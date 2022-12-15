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В Санкт-Петербурге задержали приятеля Дацика и Барецкого, подозреваемого в убийстве девушки

В Санкт-Петербурге задержали приятеля Дацика и Барецкого, подозреваемого в убийстве девушки

Автор:
15 декабря 2022 14:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Барецкий   Дацик   Малмыгин   Россия   блогер   интересное   убийство   фото   
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Блогера Вячеслава Малмыгина задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве 18-летней студентки в Подмосковье, с которой он встречался. Тело девушки обнаружила её мать.

В Подмосковье в июле мать нашла тело 18-летней дочери с ножевыми ранениями. Во многоэтажке в Балашихе она жила с "начинающим блогером" Вячеславом Малмыгиным. 43-летний мужчина был приятелем шоумена Стаса Барецкого и бойца ММА Вячеслава Дацика, летом его объявили в розыск.

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По версии следствия, 43-летний Слава съехался с молодой девушкой и вскоре уговорами и принуждением заставил её заниматься проституцией. Зарегистрировал аккаунт, и искал клиентов. Убийство произошло в квартире. Мужчина ударил возлюбленную ножом в область груди, предплечий, ног. Также на трупе обнаружили кровоподтеки и наслоения вещества бурого цвета. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

2 июля, судя по камерам видеонаблюдения, девушка зашла домой вечером, и больше оттуда не вышла. Уже через 10 минут Вячеслав вышел из подъезда и пропал до настоящего времени. Сейчас его заключили под стражу — уголовные дела возбуждены по трём статьям: убийство, нарушение неприкосновенности частной жизни и вовлечение в занятие проституцией, уточняет Mash.

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Метки: Барецкий   Дацик   Малмыгин   Россия   блогер   интересное   убийство   фото   
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6  комментариев
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8k
KarabasBarabas Полчаса назад
У этого "начинающего блогера" его упоротость на лице написана. Я уж молчу про поговорку: "скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты". Так что ждет его бутылка правосудия.
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2k
Алекс 13 минут назад
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25k
Сергей Алексеевич 22 минуты назад
Вот я худею с таких новостей. Насколько в черепной коробке у 18-летней ТП должно быть пусто чтобы связаться с 43-летним мужиком и заниматься для него проституцией?
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