Должен Налоговой, заблокированы счета: у Валерия Меладзе постепенно рушится бизнес в России

Хотя ещё год назад зарабатывал миллионы.
У Валерия Меладзе намечаются проблемы с кошельком. У него несколько бизнесов и теперь они приносят лишь головную боль вместо прибыли. Концерты отменяют, рекламных контрактов тоже больше нет. Хоть его знакомый Отар Кушанашвили заверяет, что у певца всё в порядке:
«Я переписывался с ним вчера. Две-три отмены, не более. Выступает чаще, чем вы играете в оголтелый патриотизм, и получает больше, чем Гордон и Барановская вместе взятые. Единственный изъян — не делится, жлобская метелица».
Но факты говорят о другом: по решению ФНС у Меладзе заблокированы счета в Инвестторгбанке по причине неуплаты налогов его компанией «Мб Про». Она работала в сфере исполнительских искусств, но осенью 2022-го начала процедуру ликвидации.
Также есть вопросы к компании ООО «Винтаж», куда Меладзе вложил 145 миллионов рублей. В течение двух лет владелец бизнеса не платил взносы за аренду и накопился долг в сумме 691,2 тысячи рублей и пени на сумму 529 тысяч. Чтобы не доводить дело до суда, коллеги певца выплатили эту сумму.
Несмотря на утверждения Кушанашвили, концерты Меладзе всё же отменяют. К тому же он потерял и солидный контракт с «Мерседес-Бенц Рус», в 2019 году только лишь он принёс Валерию Шотаевичу 8,5 миллионов рублей.
Возможно, именно поэтому исполнитель «Цыганки Сэры» в последнее время так невесел. Хотя дело может быть и в том, что сначала он высказывался резко против последних событий, а теперь старается это сгладить. Но пока не получается.
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Зато пьяный дебил крикнул "Сала ухраине" и всё, сразу террорист и враг народа и показательный срок. Не так должно быть.