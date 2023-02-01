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«Соболиная шуба и миллион долларов»: у главы налоговой инспекции Киева при обыске нашли список желаний

«Соболиная шуба и миллион долларов»: у главы налоговой инспекции Киева при обыске нашли список желаний

Автор:
01 февраля 2023 14:45
Сообщество : Криминал
Метки: киев   курьёз   нaлоговая   начальница   обыск   список желаний   
1565
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Смех смехом, а самые заветные желания чиновницы сбывались. Всем бы такой карьерный рост.

При обыске у исполняющей обязанности начальника налоговой службы Киева Оксаны Датий силовики нашли интересные списки желаний, которые чиновница составляла для себя на каждый год. Фотографии со стикерами с перечнем "хотелок" публикует украинское издание "Страна.ua". В числе пожеланий, отмечает издание, сумочка «Гермес», люксовые часы "Бригет", поездка в Лондон и на Мальдивы, назначение на новые должности, соболиная шуба и миллион долларов.

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Отмечается, что публикация заветных желаний чиновницы вызвали волну насмешек и троллинга в соцсетях. Но следует признать, что чиновница отсылала эти списки не Деду Морозу, а пыталась достигнуть желаемого самостоятельно. Миллиона долларов она может и не заработала (хотя как знать, обыски продолжаются), но что касается карьерного роста, то там всё в полном порядке. И часы "Бригет" тоже на месте.

Что касается обыска, то он проходит в рамках дела о незаконном возврате НДС (налог на добавленную стоимость) из бюджета, который проходил, как считают в госбюро расследований (ГБР) Украины, благодаря злоупотреблению служебным положением налоговиков. Отмечается, что из-за действий налоговой в теневой оборот попало более 30 млн гривен (800 тысяч долларов).

Источник:

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Метки: киев   курьёз   нaлоговая   начальница   обыск   список желаний   
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17  комментариев
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3k
lekha-fil 55 минут назад
На русском пишет? Расстрелять!
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36k
Aleks 3 минуты назад
И вроде и мечты сбылись, но что то пошло не так...
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5k
Hugo_RnD 4 минуты назад
не "брИгет", а "брЕгет", вообще-то...
остальное как в анекдоте: "Две блондинки встречаются, одна у другой спрашивает:
- если бы сейчас прилетела фея, ты бы что у неё попросила?
- двести тысяч долларов!!!
- всего двести? А почему не миллион?!
- не, ну миллион - это как-то не реально..."
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8k
mbr 7 минут назад
да ладно!
вну вукраине воруют?
Не може быть!
Никогда такого не було!
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1k
pka2004 9 минут назад
Про говномову не слышала)) Пока мыколы и тарасики удобряют донбасский чернозём, мадам неплохие бабки подымает.
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2k
vijilante 11 минут назад
ух.ты.во диво,так диво.
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245
Максим Химки 12 минут назад
А почему на вражеском ненавистном языке ? Не на ридной мове ?
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80
Anton 13 минут назад
швабру ей в сраку!!
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50k
Хельги 37 минут назад
Как там у царя Давида - всё уже было...
После падения леталки, я как укроиномовный москаль дийсно (действительно) не разумию (не понимаю) що там таки впало на дытячий садочок (на детский сад),
НО - родителям детей - мои соболезнования.
А летевшим у автожире бля.дям в широком смысле это го слова - земля стекловатой.
Как это связано - очень просто.
Сонцевинто крыл (гелиос коптер и винто крыл одновременно) нес на себе всю верхушку МУД летящую в баню с бабами.
И теперь - оп пачки - передел классической ОПГ укравщина как он есть чи э.
Ни чего особенного, все как раз нормально.
Поверьте, это ни как не изменит общего состояния укравщины, от слова - совсем, будет следующий (следуящая) так же сидящая на патоках черного нала.
Коломойский/Аваков/Вальцман(псевдоним-Порошенко)/Зелебобус/Ахметов - всё одна херь, те же яйца только вид с боку.
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10k
Shtoppi 43 минуты назад
Это ППЦ!!!!!!! Выглядит вроде как взрослая и вменяемая, а по факту идиотка, бл_ть, какя-то. Хотя, чему удивляться? Там 3/4 страны такие "исключительные".
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5k
Alexander 44 минуты назад
Зелю когда потрошить начнут? Вот там джекпот будет.
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25k
Serg2001 50 минут назад
Дедушка Мороз покурил нервно от зависти, глядя на эту феерическую сбычу офигенных мечт, да и натравил на неё проверку силовиков...)
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51k
dima423 51 минуту назад
а че так можно было?)
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13k
котегRUS 54 минуты назад
губа не дура..
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1k
ChePaev 54 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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