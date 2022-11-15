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Не только лайфом единым: другие причины, в связи с которыми Доктор Албан достоин уважения

Не только лайфом единым: другие причины, в связи с которыми Доктор Албан достоин уважения

Автор:
15 ноября 2022 14:55
Сообщество : RealFishki
Метки: It's My Life   Автор   Албан Нвапа   Доктор Албан   Швеция   исполнитель   музыкант   певец   хит   
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«It's My Life!» Если юность или молодость ваша пришлась на 90-е, то вы точно припевали (а возможно и приплясывали) под этого исполнителя, даже если учили в школе другой язык.

Удержаться было сложно, ведь эта незатейливая песенка была образцом правильно выверенных пропорций завлекательного бита, легких аккордов, незатейливого мотива, заразительной простоты и приятной девичьего бэк-вокала.

Обычно исполнители dance представляли собой исключительно коммерческие проекты. И имя им, канувшим в Лету после отгремевшего одного хита, легион.

Но Доктор Албан – звезда 90-х, дело другое. Мальчик родился в 1957 году в многодетной нигерийской семье. Когда представилась возможность (дядя получил работу в шведском посольстве), то парень ею воспользовался и поехал в Швецию получать профессию стоматолога. Стипендии не хватало, и студент подрядился подрабатывать ди-джеем. И стал понемногу писать музыку. Довольно быстро вышел дебютный сингл Hello Africa:

И неожиданно вошел в европейский ТОП. Стоматология ушла на второй план, и Албан Нвапа полностью погрузился в мир музыки. Хотя доучился и даже получил диплом. Второй сингл No Coke выстрелил еще громче:

Но если они прославили исполнителя в Европе, то It's My Life сделала певца звездой мирового уровня:

Сложно представить повторение успеха. Однако пусть с натяжкой, но двум следующим песням это удалось:

Третий альбом музыканта Look Who's Talking считается самым эклектичным: после двух мировых турне в 1996 году Доктор пробовал себя с разными стилями и направлениями.

В 90-е практически все песни Албана попали в шведские чарты. А это не так просто, ведь эта страна отличается одной из самых мощных и конкурентоспособных музыкальных индустрий. И это все простой паренек из бедной Нигерии.

Песни он писал сам, решающее мнение касаемо аранжировки тоже оставалось за певцом. Свобода, равенство, единство, любовь – этим темам он посвящал свои песни. Не замалчивая при этом острые проблемы социально-политического характера.

За 10 лет карьеры он выпустил 6 альбомов из 7, прекрасно понимая, что успех, популярность и признание публики – явление скоротечное. И надо извлечь из этого максимум выгоды.

В Стокгольме певец открыл компанию Dr. Records, главной целью которой стала помощь в раскрытии и становлении перспективных талантов. Сейчас Албану, страшно сказать, уже 65 лет! Он счастливый образцовый семьянин, хотя отцом стал довольно поздно, в 45 лет. Две дочери пробуются в музыке, как и знаменитый отец.

Музыкант ведет исключительно здоровый образ жизни, регулярно гастролирует, радуя фанатов (а их немало). Часто ездит на родину в Нигерию, где отдыхает душой, восстанавливает силы, чтобы плодотворно творить и радовать старых и новых поклонников своего простого, но настоящего и искреннего творчества.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: It's My Life   Автор   Албан Нвапа   Доктор Албан   Швеция   исполнитель   музыкант   певец   хит   
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4  комментария
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Вася 20 минут назад
Стоп холодильник, стоп морозильник, Светка ! Ёмаё !
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17k
Вася 3 минуты назад
Ссылка coub.com
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26k
SerGProS 13 минут назад
It's my life еще хороша в кавере Boney Nem и Село i люди.
Начнем с лайтовой версии
Ссылка www.youtube.com

И "нетленочкой нержавеечкой" от Кирилла
Ссылка www.youtube.com
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5k
Бу Полчаса назад
молодец, долгого здравия желаю
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