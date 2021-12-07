В Приморье блогер устроил прямой эфир гинекологической операции

Витающие в облаках: девушки, с которыми и летать не страшно (14 фото)

Пошёл против системы: российский футболист попросил уменьшить ему зарплату

Российским водителям напомнили, что за ними следят беспилотники

Били и курили в лицо: в Кипельском детдоме подростки издевались над малышом, обещая ему апельсин

В Санкт-Петербурге угнали пункт вакцинации

Администрация Омска предложила пенсионерке переехать из бочки, а блогеры решили купить ей квартиру