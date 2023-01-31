Должен Налоговой, заблокированы счета: у Валерия Меладзе постепенно рушится бизнес в России

«Я переписывался с ним вчера. Две-три отмены, не более. Выступает чаще, чем вы играете в оголтелый патриотизм, и получает больше, чем Гордон и Барановская вместе взятые. Единственный изъян — не делится, жлобская метелица».

Но факты говорят о другом: по решению ФНС у Меладзе заблокированы счета в Инвестторгбанке по причине неуплаты налогов его компанией «Мб Про». Она работала в сфере исполнительских искусств, но осенью 2022-го начала процедуру ликвидации.