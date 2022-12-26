Поджигателям военкомата в Нижневартовске переквалифицировали статью на теракт

Таким образом, срок наказания для борцов с режимом увеличился минимум в три раза.
Следствие переквалифицировало дело о поджоге военкомата в Нижневартовске (Югра) на теракт. Изначально Владислава Борисенко и Василия Гаврилишина, которые в начале мая нынешнего года забросали здание военкомата семью бутылками с зажигательной смесью, обвиняли по ст. 213 (хулиганство) и ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога).
В ходе расследования компетентные органы решили, что злоумышленники действовали далеко не из хулиганских побуждений — теперь вместо 5 им грозит по 20 лет колонии (п. «а», ч. 2 ст. 205 УК РФ — террористический акт, совершенный по предварительному сговору или организованной группой).
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Сообщается, что дела обоих фигурантов дела будут рассматриваться отдельно, их уже передали в Центральный окружной военный суд.
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Примечательно, что это первое дело о попытке поджога военкомата, которое квалифицируется как теракт.
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<<Севера, мошка, крытка, лютые лица>>
и надеюсь что надолго.
ну это потрясающий [мат]) малолетний дебил решил совершить преступление и попутно снимает себя обеспечивая доказательную базу своего преступления
а тут вот вам)
Меня ситема удивляет. То есть изначально вообще теракт не замечали. Именно так и есть. А переквалифицировали потому, что резонанс возник и уже потом сверху по башке настучали. К сожалению, именно так всегда и происходит, только так что-то и двигается. Не будет резонанса - палец о палец не ударят. В стране есть хоть какая-то реальная контразведка, аналитика? Почему бы не проверить тех, кто изначально никакого теракта не видел? В чем причина такой слепоты? Вот это интересно. И интересно, почему такая слепота в системе неинтересна нашему государству в принципе.
ст. 213 (хулиганство) - это когда просто пьяные обдолбыши с дуру что-то натворили
ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога). - это когда тебя сосед достал и ты ему отомстил, или конкуренту по бизнесу пакостишь
А военкомат это как раз именно Террористический акт
УК РФ Статья 205. Террористический акт
1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений...
Как раз вырисовывается: "в целях дестабилизации деятельности органов власти". Так что от 12 до 20 лет вырисовывается.