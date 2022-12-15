В Санкт-Петербурге задержали приятеля Дацика и Барецкого, подозреваемого в убийстве девушки

Блогера Вячеслава Малмыгина задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве 18-летней студентки в Подмосковье, с которой он встречался. Тело девушки обнаружила её мать.
В Подмосковье в июле мать нашла тело 18-летней дочери с ножевыми ранениями. Во многоэтажке в Балашихе она жила с "начинающим блогером" Вячеславом Малмыгиным. 43-летний мужчина был приятелем шоумена Стаса Барецкого и бойца ММА Вячеслава Дацика, летом его объявили в розыск.
По версии следствия, 43-летний Слава съехался с молодой девушкой и вскоре уговорами и принуждением заставил её заниматься проституцией. Зарегистрировал аккаунт, и искал клиентов. Убийство произошло в квартире. Мужчина ударил возлюбленную ножом в область груди, предплечий, ног. Также на трупе обнаружили кровоподтеки и наслоения вещества бурого цвета. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
2 июля, судя по камерам видеонаблюдения, девушка зашла домой вечером, и больше оттуда не вышла. Уже через 10 минут Вячеслав вышел из подъезда и пропал до настоящего времени. Сейчас его заключили под стражу — уголовные дела возбуждены по трём статьям: убийство, нарушение неприкосновенности частной жизни и вовлечение в занятие проституцией, уточняет Mash.
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