Поджигателям военкомата в Нижневартовске переквалифицировали статью на теракт

Следствие переквалифицировало дело о поджоге военкомата в Нижневартовске (Югра) на теракт. Изначально Владислава Борисенко и Василия Гаврилишина, которые в начале мая нынешнего года забросали здание военкомата семью бутылками с зажигательной смесью, обвиняли по ст. 213 (хулиганство) и ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога).



В ходе расследования компетентные органы решили, что злоумышленники действовали далеко не из хулиганских побуждений — теперь вместо 5 им грозит по 20 лет колонии (п. «а», ч. 2 ст. 205 УК РФ — террористический акт, совершенный по предварительному сговору или организованной группой).