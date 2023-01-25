Парадоксально престижная профессия: история о том, как европейцы чуть всех пиявок не извели

Пиявки, понятно, высоким интеллектом не отличаются. В связи с чем болотные жители принимали палку за аппетитную ногу какой-нибудь коровки, случайно провалившейся в их тухлую обитель, и спешили полакомиться свежей кровушкой. Тут-то их за жабры, или что там у пиявок вместо органов дыхания, и брали.

Причина банальная – повальное увлечение гирудотерапией. От которой в экстазе билась вся Европа периода XVIII века. Они мало того что своих пиявок извели, так ещё и за рубежом их закупать начали.