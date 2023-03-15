Российский суд вынес очередной суровый приговор за поджог военкомата

В ходе суда Кирилл Бутыли признал вину и раскаялся в содеянном, а его мать полностью возместила Минобороны ущерб от поджога, заплатив 193,6 тыс. рублей. Отмечается, что первые три года осуждённый проведёт в тюрьме, а оставшиеся 10 лет — в колонии строгого режима.



Напомним, что это уже второй суровый приговор за поджог военкомата. В конце января нынешнего года Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил к 12 годам колонии строгого режима Владислава Борисенко, попытавшегося поджечь военный комиссариат в Нижневартовске.