Не только лайфом единым: другие причины, в связи с которыми Доктор Албан достоин уважения

«It's My Life!» Если юность или молодость ваша пришлась на 90-е, то вы точно припевали (а возможно и приплясывали) под этого исполнителя, даже если учили в школе другой язык.
Удержаться было сложно, ведь эта незатейливая песенка была образцом правильно выверенных пропорций завлекательного бита, легких аккордов, незатейливого мотива, заразительной простоты и приятной девичьего бэк-вокала.
Обычно исполнители dance представляли собой исключительно коммерческие проекты. И имя им, канувшим в Лету после отгремевшего одного хита, легион.
Но Доктор Албан – звезда 90-х, дело другое. Мальчик родился в 1957 году в многодетной нигерийской семье. Когда представилась возможность (дядя получил работу в шведском посольстве), то парень ею воспользовался и поехал в Швецию получать профессию стоматолога. Стипендии не хватало, и студент подрядился подрабатывать ди-джеем. И стал понемногу писать музыку. Довольно быстро вышел дебютный сингл Hello Africa:
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И неожиданно вошел в европейский ТОП. Стоматология ушла на второй план, и Албан Нвапа полностью погрузился в мир музыки. Хотя доучился и даже получил диплом. Второй сингл No Coke выстрелил еще громче:
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Но если они прославили исполнителя в Европе, то It's My Life сделала певца звездой мирового уровня:
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Сложно представить повторение успеха. Однако пусть с натяжкой, но двум следующим песням это удалось:
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Третий альбом музыканта Look Who's Talking считается самым эклектичным: после двух мировых турне в 1996 году Доктор пробовал себя с разными стилями и направлениями.
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В 90-е практически все песни Албана попали в шведские чарты. А это не так просто, ведь эта страна отличается одной из самых мощных и конкурентоспособных музыкальных индустрий. И это все простой паренек из бедной Нигерии.
Песни он писал сам, решающее мнение касаемо аранжировки тоже оставалось за певцом. Свобода, равенство, единство, любовь – этим темам он посвящал свои песни. Не замалчивая при этом острые проблемы социально-политического характера.
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За 10 лет карьеры он выпустил 6 альбомов из 7, прекрасно понимая, что успех, популярность и признание публики – явление скоротечное. И надо извлечь из этого максимум выгоды.
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В Стокгольме певец открыл компанию Dr. Records, главной целью которой стала помощь в раскрытии и становлении перспективных талантов. Сейчас Албану, страшно сказать, уже 65 лет! Он счастливый образцовый семьянин, хотя отцом стал довольно поздно, в 45 лет. Две дочери пробуются в музыке, как и знаменитый отец.
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Музыкант ведет исключительно здоровый образ жизни, регулярно гастролирует, радуя фанатов (а их немало). Часто ездит на родину в Нигерию, где отдыхает душой, восстанавливает силы, чтобы плодотворно творить и радовать старых и новых поклонников своего простого, но настоящего и искреннего творчества.
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