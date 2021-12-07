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В Приморье блогер устроил прямой эфир гинекологической операции

В Приморье блогер устроил прямой эфир гинекологической операции (4 фото)

Автор:
07 декабря 2021 12:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   артём   блогер   гинекология   интересное   операция   стрим   фото   
671
4

В городе Артём неизвестный стример транслировал в сети кадры с камер видеонаблюдения из гинекологической больницы. В это время врачи проводили операцию. Новый фетиш?

Неизвестный злоумышленник воспользовался камерами видеонаблюдения одной из частных гинекологических клиник. Одна из камер была прямо в операционной и снимала всё происходящее.

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В этот момент врачи как раз пациентке делали гинекологическую операцию. Несмотря на то, что стрим продолжался всего несколько минут, скриншоты уже разошлись по соцсетям.

– В СМИ появились новости о нарушении неприкосновенности частной жизни. В прямом эфире транслировались кадры из операционных и процедурных помещений гинекологии на всеобщее обозрение в течение нескольких минут, – заявили в пресс-службе регионального Следственного комитета России.

Руководство клиники заявило, что камеры в операционных залах действительно есть: в случае ошибки записи помогают квалифицировать действия врачей. Однако, ни одна из них не подключена к интернету.

Источник:

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Метки: Россия   артём   блогер   гинекология   интересное   операция   стрим   фото   
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14  комментариев
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48k
noName Час назад
Ну "клин клином":в качестве наказания,предлагаю провести трансляцию по проктологической операции придурку!!!Шоб через жопу гланды удалили!
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8k
Izrin Maria 11 минут назад
Если камеры в операционных есть, то доступ к ним - у очень оганиченного числа людей.
Вот пусть полииция и ищет!
Вместо того, чтобы школьников и студентов за посты в и-нете ловить!
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7k
Позитив 18 минут назад
вот вам и будущее
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1k
сеньор Леонсио 45 минут назад
Всё это с Комунарки пошло,с приглашения в красную зону. Это аморально такое показывать,за гранью просто.
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1k
Sandmännchen (DDR) 52 минуты назад
Вся эта муть из-за бабла. Если не тормознуть (намёк законодательным и правоохранительным органам) – дальше будет ещё хуже. Что ждём то?
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8k
Злокрыс 54 минуты назад
>в случае ошибки записи помогают квалифицировать...

и кого устроило бы такое оправдание? я бы ходил туда, где считают, что ошибки недопустимы.
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1k
Андрей Ы. 59 минут назад
Отловить, зафиксировать и поставить высокую очистительную клизму. В прямом эфире, лицо крупным планом. По всем каналам страны.
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2k
Алекс Чебурашкин Час назад
Ваще крутой стрим
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18k
Luc72 Час назад
Прям как в Карлсоне:
- Случилось чудо! Дру... т.е. кто то подключился к... " ни одна из них не подключена к интернету."
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16k
Наталья Час назад
Дебил. Статья 137 УК РФ по нему плачет.
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665
svarog19692007 Час назад
Там МАМА этого УБЛЮДКА была надеюсь !?
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