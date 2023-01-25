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Парадоксально престижная профессия: история о том, как европейцы чуть всех пиявок не извели

Парадоксально престижная профессия: история о том, как европейцы чуть всех пиявок не извели

Автор:
25 января 2023 12:26
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Гирудотерапия   бизнес   интересно   история   ловля   медицина   пиявка   профессия   факт   
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Странноватый персонаж, болтающийся по болоту и тыкающий в зловонную воду палкой – кто он? Ответ очевиден – Дуремар. А какому нормальному человеку взбредёт в голову шастать в таких антисанитарных условиях?

Пиявки, понятно, высоким интеллектом не отличаются. В связи с чем болотные жители принимали палку за аппетитную ногу какой-нибудь коровки, случайно провалившейся в их тухлую обитель, и спешили полакомиться свежей кровушкой. Тут-то их за жабры, или что там у пиявок вместо органов дыхания, и брали.

Причина банальная – повальное увлечение гирудотерапией. От которой в экстазе билась вся Европа периода XVIII века. Они мало того что своих пиявок извели, так ещё и за рубежом их закупать начали.

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Зуб болит, пятка лопнула? Малярия или тяжёлые роды? У европейских светил медицины на все был один универсальный способ лечения – кровопускание. Кому-то помогало. Чаще нет.

Поскольку проведение процедуры с помощью ланцета было чревато осложнениями, то малютки-кровососы приобрели невероятную популярность. Ведь они по природе своей не были заточены на убийство. Только на лишение незначительного количества крови. Да и процесс в целом безболезненный.

Простейшим способом привлечения болотных жителей как раз было постукивание палкой по воде. Пиявки расценивали такую активность как появление крупного животного и торопились к трапезе.

В качестве наживки можно было использовать и собственные ноги. Несколько минут томительного ожидания – и, вуаля, отковыриваем улов с лодыжек и пакуем.

В качестве альтернативы использовали и скот, лошадей и коров. Так объём добычи возрастал в разы.

Спрос в период XVII-XVIII веков зашкаливал. Любой даже самый завалящий цирюльник предлагал в числе прочих эту услугу своим клиентам. А для одного сеанса требовалось как минимум полсотни пиявок.

Только зафиксированные официальные объёмы добычи во Франции составляли 30 млн штук в год. Россия отставала лишь незначительно, на пару-тройку миллионов.

При таких показателях пиявки просто банально закончились. Во Франции, Германии, Великобритании. Даже в Скандинавии. Обратились за помощью к русским. Империя не отказала. Но кровососов убавилось и в русских болотах.

Существовали законодательно закреплённые нормативы ловли. К примеру, отлов с конца весны до середины лета был запрещён – размножение. Нельзя было забирать очень маленьких и особенно крупных особей. Но на деле, понятно, никто на эти правила внимания не обращал. Никакой ревизор с линейкой из болота, чтобы отмерить положенное число вершков, не вылезет.

Профессия ловцов считалась вполне себе достойной и уважаемой и позволяла содержать семью. С учётом спроса стали появляться даже своего рода пиявочные фермы – огороженные забором ямы с водой, в которых содержались разные по возрасту, размеру, способности к репродукции и другим характеристикам пиявки.

Бизнес получался выгодным, поскольку особых вложений не требовал, а прибыль выходила более чем солидная. В середине позапрошлого века власти ввели официальный запрет на несанкционированный вылов. В результате одни мелкие фермы свернулись, другие объединились и сформировали монополии.

В настоящее время в Подмосковье действует организация под названием «Международный центр медицинской пиявки». Она расположена в посёлке Удельная. И, судя по отзывам довольных клиентов, пиявки и сопутствующие медицинские и косметические продукты более чем востребованы.

А вы когда-нибудь прибегали к гирудотерапии?

Источник:

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Метки: Гирудотерапия   бизнес   интересно   история   ловля   медицина   пиявка   профессия   факт   
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5  комментариев
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3k
Nigilist Час назад
Принимаются заявки
На лечебные пиявки
От бронхита, тонзилита,
От печёнки, селезёнки,
От полипа и от гриппа
...
Ликвидируют пиявки
И прыщи, и бородавки,
От икоты и зевоты,
Ожиренья, облысенья,
Слепоты и глухоты
Помогут вот эти козявочки,
Мои дорогие, мои дорогие,
Весьма дорогие пиявочки.
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20k
Will2006 2 минуты назад
Про полсотни пиявок за раз ТС конечно загнул

Один раз был свидетелем данного действия. Ставились две пиявки для рассасывания послеоперационного отёка. Подопытный (на кого ставились) рассказывал, что прорезали они дырки таки чувствительно, но потом боли н было. Когда пиявки напились и отпали, кровь из-за гирудина слюны пиявок продолжала течь ещё достаточно продолжительное время, марлевые салфетки были все в крови. По прикидкам, вытекло грамм 100 крови.
В общем, кровавое зрелище, скажу я вам...
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64k
Timofey 18 минут назад
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15k
Patmaz 21 минуту назад
Ссылка youtu.be
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2k
Оксид Бетона Час назад
Прибегал один раз. Но не по своей воле - залез купаться в деревне в озеро, которое уже почти полностью превратилось в болото, вылез, а на мне 4 или 5 пиявок. А ведь секунд 10-15 в воде пробыл...
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