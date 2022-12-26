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Поджигателям военкомата в Нижневартовске переквалифицировали статью на теракт

Поджигателям военкомата в Нижневартовске переквалифицировали статью на теракт

Автор:
26 декабря 2022 11:25
Сообщество : Криминал
Метки: Нижневартовск   Поджог   Югра   видео   военкомат   следствие   теракт   
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Таким образом, срок наказания для борцов с режимом увеличился минимум в три раза.

Следствие переквалифицировало дело о поджоге военкомата в Нижневартовске (Югра) на теракт. Изначально Владислава Борисенко и Василия Гаврилишина, которые в начале мая нынешнего года забросали здание военкомата семью бутылками с зажигательной смесью, обвиняли по ст. 213 (хулиганство) и ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога).

В ходе расследования компетентные органы решили, что злоумышленники действовали далеко не из хулиганских побуждений — теперь вместо 5 им грозит по 20 лет колонии (п. «а», ч. 2 ст. 205 УК РФ — террористический акт, совершенный по предварительному сговору или организованной группой).

Сообщается, что дела обоих фигурантов дела будут рассматриваться отдельно, их уже передали в Центральный окружной военный суд.

Примечательно, что это первое дело о попытке поджога военкомата, которое квалифицируется как теракт.

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Метки: Нижневартовск   Поджог   Югра   видео   военкомат   следствие   теракт   
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46  комментариев
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6k
Roman Час назад
Надеюсь, сопли и слёзы на оглашении будут транслировать по всем каналам.
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29k
Aqueronte Минуту назад
Есть небольшой шанс что они делали не из-за любви к братьям из Украины а чтобы спасти своего пленного товарища или родственника, которому нацики обещали в противном случае отрезать мошонку и половой член, это умалчивается, но такая практика хохлами применяется. Многие вернулись из плена не в полном комплекте половых органов. Вот такие вот позвонят и скажут либо мы твоего брата/сына кастрируем и по почте яйца пришлём либо кинь в военкомат бутылку с зажигательной смесью и подтверждение вышли.
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9k
Shtoppi Минуту назад
Теперь ребятам светит
<<Севера, мошка, крытка, лютые лица>>
и надеюсь что надолго.
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21k
BiZ 7 минут назад
придурки еще и снимали себя
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27k
Ваня 13 минут назад
имбецилы подняли себе статью на ровном месте...
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204
Роман 17 минут назад
"Гениальные" преступники.
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6k
Copycat 22 минуты назад
судя по фото в посте эти дебилы ещё и себя снимали сами на камеру и куда то выложили

ну это потрясающий [мат]) малолетний дебил решил совершить преступление и попутно снимает себя обеспечивая доказательную базу своего преступления

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5k
V2.Smirnov Полчаса назад
Сколько им там обещали кураторы с Украины? 15.000 рублей, вроде?
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42k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
и ещё они идиоты .всё сами сняли на видео !
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31k
Юр21 Полчаса назад
Вот сейчас борцунов реально шатнуло, это не лёгкие разборки с полицией и красование перед камерами, это реальный срок.
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5k
Горожанин Полчаса назад
"... обвиняли по ст. 213 (хулиганство) и ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога).

Меня ситема удивляет. То есть изначально вообще теракт не замечали. Именно так и есть. А переквалифицировали потому, что резонанс возник и уже потом сверху по башке настучали. К сожалению, именно так всегда и происходит, только так что-то и двигается. Не будет резонанса - палец о палец не ударят. В стране есть хоть какая-то реальная контразведка, аналитика? Почему бы не проверить тех, кто изначально никакого теракта не видел? В чем причина такой слепоты? Вот это интересно. И интересно, почему такая слепота в системе неинтересна нашему государству в принципе.
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32k
Fat Lynx Полчаса назад
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1k
Руслан 40 минут назад
Вряд ли это идейные "рэволюционэры" и борцуны с кровавым режимом
Идейные все уже в Прибалтике, Грузии и прочих третьих странах с режимом борются
Скорее всего эти два дебила пошли на теракт за 30 грошей. Теперь будет время подумать: стоило оно того или нет
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22k
sanchesS80 41 минуту назад
Совершенно правильно!!
ст. 213 (хулиганство) - это когда просто пьяные обдолбыши с дуру что-то натворили
ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога). - это когда тебя сосед достал и ты ему отомстил, или конкуренту по бизнесу пакостишь

А военкомат это как раз именно Террористический акт
УК РФ Статья 205. Террористический акт
1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений...

Как раз вырисовывается: "в целях дестабилизации деятельности органов власти". Так что от 12 до 20 лет вырисовывается.
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22
Артём sanchesS80 Полчаса назад
Хулиганки здесь нет 100% потому как никто ничего не видел кроме камер... А вот для умышленной порчи имущества нужен умысел, а его явно нет... Стало быть теракт))) Нормально, посидят подумают лет 12 100%
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4k
EvgeniySAN 46 минут назад
Скорее всего это срок за тупость, чем срок за какие то идейные убеждения. Нет у этих идиотов понимания серьезности преступления.
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1k
GoInDown 48 минут назад
Ну судя по срокам, есть вариант увидеть данных героев в составе Вагнера). С молотовым обращаться умеют, танки у врагов есть, так что будут полезны.
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28k
Levyathan 56 минут назад
Я правильно понимаю,что военкомат на первом этаже жилого дома расположен? На бутылку посадить этого ублюдка надо!
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115
ruslan d 58 минут назад
Вот тут прям - дай Бог
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 58 минут назад
По идее...в военкоматах должно быть пару пулеметчиков...как раз..чтобы мочить такую либерасню на подходе с коктейлями Молотова...в такое ВРЕМЯ.
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46k
Андрей 58 минут назад
Тут только остаётся писать письмо Дедушке Вагнеру.
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410
дмитрий Час назад
всушники!!!
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