнеса не платил взносы за аренду и накопился долг в сумме 691,2 тысячи рублей и пени на сумму 529 тысяч. Чтобы не доводить дело до суда, коллеги певца выплатили эту сумму.

Несмотря на утверждения Кушанашвили, концерты Меладзе всё же отменяют. К тому же он потерял и солидный контракт с «Мерседес-Бенц Рус», в 2019 году только лишь он принёс Валерию Шотаевичу 8,5 миллионов рублей.

Возможно, именно поэтому исполнитель «Цыганки Сэры» в последнее время так невесел. Хотя дело может быть и в том, что сначала он высказывался резко против последних событий, а теперь старается это сгладить. Но пока не получается.

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Метки: Валерий Меладзе   бизнес   долги   исполнитель   нaлоговая   певец   
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16  комментариев
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27k
albedo Час назад
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12k
a_komolow 3 минуты назад
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3k
Leonid 6 минут назад
И чё нам делать с этой информацией, срач начать?! У него денег, как у дурака фантиков... автор, полно же тем хороших есть!
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10k
Hunson Abadeer 9 минут назад
очередной чмошник который за языком не следил, выкинуть его на помойку, он на куй ни кому не нужен
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529
сергей ремизов 17 минут назад
Отобрать всё и поделить. Как обычно.
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18k
anpetrof 21 минуту назад
До чего же долбанутые оказались некоторые звезданутые
- не подумали, что за границей они нафиг никому не нужны...
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29k
Dobry vojak Svejk Z Полчаса назад
На одних корпоративах он отбивает и свою аренду и при желании бюджет какого-нибудь Урюпинска на несколько лет вперёд. У него и так столько официальных доходов, что эти цифирки просто недоразумение на верхушке айсберга. Так что всем поху.й на такие доклады. И ему самому в первую очередь. Вот когда таких как он будут сажать за уход от налогов и сокрытие прибыли, тогда эта "хулита" и певцы ртом прифигеют. Но, боюсь, у нас такого не случиться никогда.
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1k
MrMopnex 42 минуты назад
У меня вопрос. А почему их иметь начинают только после их гнилых высказываний?? До этого не было невыплат налогов и других долгов? 2 года компания не платила налоги, но проверять решили только после его косяка? Такие же вопросы и по другим "звёздам".
Зато пьяный дебил крикнул "Сала ухраине" и всё, сразу террорист и враг народа и показательный срок. Не так должно быть.
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1k
Duke_kir 44 минуты назад
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26k
Лис 46 минут назад
Вот зачем в СМИ пиарят этого хрена и ему подобных? Тихо - мирно лишили гражданства, прикрыли бизнес, счета, имущество.
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53k
Олег 46 минут назад
и отара туда-же! Меньше грузинского говна будет в стране
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27k
Ваня 58 минут назад
как пистеть непотребства в эфирах - тут мы первые, а когда въипали по кошелку - а нас за шо?..
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188
ruslan d Час назад
Да пёс с ним .. .
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4k
Трям Час назад
Отлично!
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10k
Shtoppi Час назад
чемодан-вокзал-израиль. следом за слеапковым, ту-ту б_я!
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