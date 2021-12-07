В Приморье блогер устроил прямой эфир гинекологической операции

В городе Артём неизвестный стример транслировал в сети кадры с камер видеонаблюдения из гинекологической больницы. В это время врачи проводили операцию. Новый фетиш?
Неизвестный злоумышленник воспользовался камерами видеонаблюдения одной из частных гинекологических клиник. Одна из камер была прямо в операционной и снимала всё происходящее.
В этот момент врачи как раз пациентке делали гинекологическую операцию. Несмотря на то, что стрим продолжался всего несколько минут, скриншоты уже разошлись по соцсетям.
– В СМИ появились новости о нарушении неприкосновенности частной жизни. В прямом эфире транслировались кадры из операционных и процедурных помещений гинекологии на всеобщее обозрение в течение нескольких минут, – заявили в пресс-службе регионального Следственного комитета России.
Руководство клиники заявило, что камеры в операционных залах действительно есть: в случае ошибки записи помогают квалифицировать действия врачей. Однако, ни одна из них не подключена к интернету.
Источник:
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Понравилось21
Вот пусть полииция и ищет!
Вместо того, чтобы школьников и студентов за посты в и-нете ловить!
и кого устроило бы такое оправдание? я бы ходил туда, где считают, что ошибки недопустимы.
- Случилось чудо! Дру... т.е. кто то подключился к... " ни одна из них не подключена к интернету."