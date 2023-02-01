«Соболиная шуба и миллион долларов»: у главы налоговой инспекции Киева при обыске нашли список желаний

Отмечается, что публикация заветных желаний чиновницы вызвали волну насмешек и троллинга в соцсетях. Но следует признать, что чиновница отсылала эти списки не Деду Морозу, а пыталась достигнуть желаемого самостоятельно. Миллиона долларов она может и не заработала (хотя как знать, обыски продолжаются), но что касается карьерного роста, то там всё в полном порядке. И часы "Бригет" тоже на месте.