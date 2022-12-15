В Санкт-Петербурге задержали приятеля Дацика и Барецкого, подозреваемого в убийстве девушки

2 июля, судя по камерам видеонаблюдения, девушка зашла домой вечером, и больше оттуда не вышла. Уже через 10 минут Вячеслав вышел из подъезда и пропал до настоящего времени. Сейчас его заключили под стражу — уголовные дела возбуждены по трём статьям: убийство, нарушение неприкосновенности частной жизни и вовлечение в занятие проституцией, уточняет Mash.