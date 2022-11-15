Не только лайфом единым: другие причины, в связи с которыми Доктор Албан достоин уважения

В 90-е практически все песни Албана попали в шведские чарты. А это не так просто, ведь эта страна отличается одной из самых мощных и конкурентоспособных музыкальных индустрий. И это все простой паренек из бедной Нигерии.

Песни он писал сам, решающее мнение касаемо аранжировки тоже оставалось за певцом. Свобода, равенство, единство, любовь – этим темам он посвящал свои песни. Не замалчивая при этом острые проблемы социально-политического характера.