«Соболиная шуба и миллион долларов»: у главы налоговой инспекции Киева при обыске нашли список желаний

Смех смехом, а самые заветные желания чиновницы сбывались. Всем бы такой карьерный рост.
При обыске у исполняющей обязанности начальника налоговой службы Киева Оксаны Датий силовики нашли интересные списки желаний, которые чиновница составляла для себя на каждый год. Фотографии со стикерами с перечнем "хотелок" публикует украинское издание "Страна.ua". В числе пожеланий, отмечает издание, сумочка «Гермес», люксовые часы "Бригет", поездка в Лондон и на Мальдивы, назначение на новые должности, соболиная шуба и миллион долларов.
Отмечается, что публикация заветных желаний чиновницы вызвали волну насмешек и троллинга в соцсетях. Но следует признать, что чиновница отсылала эти списки не Деду Морозу, а пыталась достигнуть желаемого самостоятельно. Миллиона долларов она может и не заработала (хотя как знать, обыски продолжаются), но что касается карьерного роста, то там всё в полном порядке. И часы "Бригет" тоже на месте.
Что касается обыска, то он проходит в рамках дела о незаконном возврате НДС (налог на добавленную стоимость) из бюджета, который проходил, как считают в госбюро расследований (ГБР) Украины, благодаря злоупотреблению служебным положением налоговиков. Отмечается, что из-за действий налоговой в теневой оборот попало более 30 млн гривен (800 тысяч долларов).
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остальное как в анекдоте: "Две блондинки встречаются, одна у другой спрашивает:
- если бы сейчас прилетела фея, ты бы что у неё попросила?
- двести тысяч долларов!!!
- всего двести? А почему не миллион?!
- не, ну миллион - это как-то не реально..."
вну вукраине воруют?
Не може быть!
Никогда такого не було!
После падения леталки, я как укроиномовный москаль дийсно (действительно) не разумию (не понимаю) що там таки впало на дытячий садочок (на детский сад),
НО - родителям детей - мои соболезнования.
А летевшим у автожире бля.дям в широком смысле это го слова - земля стекловатой.
Как это связано - очень просто.
Сонцевинто крыл (гелиос коптер и винто крыл одновременно) нес на себе всю верхушку МУД летящую в баню с бабами.
И теперь - оп пачки - передел классической ОПГ укравщина как он есть чи э.
Ни чего особенного, все как раз нормально.
Поверьте, это ни как не изменит общего состояния укравщины, от слова - совсем, будет следующий (следуящая) так же сидящая на патоках черного нала.
Коломойский/Аваков/Вальцман(псевдоним-Порошенко)/Зелебобус/Ахметов - всё одна херь, те же яйца только вид с боку.