Российский суд вынес очередной суровый приговор за поджог военкомата

Житель Подмосковья отправится в места не столь отдалённые на 13 лет.
Второй Западный окружной военный огласил приговор 22-летнему Кириллу Бутылину, который в феврале прошлого года швырнул бутылку с зажигательной смесью в окно военкомата в подмосковных Луховицах. Суд признал молодого человека виновным в совершении террористического акта, публичных призывах террористической деятельности и вандализме.
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По версии следствия, 28 февраля 2022 года Кирилл Бутылин нарисовал на воротах военкомата украинский флаг, а затем облил здание керосином, разбил окна и бросил внутрь два коктейля Молотова. Отмечается, что после поджога Бутылин пытался бежать в Литву. Он добрался до Белоруссии и при попытке пересечь границу Литвы его задержали.
В ходе суда Кирилл Бутыли признал вину и раскаялся в содеянном, а его мать полностью возместила Минобороны ущерб от поджога, заплатив 193,6 тыс. рублей. Отмечается, что первые три года осуждённый проведёт в тюрьме, а оставшиеся 10 лет — в колонии строгого режима.
Напомним, что это уже второй суровый приговор за поджог военкомата. В конце января нынешнего года Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил к 12 годам колонии строгого режима Владислава Борисенко, попытавшегося поджечь военный комиссариат в Нижневартовске.
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наверное думал что поругают просто..