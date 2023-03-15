FISHKINET
Сообщество Криминал 1714 постов • 343 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Российский суд вынес очередной суровый приговор за поджог военкомата

Российский суд вынес очередной суровый приговор за поджог военкомата

Автор:
15 марта 2023 16:04
Сообщество : Криминал
Метки: Поджог   Подмосковье   военкомат   луховицы   суд   терроризм   
1073
2
1

Житель Подмосковья отправится в места не столь отдалённые на 13 лет.

Второй Западный окружной военный огласил приговор 22-летнему Кириллу Бутылину, который в феврале прошлого года швырнул бутылку с зажигательной смесью в окно военкомата в подмосковных Луховицах. Суд признал молодого человека виновным в совершении террористического акта, публичных призывах террористической деятельности и вандализме.

По версии следствия, 28 февраля 2022 года Кирилл Бутылин нарисовал на воротах военкомата украинский флаг, а затем облил здание керосином, разбил окна и бросил внутрь два коктейля Молотова. Отмечается, что после поджога Бутылин пытался бежать в Литву. Он добрался до Белоруссии и при попытке пересечь границу Литвы его задержали.

В ходе суда Кирилл Бутыли признал вину и раскаялся в содеянном, а его мать полностью возместила Минобороны ущерб от поджога, заплатив 193,6 тыс. рублей. Отмечается, что первые три года осуждённый проведёт в тюрьме, а оставшиеся 10 лет — в колонии строгого режима.


Напомним, что это уже второй суровый приговор за поджог военкомата. В конце января нынешнего года Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил к 12 годам колонии строгого режима Владислава Борисенко, попытавшегося поджечь военный комиссариат в Нижневартовске.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Поджог   Подмосковье   военкомат   луховицы   суд   терроризм   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
котегRUS 12 минут назад
пожарник херов..
наверное думал что поругают просто..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Совранский 4 минуты назад
Вроде руками работал, голова -тоже должна работать. Странно. Глупо. Заслуженно.((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Eric Cartman 6 минут назад
Жестко. 13 лет и так немало, да еще и 3 года в тюрьме. Но в целом справедливо и по делу. Было бы интересно узнать реальные мотивы дурика - ради денег от салорейховского гестапо или за тупую идею борьбы за все хорошее?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
436
Вася Васильев 13 минут назад
Приемлемо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Элитный тигр 18 минут назад
А по виду вроде вменяемый...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

140132



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Просто гифки, всякие и&nbsp;разные
Просто гифки, всякие и разные
Как простой электромонтажник стал иконой геймеров Рунета
Как простой электромонтажник стал иконой геймеров Рунета
Набирающие популярность в сообществах
Acura NSX найденный на дне реки успешно продали
Acura NSX найденный на дне реки успешно продали
Как Дубай переходит на чистую энергию
Как Дубай переходит на чистую энергию
Причем тут они?
Причем тут они?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Забавный Дэнни Трехо

Лучшие демотиваторы
Когда жена сказала,что маски из огурцов омолаживают и освежают всё тело

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересное#машина#дтп#позитив#забавно#подборка#картинки#собака#кино
#фото#животные#факты#люди#авто аварии#Мемы#Жизнь#США#драка#преступление
#интересно#Прикол#аварии#автомобили#в мире#Приколы#дети#шоу бизнес#знаменитости#улыбнуло
Причем тут они? Причем тут они? Двое россиян планировали поджечь подстанцию по указке админа тг-канала Невзорова Двое россиян планировали поджечь подстанцию по указке админа тг-канала Невзорова Российский суд впервые вынес приговор поджигателю военкомата по террористической статье Российский суд впервые вынес приговор поджигателю военкомата по террористической статье Нераскрытое убийство, которое никто не хочет раскрывать Нераскрытое убийство, которое никто не хочет раскрывать Подростка из Канска посадили на 5 лет за планы взорвать здание ФСБ в игре Minecraft Подростка из Канска посадили на 5 лет за планы взорвать здание ФСБ в игре Minecraft За поджог военкомата во Владивостоке парню обещали 120 тысяч рублей, но обманули За поджог военкомата во Владивостоке парню обещали 120 тысяч рублей, но обманули

На что жалуетесь?

Вернуться